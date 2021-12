Casado y Ayuso se disputan el liderazgo de la oposición a Sánchez en sus balances de fin de año

La disputa interna entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, no ha terminado. La tensión pública se ha rebajado en los últimos días tras el último episodio de confrontación a cuenta de la cancelación de las cenas de Navidad del partido, pero los meses venideros volverán a estar marcados por el control del PP de Madrid.

En este contexto, la jornada del miércoles nos ha dejado una nueva imagen llamativa. Casi a la misma hora, los dos dirigentes realizaban sus respectivos balances de fin de año. En ambos discursos ha tenido especial protagonismo la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, un asunto en el que Casado y Ayuso pugnan por ser protagonistas.

La primera en comparecer ha sido Ayuso. La mandataria madrileña ha hecho bandera durante toda la pandemia de su confrontación directa con Sánchez. En muchas ocasiones incluso contradiciendo las medidas sanitarias adoptadas por compañeros de partido. No sorprendieron, por tanto, los ataques al presidente del Gobierno en su discurso para cerrar 2021.

"El 2021 ha sido el año del agravio desde el Gobierno central hacia Madrid", ha proclamado Ayuso desde la Puerta del Sol. La presidenta ha hablado de "ataque infame a España a través de Madrid por medio de la falsa descentralización, que solo sirve de abono para contentar a los socios de Gobierno y generar agravios entre regiones".

Ayuso ha criticado también que las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para Madrid se han reducido. "Esto no ocurre con otras regiones de los socios del Gobierno, como las de los independentistas", ha destacado. "2021 también se ha caracterizado por la compra de posiciones en el Parlamento nacional con el dinero de todos los españoles", ha dicho.

Como viene siendo habitual, Ayuso también ha querido explotar al máximo en su último discurso del año el concepto 'libertad' del que se ha apropiado parte de la derecha. Lo ha mencionado más de una decena de veces dejando clara su línea política: "Hay que defender la libertad de Madrid; proteger la vida y la libertad; la importancia de ser libres; la búsqueda de libertad triunfa; libertad para elegir colegio y hospital; libertad para moverse por todo el territorio o Madrid si no es libre, no es Madrid".



El líder del PP critica la "arrogancia" de Sánchez

Por su parte, Casado ha cargado duramente contra Sánchez usando términos como "arrogancia" en su gestión o la "incompetencia" en materia económica. Los populares consideran que en el Gobierno del PSOE y Podemos se ha instalado un "falso triunfalismo" respecto a los datos económicos y que han "mentido en sus previsiones". "El balance no puede ser más nefasto", ha afirmado Casado.

"Sánchez juega al Risk con los gobiernos territoriales, dependiendo de quien

gobierne en ellos" y "nosotros garantizaremos la vertebración nacional", ha añadido Casado en un discurso poco novedoso respecto a lo escuchado estos últimos meses. Para el líder del PP, el presidente actúa con "recochineo" cuando habla de cumplimientos electorales. Dice que llegó a ser investido con un programa diferente al de antes de las elecciones.



Las relaciones entre Sánchez y el líder de la oposición están completamente desgastadas y llevan sin reunirse desde septiembre del año pasado

Sobre la gestión de la pandemia, campo de batalla constante desde que comenzó la primera ola, ha afirmado que sigue mintiendo. Casado ha vuelto a defender su Ley de Pandemias. Otro tema recurrente, el de los fondos europeos, ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Casado acusa al Gobierno de gestionarlos de "manera negligente" y alerta de un "reparto clientelar a dedo", sin aportar más pruebas de ello.

Las relaciones entre Sánchez y el líder de la oposición están completamente desgastadas. De hecho, según ha recordado en su rueda de prensa, llevan año y medio sin reunirse. Realmente es un poco menos, fue en septiembre de 2020 en Moncloa. En todo caso, el líder del PP sí cree que se logrará desbloquear un asunto de calado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todavía pendiente. "No le va a quedar más remedio porque lo está pidiendo Europa", ha dicho.

Lo orgánico "no le importa nada a los españoles"

La presidenta no ha sido preguntada este miércoles por nada relacionado con la batalla interna. Casado sí ha tenido que responder sobre esta cuestión. Como en otras ocasiones, ha evitado apoyar expresamente a Ayuso como lideresa del partido en Madrid. "Ya se han celebrado todos los congresos provinciales y se están celebrando los congresos autonómicos en tiempo y forma", ha destacado el líder de los populares.

"Ahora estamos centrados en las elecciones de Castilla y León. Posteriormente se reanudará el calendario. Y lo que puedo decir, tanto de los compañeros que han estado presentes hoy aquí en el Comité Ejecutivo arropando a Alfonso Fernández Mañueco, es que estamos muy orgullosos de la labor que han hecho los gobiernos autonómicos, pero es un hecho extensivo al resto de presidentes autonómicos que nos estaban escuchando", ha señalado.

Casado ha alabado a continuación, uno a uno, a los líderes autonómicos de Murcia, Andalucía, Galicia, Ceuta y a la propia Ayuso. Ha añadido que no iban a "dedicar ni un minuto a hablar de cuestiones orgánicas que, lamentablemente, ocupan mucho espacio en los medios de comunicación pero que a los españoles no les importan nada". Además, ha resaltado que no había "oído a nadie" hablar del Congreso del PSOE de Madrid. "Empezó teniendo seis candidaturas y ya ha elegido nuevo presidente, que creo que no ha ocupado muchas portadas", ha dicho para intentar minimizar la relevancia de su batalla con Ayuso y lo que viene por delante.