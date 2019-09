No hay asunto que no le sea útil a Juanma Moreno (PP), quien ha ubicado a la Junta de Andalucía en un lugar evidente de oposición al Gobierno de España, para proseguir la confrontación con Pedro Sánchez (PSOE). Una vez lograda, tras los pactos presupuestarios con Vox y Ciudadanos, la estabilidad y la durabilidad de su experimento, Moreno y los chefs de la cocina de San Telmo -el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), el consejero Elías Bendodo (PP), el exsecretario general del PP, Antonio Sanz (PP)- han lanzado a la mayor administración autonómica del país a la confrontación con Madrid.

En el ambiente preelectoral que vive el país, la mejor manera de superar las posibles tensiones electorales entre los tres socios que apuntalan el Gobierno andaluz (PP, Ciudadanos y Vox, desde el Parlamento), es un enemigo común: en este caso, el PSOE de Pedro Sánchez. Dos fueron los temas elegidos en esta ocasión por Moreno para arremeter contra la gestión de Moncloa. Por un lado, las ayudas, imprescindibles, para paliar los efectos del temporal. Por otro, la financiación de Andalucía, el asunto que le ha permitido tras el verano envolverse en la bandera de Andalucía, recuperando uno de los temas clásicos del PSOE en el Gobierno.

El Consejo de Gobierno aprobó ayudas de manera “urgente” por valor de 75 millones para paliar el efecto del temporal, que ha dañado unas 2.500 hectáreas, especialmente en Almeria, según dijo el presidente. “No esperamos al Gobierno central ni a la declaración de zona catastrófica”, afirmó Moreno, quien rompió en esta ocasión la costumbre de comparecer en rueda de prensa junto al vicepresidente Juan Marín.

La Junta de Andalucía ha establecido ayudas por valor de 10 millones para los ayuntamientos, que estos repartirán de manera discrecional; otros 48 millones para caminos rurales y explotaciones agrarias desaparecidas, además de otros 16 millones para las carreteras y medio millón para infraestructuras educativas y sanitarias dañadas. “Estamos para actuar en lo previsto y lo imprevisto”, afirmó Moreno.

Luego, soltó su carga de profundidad contra Sánchez: “Si el Gobierno andaluz cumple con los andaluces, espero del Gobierno de España que también lo haga y cumpla con Andalucía. Ya ayer le trasladé el interés del Gobierno de Andalucía para que lo antes posible disponga los recursos necesarios. Espero y quiero confiar que se haga. Lo importante ahora es que trabajemos en red y multipliquemos las ayudas. Si el Gobierno pone otros tantos millones el efecto será multiplicador. Espero y deseo que haya una rápida y pronta actuación por parte del Gobierno de la nación”.

El presidente Sánchez ya había manifestado este lunes en Níjar (Almería) que no escatimará esfuerzos para salvar la "crisis" de la gota fría.

La financiación

Moreno, en el turno de preguntas, arremetió contra Montero, quien, según el presidente de la Comunidad Valencia, Ximo Puig, le va adelantar 250 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, que no es la misma partida que la que reclama Moreno. Pero eso no importa. El objetivo del presidente, además de por supuesto lograr la financiación pertinente para su administración, es también otro: erosionar al PSOE de Sánchez.

“[Se trata de una] enorme deslealtad de Montero. Una ministra que debería tener la mínima sensibilidad a nuestra tierra. Agravio comparativo que no vamos a aceptar de ninguna de las maneras. ¿Cómo puede ser? Se trata de una muestra más del desprecio que se está produciendo hacia Andalucía. [Lanzo desde aquí] una queja al Gobierno de la nación por ese agravio comparativo. No quiero que le quiten ni un euro a la Comunidad Valenciana, que tiene problemas de financiación. Pero Andalucía no quiere ningún euro menos. Emplazo a la señora ministra a que se ponga a reparar el daño que supone esos 1350 millones que no han llegado a las arcas públicas".

Sobre la falta de acuerdo para una investidura de Sánchez que evite la repetición de las elecciones, Moreno puso toda la responsabilidad sobre los hombros del presidente y le reprochó que "jamás" haya hecho una propuesta al PP para atraer una posible abstención: “Creo que lo que quiere son elecciones. Está pensando en el interés personal, más que en el general. Quiere llevarnos de manera irresponsable a unas nuevas elecciones”.