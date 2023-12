Bolaños advierte de que Bruselas está más preocupada por el CGPJ que por la amnistía

Había mucha expectación en torno a la visita de Félix Bolaños a la capital comunitaria. Tras reunirse con Vera Jourová, vicepresidenta de Transparencia y Valores, y Didier Reynders, comisario de Justicia, el ministro de Presidencia y de Justicia ha reiterado que la mayor parte de tiempo de la discusión con ambos ha versado sobre la "máxima preocupación" de la Comisión Europea con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que el próximo lunes suma cinco años con el mandato caducado.

La gran preocupación de Bruselas sobre el sistema judicial español es ahora y desde hace mucho tiempo el bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de los jueces funciona con un mandato caducado desde diciembre de 2018 por la negativa del Partido Popular a renovarlo. En los informes anuales sobre el Estados de Derecho, la Comisión Europea ha pedido abordar esta anomalía democrática con "carácter prioritario".

Bolaños: "La mayor parte del tiempo que hemos dedicado ha sido para hablar de la renovación del CGPJ"

"Tengo que decirles que la mayor parte del tiempo que hemos dedicado ha sido para hablar de la renovación del CGPJ. La preocupación de la Comisión Europea es máxima, porque es algo que está afectando ya no solo a la normalidad institucional, sino que también está afectando a los ciudadanos en el derecho a la tutela judicial efectiva", ha afirmado en la rueda de prensa. Bruselas "sabe quién es el culpable (…) Vuelvo a hacer un llamamiento para que [el PP] entre en razón, cumpla la Constitución, cumpla la ley y renueve el Consejo", ha asegurado.

Por parte de los responsables de la Comisión las reacciones han sido tibias y asépticas. "Muy buen encuentro con el nuevo ministro de Justicia Bolaños. Hemos pasado revista a la situación sobre el Consejo General del Poder Judicial y los últimos desarrollos en torno a la ley de amnistía. El diálogo con las autoridades españolas continuará", se ha limitado a señalar Reynders a través de X. Según Bolaños sendos encuentros eran importantes porque es necesario "hablar sin ruido para entenderse mejor, intercambiar opiniones y poder hablar de manera leal, abierta y claridad".

Su viaje a la capital comunitaria se enmarca en medio de la batalla contra la amnistía que el Partido Popular está librando en Bruselas. Llega, sin embargo, en un momento crítico para la formación azul. La semana pasada, la delegación que lidera Dolors Montserrat impulsó un debate en el Pleno de Estrasburgo que llevaba por título 'Amenazas al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España'. El objetivo principal de los azules era poner el foco y la presión sobre la Comisión Europea.

En aquel entonces, Reynders se ciñó a la línea oficial que el Ejecutivo comunitario defiende desde el inicio de la polémica. Y esta no es otra que el tema catalán es un "asunto interno" de España. El belga reiteró que como hace siempre la Comisión, estudiará el proyecto de ley con "detenimiento" y "objetividad". El dictamen final de los expertos juristas del Berlaymont no se espera hasta que la legislación concluya el procedimiento en las cortes españolas.

Una semana después, la ofensiva popular se trasladó al Comité Europeo de las Regiones. De nuevo sin éxito. El presidente murciano, Fernando López Miras, presentó el miércoles una enmienda para que el pleno del comité se posicionase en contra de la amnistía y para pedir la prohibición en toda la UE de amnistías por corrupción o malversación de fondos públicos. Pero fue desestimada.

Bolaños: ""Agradecería al PP a que no intente dañar la reputación de nuestro país para lograr objetivos políticos que además fracasan"

"Agradecería al PP a que no intente dañar la reputación de nuestro país para lograr objetivos políticos que además fracasan. En Europa no hay ninguna preocupación con el estado de derecho. Es legítimo oponerse a la ley de amnistía, pero que no jueguen con el buen nombre de España. Se es patriota cuando se defiende a España y se habla bien de España y no generar ruido y dudas, que no hay ninguna", ha expresado.

En defensa de la ley de amnistía

Es este marco en el que se está forjando la estrategia de defensa del Gobierno que capitanea Pedro Sánchez. Bolaños ha ejercido hoy la punta de lanza para convencer a Bruselas de que se trata de un asunto interno, que todo el proceso respeta plenamente la Constitución y de que el ruido solo forma parte de la táctica de la oposición para desacreditar y debilitar la acción del Ejecutivo.

El pivote del PSOE durante las dos últimas campañas electorales ha sido presentarse como un dique de contención de la extrema derecha, que desde Países Bajos hasta Finlandia atraviesa su mejor momento de las últimas décadas. En este sentido, el presidente del Gobierno ha afirmado en una entrevista en TVE que en los últimos comicios "se salvó una bola de partido" haciendo referencia explícita al "Gobierno de la ultraderecha de Italia".

El ministro de Asuntos Exteriores transalpino, Antonio Tajani, que forma parte de la coalición tripartita que lidera Giorgia Meloni, ha respondido con enfado. "En España gobierna la extrema izquierda. En Italia los hemos derrotado. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. ¿Ocurre lo mismo en Madrid? En Italia gobierna el PPE, en España los secesionistas", ha afirmado a través de X el líder de Forza Italia.

La visita de Bolaños coincide con el órdago que lanzó recientemente el expresident Carles Puigdemont a Sánchez. Según recoge el portal Politico, el líder de Junts tuvo una charla esta semana con Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, al que le transmitió que su partido estaría dispuesto a votar junto al PP de Feijóo para tumbar a Sánchez con una moción de censura o bloquear los presupuestos si el Gobierno no cumple con lo pactado durante la legislatura. "El Partido Popular estaría encantado de pactar con Junts y gobernar, de hecho lo intentó, pero va de mano de la ultraderecha", ha remachado.