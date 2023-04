Ciudadanos, al borde del colapso en Madrid: Villacís pierde a seis de sus 11 concejales

Ciudadanos continúa con el goteo de transfugas que abandonan el barco de la formación naranja para marcharse al Partido Popular. En el Ayuntamiento de Madrid, ya son seis de los 11 concejales que han decidido fugarse y estrechar los apoyos que mantiene la vicealcaldesa Begoña Villacís.

Isabel Díaz Ayuso dio el visto bueno para que dos concejales naranjas, Ángel Niño y de José Aniorte, tuvieran la puerta abierta para integrarse en el PP y, después, Sofía Miranda, delegada de Deporte en el Consistorio, también anunció su rechazo a la actual dirigente municipal de Ciudadanos al expresar su apoyo para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).

Lo hizo en un artículo en el diario El Mundo, donde escribió: "A todos los clubes, federaciones o promotores de diferentes eventos deportivos que me preguntáis por mi futuro, y por el del deporte en la capital, os digo que estará en buenas manos, independientemente de quien se encuentre a cargo, siempre que José Luis Martínez-Almeida continúe siendo el alcalde de Madrid".

Ahora, según el diario El País, otros tres concejales han reconocido que no continuarán en Ciudadanos de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. Los ediles son Alberto Serrano, Martín Casariego y Concha Chapa. Los dos primeros han indicado que cierran una etapa y que su intención es volver a sus anteriores empleos: Serrano es letrado y Casariego es escritor. No se ha expresado con la misma rotundidad Chapa, que ha apuntado que no quiere "seguir" con Villacís y que su proyecto queda "inacabado".

Mientras, desde la dirección nacional del partido dicen que todo el mundo es "libre de irse a otro proyecto", pero consideran que el transfuguismo es una forma de "corrupción política". Así lo ha indicado la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp.