EH Bildu abre un congreso dirigido a consolidarse como organización y "reafirmar" su línea política

La relativa tranquilidad que ofrece un año sin elecciones a la vista en Euskadi será aprovechada por EH Bildu para celebrar, de forma principalmente telemática, su segundo congreso. Será una instancia clave para el futuro de esta formación independentista que, precisamente, buscará consolidarse como una coalición "no al uso", reforzando así su carácter de "sujeto político propio". Todo se plasmará en dos ponencias que deberán ser aprobadas por la militancia en un proceso que empieza ahora y acabará en mayo.

El camino se abre este sábado con una asamblea general en la que se aprobará el reglamento que regirá a este congreso atípico, tan atípico como el momento actual: todo hace indicar que el proceso congresual se celebrará fundamentalmente de forma telemática, sin grandes encuentros presenciales ni salones a rebosar.

Es el congreso de tiempo de coronavirus y, también, el congreso en el que EH Bildu buscará reafirmar su actual línea política y estratégica. Una línea que durante los últimos meses ha ofrecido variados titulares: la coalición independentista se ha convertido en Madrid en un interlocutor válido con el Gobierno de coalición, junto al que llegó a un acuerdo para dar el sí a los Presupuestos Generales del Estado. También ha habido acuerdos con el PSN en el Gobierno de Navarra y con el PSE en el ayuntamiento de Eibar, en ambos casos para aprobar sus respectivos proyectos presupuestarios.

El protagonismo adquirido por la formación abertzale ha supuesto una nueva pugna política con el PNV, acostumbrado hasta ahora a acaparar los focos en cualquier tipo de negociación en Madrid. Esa disputa entre ambas formaciones tiene un eco inevitable en Euskadi, donde el PNV gobierna con el PSE y EH Bildu es la principal fuerza política de la oposición.

La tensión está en el ambiente: esta misma semana, el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, dejó a la formación de Arnaldo Otegi fuera de las conversaciones sobre los Presupuestos autonómicos, alegando que la propuesta de dicha coalición carecía de "las dosis de realismo político-económico suficiente para entender el papel que un partido de la oposición debe jugar respecto a las cuentas 2021".

En ese contexto, EH Bildu planteará a su militancia "reafirmar" la actual estrategia política, que le ha llevado además a crecer a nivel electoral y consolidarse en el Parlamento Vasco con 21 escaños. "La ponencia política será una reafirmación de la línea que estamos llevando adelante", resume a Público el director general de esta formación, Garikoitz Mujika.

El documento que propondrá la dirección aún no está cerrado, pero básicamente supondrá una apuesta clara a favor del recorrido efectuado hasta ahora. "Esa ponencia dará una perspectiva en clave de país y estará al servicio del proceso político, no solo para nutrirnos como organización", afirma Mujika. Del mismo modo, acentuará sus posicionamientos ideológicos clave. "Nuestro objetivo político –continuó– es construir un estado propio. Somos independentistas, eso no lo negamos, y de izquierdas".

Identidad propia

A nivel organizativo, EH Bildu planteará a su militancia ahondar en sus característica de "coalición no al uso" en la que los partidos que la componen –Sortu, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, así como dirigentes y militantes de la ya desaparecida Aralar– se comprometen a seguir reforzando ese "sujeto político propio". Más que una amalgama de formaciones, EH Bildu aspira a seguir consolidándose como un actor con identidad propia y "soberanía propia y plena", tal como ya fue establecido en el primer congreso, celebrado en 2017.

Del mismo modo, se buscará dotar a EH Bildu de ámbitos organizativos propios a nivel municipal. "Siguiendo los mandatos del congreso de 2017, vamos a seguir dando pasos para contar con una estructura en el máximo número de pueblos posibles", destacó Mujika.

Este proceso de debate se prolongará hasta mayo, cuando se elegirá además a la dirección política de la coalición. Su actual coordinador general, Arnaldo Otegi, apostará por seguir al frente de EH Bildu.