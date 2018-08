Los líderes de PP y Ciudadanos han hablado este lunes sobre los restos de Franco. Con un posición muy similar al respecto, tanto uno como otro coinciden en criticar al presidente del Gobierno por su decisión de activar el proceso de exhumación del dictador.

Pablo Casado ha asegurado que España tiene que mirar al futuro y estar pendiente "de lo que tiene que pasar en el próximo medio siglo y no de lo que pasó hace medio siglo". Casado ha insistido en esta cuestión y no en "revisar lo que paso hace 40 años porque hubo un pacto entre ambos bandos" y esa época oscura "ya está superada".

Casado ha precisado que no va a defender el Valle de los Caídos: "no voy a defender nunca ese edificio, ni a quien está enterrado dentro", entre otros motivos, por sus antecedentes familiares, "como nieto de represaliado", pero sí considera que España tiene que mirar al futuro y no a lo que paso hace medio siglo.

Albert Rivera por su parte ha dicho que "la prioridad hoy del Gobierno de España no pueden ser los huesos de Franco" y ha asegurado que su partido no está dispuesto a "tapar" con este asunto debates nacionales "más importantes" como Catalunya, el pacto educativo o los problemas laborales.

"Lo que no puede decir este Gobierno cada tres días, es que este es el tema prioritario y abandonar todos los demás asuntos", ha reiterado.

En este sentido, Rivera ha parafraseado al socialista Alfonso Guerra y ha pedido a Sánchez que "deje de boxear contra el fantasma de Franco". Además, ha afirmado que Ciudadanos está dispuesto a escuchar cualquier propuesta sobre el futuro del Valle de los Caídos.