Bakartxo Ruiz y Unai Urruzuno, portavoces de EH Bildu: "La liberación nacional llegará a partir de alianzas"

Coincidiendo con el inicio de sus funciones como portavoces de EH Bildu, Ruiz y Urruzuno han ofrecido una entrevista conjunta a Público. La conversación tuvo lugar el miércoles 12 de octubre, día laborable en el calendario de esta formación soberanista y de izquierdas.

La designación de ambos como portavoces coincide con un momento especial para EH Bildu, que ha visto notoriamente acrecentado su protagonismo político en distintos escenarios, incluyendo Madrid.

Bakartxo Ruiz: EH Bildu resulta cada vez más influyente en las políticas que se hacen tanto en Euskal Herria como en Madrid. Creo que tenemos grandes retos por delante, somos una fuerza política en crecimiento y vamos ampliando nuestro espectro hacia más capas de la sociedad. Estamos en ese proceso de avance y tenemos que tratar de llegar cada vez a más gente.

Unai Urruzuno: Es cierto que el contexto en Madrid le ha dado a EH Bildu cierta visibilidad. En su momento ya dijimos que se abría una ventana de oportunidad y que trataríamos de explorar qué posibilidades existían. Los pasos que se han dado han sido precisamente en base a esa reflexión. No obstante, el trabajo central y prioritario lo estamos haciendo en Euskal Herria, porque creemos que las soluciones en términos de liberación nacional y transformación social se darán a partir de las alianzas que se puedan construir aquí.

Hace algún tiempo, un veterano dirigente del PNV comentaba que los gobiernos de Madrid, cuando buscaban el apoyo nacionalista, siempre recurrían al tema de las transferencias. ¿EH Bildu va a jugar ese mismo papel en el Congreso?

Ruiz: Hasta ahora, el PNV ha jugado en Madrid como si fuera su coto privado. Por nuestra parte, EH Bildu intenta utilizar todas las palancas posibles para tratar de avanzar en el ámbito social y también en materia de democratización. Por ejemplo, hay que ver cómo blindamos las decisiones que podemos tomar desde Euskal Herria: no hay que olvidar que hay un Tribunal Constitucional que nos ha tumbado leyes y leyes, tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca. Con esto quiero decir que una parte son las transferencias y otra cómo conseguimos avanzar para que nuestras instituciones sean soberanas, sin injerencias políticas ni judiciales.

EH Bildu ha mostrado en reiteradas ocasiones su mano tendida para fortalecer el bloque progresista que pueda hacer frente a la ultraderecha. ¿Eso sigue en pie?

Urruzuno: La posibilidad de un gobierno de ultraderecha en el Estado es totalmente factible. Por eso, planteamos cómo diseñar un plan que pueda responder a ese escenario. Desde nuestro prisma, nos toca tejer grandes pactos en Euskal Herria que tendrían que responder a ese hipotético gobierno de PP-Vox. Más allá de que sean alianzas dirigidas a construir grandes cordones sanitarios a la ultraderecha, debemos avanzar también en términos de acumulación de poder político en Euskal Herria. Vamos a dedicar bastante de nuestra agenda política de cara a explorar esas posibilidades entre diversos agentes políticos y sociales vascos de cara a esas alianzas.

Ruiz: En el ámbito del Estado, el PSOE tiene que entender que no se confronta con la ultraderecha ni se plantea un proyecto político alternativo gobernando desde el complejo, sino realizando verdaderas políticas progresistas y de izquierdas tanto en términos sociales como de respeto a la plurinacionalidad del Estado.

¿El reclamo de una verdadera reforma fiscal formulado por EH Bildu esta semana apunta en esa línea?

Ruiz: Es evidente y todo el mundo entiende que en esta situación, más que nunca, es necesario que los impuestos se recauden de forma mucho más justa. Las clases populares y la mayoría trabajadora está sufriendo en carne propia los efectos de ciertas decisiones políticas. Por tanto, es necesario abordar esta situación desde un punto de vista estructural. Los que más tienen deben pagar más. En ese sentido, en el Estado se están planteando determinadas medidas que van, algunas, en la buena dirección, pero siguen siendo insuficientes para dar respuesta a los problemas estructurales. Hace falta más ambición y menos complejos a la hora de hacer frente a ciertos poderes fácticos.

Bakartxo Ruiz y Unai Urruzuno, nuevos portavoces de EH Bildu. — EH BILDU

La derecha se ha escandalizado ante el cartel que ha sacado EH Bildu ante el 12 de octubre, en el que reclama la salida de la Guardia Civil de Euskadi y Navarra. ¿Entienden que se escandalicen?

Urruzuno: Las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskal Herria han tenido una misión específica. Antes tampoco, pero ahora incluso tiene menos sentido que la Guardia Civil permanezca en Euskal Herria en estos términos. En Irlanda del Norte se proclamó hace muchos años el "Time for peace, time to go" ("Tiempo de paz, tiempo de irse"). Con ese espíritu, EH Bildu reivindica que las fuerzas de ocupación deben salir de Euskal Herria. Ya somos mayores de edad para decidir qué modelo policial y de seguridad queremos para nuestro país.

No hay más que mirar las ratios policiales que tenemos tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca respecto a cualquier otra comunidad del Estado o cualquier Estado de Europa. Si antes no tenía sentido, ahora mucho menos. No se puede seguir con una lógica del pasado, que correspondía a una política antiterrorista. A nadie le puede sorprender que EH Bildu abogue por la desmilitarización de Euskal Herria.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre las actuaciones de EH Bildu en los Parlamentos de Navarra y Gasteiz?

Ruiz: La línea política es exactamente la misma. Evidentemente, los puntos de partida y la situación política es diferente, porque la configuración de los gobiernos y las mayorías también lo son. En Navarra hay un gobierno en minoría con el PSN a la cabeza. Un PSN que ha pasado de apoyar a la derecha a configurar un gobierno con el apoyo externo de EH Bildu. Hemos llegado a acuerdos muy importantes en tres presupuestos y en decenas de leyes. Todo eso en un contexto en el que la derecha resulta totalmente irrelevante.

Urruzuno: El Partido Socialista de Euskadi (PSE) no ha llegado a realizar la misma reflexión que hizo el PSN. Aquí ha adoptado una posición totalmente cómoda, consistente en dar apoyo una y otra vez al PNV. Por otro lado, tenemos un Gobierno con un modelo bastante autoritario, que no escucha ni abre canales de participación al resto de partidos. Nosotros solemos decir que es un Gobierno nini, ni de izquierdas ni soberanista, porque el PSE contiene al PNV de hacer políticas soberanistas y el PNV contiene al PSE de hacer políticas de izquierdas.

En los últimos días ha habido algunos anuncios por parte de EH Bildu respecto a candidaturas para las próximas citas electorales. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar en este ámbito?

A día de hoy tenemos designadas para las próximas elecciones forales y municipales a los candidatos de las cuatro capitales de Hego Euskal Herria (Euskal Herria Sur), y también de las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como al Parlamento de Navarra. Vamos a dar saltos importantes a la hora de registrar listas en lugares donde EH Bildu no se había presentado nunca con su marca. Estamos también en proceso de elaboración de programas populares, desde abajo, con la gente.