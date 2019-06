Podemos asume que habrá investidura fallida porque el PSOE busca "el apoyo de la derecha"

Podemos ya asume que habrá una primera investidura fallida del presidente en funciones Pedro Sánchez. Desde el partido morado lamentan que los socialistas no negocien, no sólo con ellos, tampoco con el resto de partidos que en un principio votarían a favor de Sánchez como son PNV o Compromís. Así lo ha explicado la portavoz en el Congreso Irene Montero que también asegura que el presidente confirmó a Iglesias que "busca el apoyo de la derecha" y que contempla la investidura fallida.

A pesar de la falta de entendimiento con el PSOE, los de Iglesias sostienen que los números son "tozudos" y que si Albert Rivera no cede y facilita la investidura sólo hay una opción posible para formar Gobierno: negociar una coalición. "No compartimos la estrategia de ir a una investidura fallida. Creemos que es algo muy serio, pero no nos queda otra que aceptar la estrategia de Sánchez de ir a una investidura fallida sin negociar con otros partidos. Nosotros vamos a estar siempre plenamente disponibles para negociar que este gobierno sea posible si quiere mirar a la izquierda”, explica la portavoz .

Montero no confirma las palabras de los socialistas de este lunes cuando aseguraron después de la reunión entre Sánchez e Iglesias que el líder de Podemos había advertido que votarían en contra de la investidura si no hay acuerdo. "Hasta que no tengamos una propuesta firme no vamos a valorar nuestro voto", insiste. Aunque la última decisión no estará en manos de los dirigentes de Podemos. Recaerá en la militancia de Podemos ya que cualquier pacto de gobierno lo tendrán que votar las bases del partido morado, como ocurrió en 2016 cuando se posicionaron en contra del pacto entre el PSOE y Ciudadanos.

Pero, exceptuando estos nuevos órdagos, no hay nuevas posturas. PSOE y Unidas Podemos permanecen inamovibles de sus posiciones iniciales: los socialistas se niegan en rotundo a que ministros del partido morado y los de Iglesias insisten en que quieren negociar todo un pacto de gobierno que vaya desde el acuerdo programático hasta el equipo del Ejecutivo. Una negociación a todos los niveles.

Según ha podido saber Público, en las cuatro reuniones entre Sánchez e Iglesias no se ha avanzado en ninguno de estos puntos. Podemos dice que está en manos del PSOE presentar una propuesta y que hasta ahora no han puesto ninguna sobre la mesa. Los únicos mensajes que han recibido han sido por los medios de comunicación. De hecho, en estos encuentros ni siquiera se ha avanzado sobre medidas concretas programáticas.

Lo que sí valoran los de Iglesias es que el PSOE utiliza la investidura fallida como "estrategia de presión" tanto para Unidas Podemos como para la derecha. Critican las presiones del Ibex 35 y élites económicas para que Ciudadanos se abstenga ante la investidura de Sánchez. Aquí entraría también la parte de presión hacia el partido naranja que, además, se encuentra en crisis tras las últimas dimisiones de Toni ROldán y Javier Nart justamente por no abstenerse ante la investidura de Sánchez.

Podemos tampoco valora si quiere o no quieren otras elecciones. "La decisión de un adelanto electoral es del PSOE. En nuestras manos no está decidir eso. En nuestras manos está negociar un acuerdo de gobierno. La decisión de un gobierno de coalición, de derechas o repetición electoral es algo del PSOE", explica la portavoz.

El entendimiento se encuentra así aún más encallado que los días atrás. Iglesias manifiesta que cree que habrá un acuerdo de coalición ante una segunda investidura pero el PSOE asegura que no se llegará a este punto ni en julio ni en septiembre.