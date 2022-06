EH Bildu avanza hacia un inédito "frente amplio" con históricos de la izquierda vasca no independentista

La cosa no va de siglas ni de mirar hacia dentro. La vista está fuera, en los que podrían estar pero no están. En quienes buscan una nueva mayoría. Gemma Zabaleta proviene del PSE, donde militó varios años y ocupó incluso cargos públicos en el Gobierno Vasco. Javier Madrazo formó parte de IU-Ezker Batua. Sus destinos se han cruzado hoy en torno al proyecto que encarna EH Bildu.

"Yo no voy a volver a la política, no quiero ningún cargo ni estar en ninguna lista: lo que sí quiero es pensar con otros y ayudar modestamente, desde la mayor honradez intelectual, a generar este proyecto", dice Zabaleta a Público un día después de haber compartido escenario con Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu.

"Hemos estado muchas veces dándonos la espalda, nos costaba incluso saludarnos. Hoy tenemos la posibilidad de darnos la mano, de decir que somos capaces de construir juntos el futuro", reflexiona por su parte Madrazo, quien también estuvo con Zabaleta y Otegi en ese acto celebrado en Donostia.

El escenario político de Euskadi tiene hoy a EH Bildu entre sus principales protagonistas. Allí dentro está la izquierda abertzale tradicional representada por Sortu junto a la socialdemócrata Eusko Alkartasuna, la anticapitalista Alternatiba y militantes de la soberanista Aralar, ya desaparecida.

Más allá de esas siglas, en los últimos meses han surgido voces que llaman a reforzar la apuesta de EH Bildu y convertir a la coalición en una "casa grande" de la izquierda transformadora. El camino está abierto y conduce a un inédito "frente amplio" que supere los márgenes y fronteras clásicas dentro del espectro de la izquierda en Euskadi.

Durante los últimos meses, personalidades del mundo sindical, político y universitario vasco han dado a conocer su apoyo a una "nueva mayoría" que se aglutine en torno a EH Bildu y busque fortalecer un proyecto de izquierda común en Euskadi.

Junto a Zabaleta y Madrazo se encuentran también Manuel Díaz de Rábago, expresidente de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Isabel López Aulestia, exsenadora de IU; Daniel Arranz, ex gobernador civil de Bizkaia y ex concejal del PSE en Ortuella; o Ángel Elías, profesor titular de la Universidad del País Vasco. A través de distintos artículos de opinión y ahora mediante actos públicos, todos ellos han coincido en la necesidad de generar ese espacio para la izquierda vasca.

"No se trata de generar una corriente interna; esto va de abrir en lugar de cerrar", apunta Madrazo, quien llegó a ejercer el liderazgo de la IU vasca. "La diferencia no debe estar entre que tú seas independentista y yo no lo sea –continúa–, sino entre quienes apostamos por defender lo público y poner por encima de todo las necesidades de la gente y los que tienen otros vínculos y fidelidades".

EH Bildu es hoy la primera fuerza de oposición en Euskadi, donde se ubica como el principal referente de la izquierda. Durante los últimos meses ha visto incrementar su capacidad de influencia en Madrid, donde ha llegado a acuerdos hasta ahora inéditos con el Gobierno central.

"Tratamos de tender puentes para que todos los sectores de Euskal Herria que quieran un país mejor, más justo y más sostenible, sumen fuerzas para tomar decisiones aquí", remarcó este jueves Arnaldo Otegi en una entrevista ofrecida a Radio Popular.

"Cambiar las reglas de juego"

La idea de quienes apuestan por esa "nueva mayoría" pasa, según Zabaleta, por "generar un proyecto de amplio espectro". "No lo entiendo como una suma de siglas, sino como un proyecto amplio, afirma la exconsejera de Empleo y Asuntos Sociales en el Gobierno Vasco que encabezó Patxi López (2009-2012).

En octubre de 2017, cuando el PSOE decidió apoyar la aplicación del artículo 155 en Catalunya, Zabaleta se dio de baja de la formación socialista por discrepar profundamente con esa medida. Hoy subraya que "no hay alternancia política ni alternativa desde la izquierda en Euskadi que no pase por EH Bildu".

En esa línea, la exconsejera lamenta que "muchas veces la izquierda compite con ella misma". "A veces sumamos adjetivos a las siglas para diferenciarnos de los otros partidos de la izquierda. No es quítate tú para que me ponga yo. No es cómo le gano al adversario, sino cómo trato de llegar al poder para cambiar las reglas de juego", reflexiona.