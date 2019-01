La tirantez entre algunas organizaciones territoriales y la dirección estatal de Podemos está agitando al partido morado en vísperas de la campaña electoral de, como mínimo, las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

Representantes de doce organizaciones territoriales (Aragón, Baleares, Asturias, La Rioja, Murcia, Euskadi, Comunitat Valenciana, Andalucía, Navarra, Catalunya, Madrid y Castilla y León) se han reunido este lunes en Zaragoza para debatir líneas de trabajo organizativas y programáticas de cara a los comicios, en una sesión que ha provocado tensiones internas con la cúpula, que observa la maniobra con desconcierto.

Esta última, cuyos miembros no han sido citados, tiene señalada para el próximo sábado una reunión precisamente para perfilar las líneas organizativas y los programas marco de las autonómicas y las municipales a la que están convocados los 17 secretarios generales territoriales, la líder 'en funciones' y portavoz de la formación, Irene Montero; el secretario de Organización, Pablo Echenique, y el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo.

Tan solo cuatro secretarios generales autonómicos de Podemos participan en el encuentro de Zaragoza: el aragonés Nacho Escartín, el riojano Kiko Garrido, el asturiano Daniel Ripa y la balear Mae de la Concha, tres de los cuales han mantenido choques con la cúpula estatal. Garrido, de la corriente anticapitalista, tuvo un fuerte enfrentamiento con el sector más afín a Iglesias nada más ser elegido. Escartín lidera en Aragón el sector opuesto a Echenique, al que se impuso en los dos últimos procesos internos. Y Ripa, del sector errejonista, fue especialmente crítico con el episodio de la compra del chalet en el que viven Pablo Iglesias y Montero.

Entre el resto de asistentes también destaca la actual portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Clara Serra, y el secretario de comunicación del partido morado en Andalucía, Pablo Pérez. La primera siempre ha apoyado las tesis de Errejón mientras que el segundo también pertenece a la corriente Anticapitalista.

La dirección estatal de Podemos ha confirmado a Público que la reunión se ha celebrado al margen de ellos. En el partido morado, las direcciones autonómicas tienen autonomía para decidir la organización de sus propias campañas electorales así como el proceso de confluencia con otros partidos. Sin embargo, dentro de la ejecutiva hay quienes consideran que este encuentro sobrepasa las competencias de la dirección aragonesa al ser un intento de reunir a las secretarías autonómicas de todo el Estado. Este hecho desconcierta aún más cuando está programada la reunión del próximo sábado con todos los líderes autonómicos.

Además, varios territorios invitados a la reunión y consultados por este periódico explican que desconocían que este encuentro se celebrara al margen de la estatal, aunque han asistido para poner en común las líneas que llevarán a las próximas elecciones.

"Una demostración de autoorganización"



Escartín negó que la reunión de Zaragoza suponga un pulso con la dirección estatal. La jornada, dijo, "es responder al mandato que tenemos los consejos ciudadanos autonómicos, que es local y concreto, pero no puede estar atomizado", y que, al mismo tiempo, "no contradice el trabajo estatal, porque me consta que a nivel estatal también se están diseñando encuentros de estas características".

No obstante, sí reivindicó la autonomía de los territorios dentro de Podemos. Lo hizo al referirse al encuentro como "una demostración de autoorganización de las secretarías generales autonómicas, de trabajar más allá de ningún mandato que nos pueda venir de manera centralizada desde Madrid y de demostrar que ese modelo de país que ofrecemos a la ciudadanía española también lo practicamos a nivel interno". Y, en este sentido, apuntó que los resultados de las municipales y las autonómicas "dependen de nuestra labor".

La reunión en Aragón con representación de doce territorios / Eduardo Bayona

La preparación de esos comicios, especialmente de los locales, en los que distintas sensibilidades de Podemos se debaten entre comparecer en solitario, hacerlo como Unidos Podemos (con IU y Equo) o reforzar las confluencias municipales, ya ha provocado conflictos internos sonados, entre los que destaca el de Madrid con la suspensión de militancia de Rita Maestre y otros cinco concejales de Ahora Madrid.

"Todo Podemos ya votamos hace tiempo que queremos ir en confluencia", con IU y Equo a nivel autonómico y local y "trabajando con las confluencias municipales", señaló Escartín. No obstante, uno de los objetivos de la reunión es "hablar de confluencia para ver qué temperatura tenemos en cada sitio".

"La voluntad de todas las comunidades autónomas es ir en confluencia, no solo IU, Equo y Podemos sino también otras personas independientes del tejido asociativo", anotó, en una constatación de las tiranteces que se están dando también en el plano organizativo a nivel municipal en varias ciudades como Madrid y Zaragoza.