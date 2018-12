La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, figura destacada del Gobierno de Theresa May, se mostró este domingo a favor de un modelo noruego del brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), en caso de que el actual acuerdo sea rechazado este martes por el Parlamento.

El pacto del brexit, negociado por Londres y Bruselas y que ya ha sido respaldado por los 27 países que quedarán en la UE, será sometido a la votación de los diputados el día 11, pero todo indica que muchos de los conservadores euroescépticos y de la oposición lo rechazarán.

El modelo noruego dejaría a Reino Unido en el Área Económica Europea

Rudd, antigua ministra de Interior, dijo al diario The Times que apoya el acuerdo del brexit, pero si éste no supera el trámite parlamentario, su plan B sería negociar un modelo como el de Noruega, que dejaría al Reino Unido en el Área Económica Europea. Esta ministra es la primera del gabinete británico que habla abiertamente sobre una opción alternativa, cuando faltan poco más de tres meses para la retirada del país de la UE.

Esta alternativa parece "viable" para el país, dijo Rudd, quien, no obstante, pidió a sus colegas que respalden el martes el acuerdo de la primera ministra, la conseradora Theresa May. "Hemos votado (en el referéndum de 2016) por la retirada, debemos cumplir con la retirada y lo podemos hacer de una forma que funcione. Diría a mis colegas que si votan en contra del acuerdo de salida, cualquier cosa puede pasar después. Como ya dijo la primera ministra, es posible no conseguir (incluso) el 'brexit'", afirmó.

Además, Rudd declaró a la BBC que el Reino Unido estará en "un terreno desconocido" si el acuerdo es rechazado y "cualquier cosa puede pasar", en referencia a un cambio del liderazgo conservador. "Lo que sería un error es permitir que un periodo que ya es inestable descienda en más inestabilidad ante los comentarios de un cambio del liderazgo" conservador, agregó la ministra.

"Lo que necesitamos es un acuerdo de compromiso"

En su opinión, las posibles alternativas del "brexit", incluso la convocatoria de un segundo referéndum, no son tan buenas como el actual acuerdo de salida de la UE que se votará el martes.

"Mucha gente tiene una visión perfecta sobre cómo debería ser el brexit, pero ese (pacto) perfecto no está disponible. Lo que necesitamos es un acuerdo de compromiso, es lo que ha propuesto la primera ministra y pediría a mis colegas que lo piensen", agregó.

Varios diputados esperan votar en contra porque rechazan la salvaguarda del "brexit" sobre la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, pues el objetivo es que sea invisible para no perjudicar el proceso de paz en la provincia británica. Esa salvaguarda, conocida como backstop, prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezcan una nueva relación comercial.

Ese vínculo comercial deberá ser negociado entre Londres y Bruselas en el periodo de transición, que empezará tras el brexit, el 29 de marzo de 2019, y terminará a finales de 2020. Esta garantía puede llegar a ser indefinida si no hay un acuerdo comercial entre las partes para cuando acabe el periodo de transición, algo que inquieta a muchos diputados.

May retrasará el voto

Se espera que la primera ministra británica, Theresa May, posponga la votación parlamentaria programada para el próximo martes sobre su acuerdo del Brexit, ya que planea ir a Bruselas la semana próxima a solicitar mejores condiciones a la Unión Europea para la salida de Reino Unido del bloque.

Según ha informado 'The Sunday Times', citando a una serie de consejeros y ministros cercanos a May, la cúpula gubernamental espera que la ministra anuncie este domingo que retrasará la votación. A día de hoy, casi todo apunta a que perdería la votación. Los ministros leales a ella se han mostrado muy preocupados ante el impacto que podría tener dicha derrota, ya que podría implicar el fin de su Gobierno.

May viajará a Bruselas la semana que viene para pedir por última vez a la Unión Europea que mejore las condiciones de su acuerdo de divorcio, según ha apuntado el periódico británico. Muchos parlamentarios han advertido a la líder británica que a no ser que se produzca una mejora del acuerdo, no le darán su apoyo en el Parlamento. El portavoz de May aseguró este viernes que la votación se produciría esta semana a pesar de la solicitud de varios parlamentarios para retrasarla.