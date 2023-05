Ayuso airea el fantasma de "pucherazo" en el mitin de cierre de campaña del PP

"Si esto nos sale bien nos va a ir muy bien el domingo", decía un dirigente del Partido Popular minutos antes de que Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida entrasen al auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid donde se celebró el mitin de cierre de campaña del Partido Popular. Feijóo cerró los quince días de gira por España en un acto con DJ, cerveza y música en directo: "Así se acaban las campañas en Madrid", aseguraba una colaboradora de Ayuso, convencida de que van a "arrasar".

Frente a 2.700 personas, según los datos oficiales del PP, Almeida, Ayuso y Feijóo (por ese orden) se pidieron el voto unos a otros y, sobre todo, cargaron todos contra Pedro Sánchez. No al unísono, porque en esa carrera siempre gana la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Como es habitual, fue Ayuso quien más y más fuerte cargó contra el presidente del Gobierno. La dirigente madrileña no reparó, hizo su intervención más dura de toda la campaña y agrandó el fantasma del fraude electoral. Aseguró, con la plana mayor de la dirección nacional del PP escuchando en primera fila, que "Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo". "Salgamos a votar masivamente para sortear las trampas", pidió después la dirigente madrileña.



Dijo también que "una semana más (de campaña) y no hay un delito tipificado en el código penal que no protagonice un candidato de la izquierda" y que han cambiado "papeletas por papelines". "Ya no le vota ni Txapote", remachó Ayuso, levantando los aplausos de un auditorio entregado. La presidenta madrileña jugaba en casa.



Por comedido, Feijóo definió a una España "atónita" y avergonzada "por la imagen que ha dado nuestro país en los últimos días". En Génova creen que la sucesión de informaciones que han empañado la recta final de la campaña desmovilizarán al electorado de izquierdas. Feijóo instó a los votantes a entender el 28M como una elección entre "corruptos" y "política limpia".



"En el PP se opina, en el PP se habla, en el PP se debate libremente. No somos una secta, somos un equipo y por eso se habla claramente", defendió también el presidente del PP, en referencia a las constantes tensiones entre el discurso de Ayuso y el suyo. Lo cierto es que este viernes se ha vuelto a evidenciar que la dirigente madrileña es la voz más altisonante del partido conservador.



Como si se tratase de un guion, también Martínez Almeida exprimió en su intervención las denuncias por presunta compra de votos por correo de los últimos días y la investigación por el secuestro de la edil socialista de Maracena (Andalucía). "A ti te insultan y entre ellos se secuestran", le dijo a Núñez Feijóo. Sin escatimar en palabras gruesas, como Ayuso, remató: "Jamás he aprendido tanto derecho penal como con el PSOE". "Lo comprendo, alcalde", le respondió Feijóo.



Más allá de los ataques continuos a Sánchez, los tres dirigentes del PP insistieron en pedir el voto "de forma masiva" en unas elecciones planteadas como un plebiscito contra Sánchez, frente al que Ayuso sigue erigiéndose como el principal contrapeso incluso delante de Feijóo. Dijo Martínez Almeida que "las elecciones municipales son nacionales" y el próximo 28M se celebran, por tanto, "las primeras elecciones nacionales que hay desde noviembre de 2019". Así afronta Génova el próximo 28M.