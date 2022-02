Castilla y León, "tierra" de tres expresidentes del Gobierno y decenas de ministros

Una tierra fértil en la política, especialmente en el panorama estatal. Tres de los 6 expresidentes del Gobierno desde el fin del franquismo tienen su origen en Castilla y León. Se trata de Adolfo Suárez, José María Aznar y José Luis Rodríguez. Además, desde su tierra han llegado decenas de ministros, algunos tan relevantes como José Luis Corcuera, Ángel Acebes, Jorge Fernández Díaz o Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

Adolfo Suárez

Cebreros es una pequeña localidad de la provincia de Ávila, con poco más de 3.000 habitantes. Allí nació en 1932 Adolfo Suárez. De joven mantuvo la relación con Castilla y León estudiando Derecho en la Universidad de Salamanca. Y durante el franquismo llegó a ser gobernador civil en Segovia. Figura de referencia en la Transición española, fue designado en 1976 por el rey Juan Carlos I para ser el primer presidente del Gobierno de la nueva etapa política. Un cargo que se confirmaría al año siguiente con la celebración de las primera elecciones generales en 1977. Fue el cabeza de lista de la Unión de Centro Democrático (UCD).

Suárez no lo tuvo fácil dentro del Gobierno y terminó dimitiendo en enero de 1981. La presión le vino principalmente de sectores militares antidemocráticos, aunque también le desgastó el intento de moción de censura realizada por el PSOE. Pocos días después se produjo el intento de Golpe de Estado del 23-F. El abulense siguió en política varios años más, ejerciendo su cargo como diputado dentro del partido Centro Democrático y Social (CDS). Abandonó la vida política en 1991.



Fallecido en 2014, su figura ha sido ampliamente reivindicada desde diferentes espectros políticos, especialmente en el PP o Ciudadanos. Los populares han contado con su hijo, Adolfo Suárez Illana. Y en el partido naranja se han acordado del expresidente incluso en estas próximas elecciones del 13 de febrero. Francisco Igea y otros dirigentes de su formación iniciaron su precampaña en Cebreros y desde allí reclamaron un "pacto" para evitar que "gobiernen los extremismos". En esa localidad se puede visitar la casa natal de Suárez y un museo sobre su historia.

José María Aznar

Aunque nació en Madrid, la vinculación del expresidente del Gobierno con Castilla y León es estrecha ya comenzó allí su carrera política. Y eso que no conocía la región. Cuentan las crónicas que en 1982 se le tuvo que empadronar en Ávila a toda prisa para que se pudiera presentar en las elecciones autonómicas al cargo de procurador. Fue lo que se conoce como "un cunero". En poco tiempo obtuvo su primer puesto de relevancia orgánica, llegando a ser presidente de Alianza Popular en la Comunidad Autónoma en 1985, cargo que le llevó a encabezar la candidatura electoral de 1987. Las elecciones estuvieron reñidas con el PSOE, pero gracias a un pacto con el Centro Democrático Social (CDS), con el que AP gobernaría en coalición hasta 1991, se convirtió en presidente.

Su Gobierno no duró demasiado. Apenas dos años. A finales del verano de 1989, el líder de AP, Manuel Fraga, le designó como candidato a las elecciones generales. Competiría así contra Felipe González, al que hasta las elecciones de 1996 no lograría derrotar. Tras esos comicios, donde el PP no logró mayoría absoluta, se vio obligado a pactar con los partidos nacionalistas de CiU, en el conocido Pacto del Majestic, PNV y Coalición Canaria. Aznar se mantuvo hasta las elecciones de 2004 en el poder. Logró una amplísima mayoría absoluta en las elecciones del año 2000, lo que le permitió gobernar a su medida.

El final de su mandato estuvo marcado principalmente por la Guerra de Irak y su apoyo al envío de tropas junto a George Bush o Tony Blair, en la famosa "foto de las Azores". También por los atentados del 11-M, que su Gobierno intentó atribuir a ETA. Tras perder las elecciones frente al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, se retiró de la vida política activa. Formó parte de grandes multinacionales y su principal labor política ha sido impulsar la Fundación FAES, gracias a la que ha aumentado sus relaciones con diferentes lobbys derechistas y ultraderechistas al otro lado del Atlántico. Su relación con Mariano Rajoy no ha sido especialmente buena. Sí fue mentor de Pablo Casado, aunque el inicio de la campaña electoral del próximo 13 de febrero ha estado marcado por el cuestionamiento que el expresidente ha hecho de su liderazgo.

José Luis Rodríguez Zapatero

Nació en Valladolid en 1960, aunque su familia era natural de León. En dicha ciudad Zapatero creció y estudió. También fue allí donde se inició en la vida política, siendo diputado en el Congreso por dicha circunscripción desde 1986, muy joven. Lideró el PSOE en León y en el año 2000 presentó su candidatura a liderar el partido a nivel estatal, tras la dimisión de Joaquín Almunia. Para sorpresa de muchos, se impuso a José Bono, su principal rival, a Matilde Fernández y Rosa Díez.

Como líder de la oposición se enfrentó a Aznar en diferentes asuntos, destacando especialmente el asunto de la Guerra de Irak. Muy recordado es el momento en el que el 12-O de 2013 no se levantó al paso de la bandera de EEUU, un hecho que generó muchas críticas de la derecha. Zapatero ganó contra pronóstico las elecciones de 2004 y formó el primer Gobierno paritario entre hombres y mujeres de la historia de la democracia española. Gobernó

Bajo su mandato, en 2011, llegó el anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia. Zapatero gobernó hasta 2011 y sus últimos años estuvieron plenamente marcados por la fuerte crisis económica. En las elecciones de aquel año el PP de Mariano Rajoy se impuso a un PSOE liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Actualmente, Zapatero se ha caracterizado por mantener posiciones de diálogo con mandatarios internacionales, especialmente en asuntos relacionados con América Latina, como Venezuela. Su relación con Pedro Sánchez es buena, ha sido un defensor del pacto con Unidas Podemos y la campaña electoral de Luis Tudanca ha contado con su participación.

Más de dos decenas de ministros

Castilla y León también ha sido un territorio prolífico para los altos cargos y ministros. Se cuentan por más de dos decenas desde la Transición. Algunos han sido dirigentes muy relevantes. Junto a Suárez estuvo Rodolfo Martín Villa, natural de Santa María del Páramo (León) y cuyo nombre se ha vuelto a poner de actualidad por la querella argentina de víctimas del franquismo y la Transición. De Carrión de los Condes (Palencia) fue Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía en 1977; de Ávila Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Industria y de Defensa. Otros nombres de aquellos años y de los de Leopoldo Calvo Sotelo fueron José Enrique Martínez de Genique, Rafael Calvo, Manuel Nuñez o Luis Ortíz.

En los primeros Gobiernos del PSOE encontramos nombres como el de José Luis Corcuera, natural de la localidad burgalesa de Pradoluengo. Ministro del Interior desde 1988, suya fue la polémica y conocida 'Ley de la patada en la puerta'. De los años de Felipe González también destacaron Carlos Romero (Fuentesaúco, Zamora), ministro de Agricultura durante 9 años, Virgilio Zapatero (Cisneros, Palencia), ministro de Relaciones con las Cortes o Luis María Atienza (Trespaderne, Burgos), ministro de Agricultura.

Durante los Gobiernos de Aznar encontramos a Ángel Acebes, oriundo de Pajares de Adaja, en Ávila. Fue ministro de Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas. Jesús Posada, de Soria y expresidente de la Junta de Castilla y León ejerció como ministro de Agricultura, de Administraciones Públicas y como presidente del Congreso. Otro expresidente autonómico, Juan José Lucas, tuvo el puesto de ministro de Presidencia entre 2001 y 2002. También destacaron Juan Carlos Aparicio, natural de Burgos y ministro de Trabajo durante dos años. Y Ana Pastor, nacida en Cubillos (Zamora), ministra de Sanidad con Aznar y luego de Fomento con Mariano Rajoy, entre otros cargos.

De la mano de Zapatero llegaron personas como José Antonio Alonso, natural de León y que ejerció como ministro de Interior y Defensa. Jesús Caldera, de Béjar (Salamanca) fue ministro de Trabajo de 2004 a 2008. Otros nombres de Castilla y León fueron María Jesús Sansegundo (Medina del Campo, Valladolid), que fue ministra de Educación, y Mariano Fernández Bermejo (Arenas de San Pedro, Ávila), exministro de Justicia.

Con Rajoy estuvieron personas como Soraya Sáenz de Santamaría, de Valladolid. Entre sus cargos destacaron ser la portavoz del Gobierno, además de ministra de Presidencia y vicepresidenta. De Valladolid es también Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior entre 2011 y 2016, actualmente imputado por la Operación Kitchen y dado de baja del PP. Y de Valladolid es también Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura.

Las ministras castellano y leonesas más recientes, y aún en activo en el Gobierno de Pedro Sánchez, son Reyes Maroto y Margarita Robles. La primera, ministra de Industria, Comercio y Turismo, es natural de Medina del Campo (Valladolid). La segunda, ministra de Defensa, es de León.