Aragonés augura "acuerdos parciales" en la próxima mesa de diálogo

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorado de forma positiva pero con prudencia su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro, de una hora y 45 minutos de duración, se ha realizado en la Moncloa y ha servido para iniciar la reconducción de las tensas relaciones entre el Gobierno catalán y el español debido al espionaje político del caso Pegasus. La recepción de Sánchez a Aragonès ha sido cordial aunque con un rictus serio después de una primera sonrisa del presidente del Gobierno estatal.

Fuentes de la presidencia catalana aseguran que la reunión fue constructiva, y se desarrolló también en un tono de seriedad pero en un ambiente distendido. Pero sin embargo, el president de la Generalitat ha declinado comparecer en la sede de la presidencia española y -como es habitual en la visita de los gobernantes catalanes a Madrid- lo ha hecho en la delegación del Govern en la capital estatal, en el Centre Cultural- Llibrería Blanquerna.

Reunión de la mesa la última semana de julio

Para Pere Aragonès, el encuentro con Pedro Sánchez ha sido "una reunión importante". El principal acuerdo de la reunión fue la convocatoria de la próxima reunión de la mesa de diálogo y negociación entre los dos gobiernos que se celebrará la última semana de julio en Madrid. Será la tercera reunión de la mesa de diálogo -la segunda con Aragonès como presidente- y tendrá lugar 10 meses después de la última, que se celebró en Barcelona el 15 de septiembre.

Al respecto, el president de la Generalitat ha asegurado que "hemos coincidido en valorar positivamente el acuerdo marcado por el diálogo y la negociación que establecieron el ministro Bolaños y la consellera Vilagrà. Y lo ha dado por ratificado. Un documento que Aragonès asegura que supone "garantías de respeto a los valores democráticos y los derechos fundamentales para reanudar el proceso de diálogo y negociación con el objetivo de resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado español".

Primeros acuerdos parciales para la desjudicialización

Según el President: "Acabar con la criminalización y la represión es imprescindible para avanzar" pero ha exigido hechos y concreciones. En este sentido ha manifestado la voluntad de empezar a abordar la desjudicialización de la política catalana y del conflicto con unos "primeros acuerdos parciales" en la próxima mesa de diálogo de la última semana de julio, además de fijar las líneas de trabajo del ente para el futuro. Para Aragonés es necesario "avanzar en este ámbito determinante a pesar de la distancia que nos separa".

El 'caso Pegasus' "es un hecho muy grave que no se resuelve con la dirección del relevo en la dirección del CNI"

Aragonès ha situado la reunión en el marco de "las dificultades del momento que son muchas y de orígenes muy diversos". El President ha defendido la necesidad de asumir la "responsabilidad institucional para trabajar en la búsqueda de soluciones".

Sin embargo, Aragonès ha manifestado su malestar por el espionaje político destapado en el caso Pegasus. "Es un hecho muy grave que no se resuelve con la dirección del relevo en la dirección del CNI", ha asegurado. Para el president de la Generalitat el tema no está cerrado y es necesario clarificar el fondo del asunto. Pero Aragonès ha asegurado que el acuerdo marco para la mesa de diálogo "ayuda a dar garantías de que no se reproducirá" un caso como éste. Y ha celebrado el compromiso de Sánchez de "colaborar con la justicia para esclarecer los hechos".

Catalunya tiene derecho a decidir su futuro

La desjudicialización de la política catalana ha sido un punto clave de la reunión y Aragonès lo ha calificado de "imprescindible" pero también ha alertado de que "estamos lejos de resolver el conflicto mientras no exista la posibilidad de que la ciudadanía pueda decidir el futuro político de Catalunya".

Aunque paso a paso, el president de la Generalitat considera fundamental "dar respuesta a la voluntad de una mayoría sólida y transversal, constante en el tiempo, de catalanes y catalanas que quieren decidir votando si Catalunya debe ser independiente o no".

Sobre elementos de la desjudicialización Aragonès ha apostado por la amnistía pero no ha querido pronunciarse sobre otros mecanismos como la reforma del Código Penal en delitos como la sedición a la espera de los trabajos de la mesa de diálogo.

Por último, el president de la Generalitat ha explicado que la nueva convocatoria de la mesa de diálogo ha sido trasladada a Junts y espera que los socios del Govern participen "a pesar de respetar la decisión que tomen", ha remachado.