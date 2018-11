El extesorero del PP, Luis Bárcenas, se gastó 7.000 euros para poder dar caza a una cabra montés en unas fechas en las que ya había saltado el escándalo de la trama Gürtel. Así se desprende de las conversaciones entre el comisario en prisión José Manuel Villarejo y el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y que publica este viernes la web Moncloa.com.

Para el cacerío, Bárcenas se llevó a un amigo hasta la finca de un primo de Esperanza Aguirre, al que pagó "en billetes de 500". El pariente de la expresidenta madrileña es, presumiblemente, Claudio Aguirre Pemán, que es propietario de la finca 'La Santina de Valdeagudo' cerca de Trujilo (Cáceres).

La jornada de caza salió a colación en una conversación que mantuvieron el 18 de junio de 2009 Villarejo y López del Hierro. "Que te iba a decir, pues éste (Bárcenas) ¿sabes lo que ha hecho antes de ayer?, ¿el lunes?, irse a cazar una cabra montés por la que ha pagado 7.000 euros", dice López del Hierro, a lo que contesta Villarejo: "Tiene cojones el genio".

Cuatro días más tarde ambos recuperan el tema de la caza de la cabra por parte de Bárcenas en una conversación en la que tratan cómo pagó dicha jornada, algo que supuestamente llegó hasta Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. "ILH: No, no, que va, te lo voy a contar con más detalle. No se le ocurre ni al (Adnan) Kashogui (el traficante de armas saudi que vivió en España). Hoy es viernes, ¿no? El lunes pasado, en plena vorágine del PSOE se (…) a una finca de un primo de Esperanza Aguirre. Y fíjate que paga (…) euros. Y el primo de Esperanza Aguirre coge el teléfono y llama a (…): ‘Esperanza, que el capullo este, me ha pagado 7.000 euros por la cabra en billetes verdes, en billetes de 500 (euros)’. ¿Eh? Esperanza Aguirre levanta el teléfono…", dice López del Hierro. "y llama a Mariano (Rajoy)..", replica Villarejo.

Incluso, el asunto de la cabra es tratado un mes más tarde en el ya famoso encuentro entre Villarejo y Cospedal en el despacho de la entonces secretaria general del PP en la sede del PP en la calle Génova. "Bueno, por favor, la cabra esa, de un primo de Esperanza (Aguirre) y tal… E invitar a un amigo, ¿eh?, que invitó a un amigo. Vosotros lo sabéis y se gastó 6.000 0 7.000 euros porque invitó a uno. Con la que está cayendo, macho". A lo que Cospedal asiente.