La proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llega el próximo martes al Hemiciclo del Congreso de los Diputados. El Pleno de la Cámara Baja debatirá la toma en consideración de esta iniciativa que, según fuentes de la dirección del grupo socialista, se tramitará al margen de las negociaciones del Gobierno con el PP para desbloquear la renovación del órgano de los jueces, cuyo mandato lleva caducado dos años.

Los partidos impulsores confían en sacar adelante esta reforma legislativa, aunque el resto de grupos se reservarán previsiblemente su posición hasta el día de la votación. Además, buscarán que la propuesta esté lista en enero. En este sentido, fuentes socialistas adelantaron su intención de pedir que se habilite el primer mes del año, que suele estar fuera del periodo de sesiones, para aprobar la reforma cuanto antes.

La iniciativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Ejecutivo no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, ha superado en una semana todos los trámites preliminares para facilitar este debate. Esto es, tras su registro el pasado miércoles 2 de diciembre, la Mesa del Congreso la calificó dos días después. Tras su publicación en el Boletín del Congreso y su remisión al Gobierno, este dio su conformidad para que la Junta de Portavoces pudiera incluirla en el orden del día del Pleno de la próxima semana.

En esta línea, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, criticó el pasado miércoles en rueda de prensa la "tramitación exprés" de la reforma legislativa. "Es un ataque a la independencia del Poder Judicial", sostuvo la diputada, cuyo grupo asegura que está lejos de llegar a un acuerdo con el Gobierno para renovar el órgano de los jueces, al menos no por ahora.

La reforma busca limitar el papel del CGPJ en funciones

Esta proposición de ley busca complementar la que presentaron estos dos grupos en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del Poder Judicial y que ahora se está paralizada, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que detenía "el reloj" en aras de alcanzar un acuerdo con el PP sin la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Tras la negativa de los conservadores a buscar soluciones a esta situación, que pasa por sacar del terreno de juego a Unidas Podemos, la formación morada instó al PSOE a "quitar el pie del freno y sacar del congelador" dicha propuesta.

Así las cosas, los portavoces del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, presentaron una reforma legislativa que consiste en limitar el papel del CGPJ en funciones, un aspecto que ya estaba contemplado en la iniciativa registrada en octubre. En este sentido, los grupos proponen introducir varios artículos en la Ley del Poder Judicial para que el órgano de los jueces no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato. Y es que, a pesar de estar en funciones, el Poder Judicial ha llevado a cabo una serie de nombramientos afines, en su mayoría, al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP.

Otros puntos del orden del día

Por otra parte, para el miércoles 16 de diciembre está previsto que Pedro Sánchez comparezca en el Pleno del Congreso para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo en relación al estado de alarma declarado durante seis meses. De acuerdo al pacto alcanzado entre el PSOE y ERC a cambio del apoyo del grupo catalán a esta propuesta del Gobierno, el presidente acudirá al Congreso a dar explicaciones cada dos meses. Además, Sánchez informará sobre el último Consejo Europeo celebrado esta semana, que se ha saldado con un acuerdo para levantar el veto de Hungría y Polonia al fondo anticrisis. En este sentido, España, uno de los países más beneficiados, espera acceder a 140.000 millones de euros.

También, el Pleno de la Cámara Baja ratificará previsiblemente el próximo jueves el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder proceder penalmente contra el secretario de Organización de Podemos y miembro del grupo morado en la Cámara Baja, Alberto Rodríguez, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y una falta leve por unos incidentes en una manifestación de 2014. Aunque la votación es secreta, Unidas Podemos y el PSOE adelantaron que apoyarían levantar el fuero al diputado morado para que pueda "defenderse" en el Alto Tribunal.

Hasta el momento, el orden del día no recoge el debate y la votación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la regulación de la eutanasia, aprobado por una amplia mayoría absoluta. La Junta de Portavoces tenía previsto llevar el texto al Pleno del próximo 17 de diciembre, pero de momento no está reflejado en la hoja de ruta de la sesión plenaria. No obstante, cabe la posibilidad de que la Junta de Portavoces incluya este punto en el orden del día para que el Congreso lo ratifique y lo mande al Senado antes del parón navideño.