"Estamos muy orgullosos de ser progresistas, y los progresistas siempre estamos cuestionando lo que no vale y pensando alternativas. Conservar es muy fácil, pero la izquierda tiene que ser original. Si algo no vale, hay que cambiarlo". Así ha defendido Manuela Carmena este miércoles el paso que decidió dar al lanzar la plataforma de Más Madrid y su alianza con Iñigo Errejón durante una entrevista en 'En Crudo y En Directo'.

La alcaldesa ha rechazado que Más Madrid se vaya a convertir en un partido a nivel estatal: "Esto es lo que es y nada más. No os liéis", ha asegurado entre risas al periodista Javier Gallego cuando bromeaba sobre la posibilidad de seguir este camino. También ha explicado que no se esperaba que una "plataforma amplia" se percibiera como "algo negativo" para los partidos políticos: "Me sorprendió que hubiera una actitud de tanta confrontación".

Carmena ha contestado con la desenvoltura habitual a las preguntas de Gallego que han ido desde los principales conflictos de la capital hasta su opinión sobre el juicio del procés. Aunque buena parte de la entrevista la ha ocupado la separación entre Más Madrid, Podemos e Izquierda Unida y la formación de la lista para las elecciones municipales. "No me podía imaginar que esto no le gustara a los partidos. Creo que Iñigo — que se encontraba entre el público — comparte que esto es una plataforma abierta. Vamos a hacer primarias y ahí se puede opinar sobre cómo construimos las listas. ¿Deben llegar a política las personas que hacen carrera del partido o la gente de la calle? En el marco de los partidos a veces se generan perfiles que no vienen bien a la nueva política", ha explicado la alcaldesa.

Aún así, la alcaldesa ha rechazado que no vaya a contar en su lista con los partidos políticos: "Una cosa es que no estén personas seleccionadas por las direcciones de los partidos y otra es que sí estén personas de partidos aunque no sean seleccionadas". Una posible referencia a Rita Maestre y el resto de concejales que Podemos suspendió de militancia cuando decidieron no pasar por el proceso de primarias de la formación morada. La alcaldesa, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha defendido que ella pueda nombrar a su equipo tras su experiencia en estos cuatro años de mandato: "Yo me incorporé a un fenómeno que ya estaba muy hecho. Después me di cuenta que había un equipo con diversas maneras de ver cómo había que gobernar. Se cogió un poco de todo, y esto para un equipo no es fácil".

Carmena, sobre los tuits de Rommy Arce por los que irá a juicio: "Son imprudentes"

Una de las concejalas con las que ha tenido más diferencias ha sido Rommy Arce, que ha sido procesada por injurias a agentes municipales tras la muerte del mantero senegalés en el barrio de Lavapiés. Carmena sobre esta polémica ha considerado que los tuits de Arce fueron "imprudentes" y que tendría que haber "medido sus palabras".



"No se pueden romper las normas"

"Estamos en un país con reglas y normas. Cuando uno se salta las normas, tiene juicio. ¿Se saltaron las normas quienes están encausados? En el juicio se verá", ha valorado la alcaldesa sobre el juicio del procés que comenzó este martes, a la vez que aseguraba que "hay garantías de que se celebre un juicio justo". "Siempre se pueden mejorar las instituciones pero creo que vivimos en un país profundamente democrático", ha insistido.

Carmena defiende el respeto a las reglas tanto en el procés como ante el movimiento okupa

Aunque también ha defendido el diálogo como solución ante el conflicto catalán, recordando que ya se han resuelto otros conflictos "más difíciles" como fue el terrorismo del País Vasco. "Lo hicimos hablando, discutiendo, mediando y aplicando la ley. Es importante que se sepa que cuando una autoridad se sienta a escuchar y reflexionar, hace el papel de autoridad. Que la autoridad se siente a negociar no es que sea menos autoridad. Negociar es poner la inteligencia al servicio de la sociedad", ha considerado.

La alcaldesa también ha defendido las reglas ante el movimiento okupa. Preguntada por La Ingobernable, Carmena ha reconocido que desde el centro social okupado le han invitado a conocer el edificio, pero que lo rechaza tajantemente: "No voy a ir porque es un edificio del Ayuntamiento al que se ha entrado sin permiso en él y eso no está bien. La actividad está bien pero se puede hacer sin quebrantar las normas y no me voy a reunir con personas que han decidido quebrantar las normas del juego. Si ellos lo hubieran pedido, tendrían un local. No se pueden romper las reglas y como alcaldesa no voy a amparar a quienes rompen las reglas", ha asegurado.



"No aprobamos la Operación Chamartín"

Gallego también ha preguntado a Carmena por la Operación Chamartín, pero la alcaldesa ha rechazado que desde el Ayuntamiento se apruebe ya que la Operación Madrid Nuevo Norte "no se parece en nada". La alcaldesa asegura que no es verdad que el suelo público se venda a mitad de precio, a pesar de informaciones periodísticas que así lo han anunciado, y sobre las 3.500 alegaciones que han presentado los vecinos en contra de este proyecto ha explicado que "los vecinos que lo cuestionan son muchos menos que lo aceptan".

"Madrid nuevo Norte es una alternativa, sobre la que se ha trabajado y se ha conseguido que Madrid pueda tener la estación que necesita, 4.000 viviendas y un gran edificio de oficinas. Hay que tener confianza cuando decimos que hemos roto con la Operación Chamartín", ha insistido.