Ayuso se abre a que la vuelta a las clases sea semipresencial en enero pese a no imponer otras restricciones

"Estamos contemplando dos escenarios". Con esta frase, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto la posibilidad de que la vueltas a las clases en enero sea semipresencial para los alumnos más mayores. Todo dependerá, según la mandataria madrileña, de la evolución de la pandemia. Será la Consejería de Educación quien informará de las medidas a tomar la semana que viene, según ha anunciado Ayuso esta mañana en su discurso de balance anual.

Junto a la presidenta ha comparecido el portavoz del Gobierno y consejero de Educación Enrique Ossorio. "Queremos ver cómo evoluciona la pandemia", ha dicho Ayuso, anunciando que lo mejor para ello es tomar "decisiones con pocos días de antelación". Los "dos escenarios" que se plantean desde la Puerta del Sol es, por un lado la "vuelta con normalidad" y, por otro, la "semipresencialidad", especialmente para los alumnos más mayores.

"Las empresas son libres para decidir los protocolos", ha respondido Ayuso sobre por qué no había otro tipo de restricciones en esta ola. Y ha apuntado a que sus competencias son las educativas. En este punto, ha aprovechado para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez antes su "inacción". "Nosotros lo que hacemos es decirle a las familias que lo antes posible decidiremos. Nos gustaría que fuera de total presencialidad. Pero nos gustaría que todos tuvieran vacuna", ha comentado. Si eso no es posible, ha añadido Ayuso, reforzarán los distanciamientos, los tests y que los alumnos "más mayores" puedan duplicar las clases "porque tienen más facilidad para seguirlas online". "Es la pandemia lo que nos va a indicar el camino", ha defendido.

Sobre su posición respecto a las cuarentenas y a su posible reducción, Ayuso ha señalado que "la variante actual es distinta", por lo que habría que tratar las cuarentenas de manera distinta. Por otro lado, ha reconocido "problemas de abastecimiento" con los test de antígenos que está distribuyendo a la ciudadanía, pero ha defendido que es la única Comunidad Autónoma que ha aplicado esa medida y que ya han repartido más de un millón.



Sin macrofiestas de Nochevieja

Ayuso no ha impuesto otro tipo de restricciones en esta sexta ola, a excepción de las macrofiestas de Nochevieja. Sobre estas ha comentado que "no habrá ninguna" en la Comunidad de Madrid debido a que algunas han desistido por ellas mismas y las otras no contaban con protocolo contra el virus. Sobre la celebración de las Campanadas de fin de año en la Puerta del Sol, de competencia municipal, ha resaltado que "son espacios distintos" al ser al aire libre. "No habría que equiparar una macrofiesta con una cabalgata o campanadas", ha dicho.