Las cloacas de Interior compraron en 2014 el sistema Pegasus utilizado para espiar a políticos independentistas

Más de 60 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes han sido espiados a través del sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, entre los que están los expresidentes Quim Torra y Artur Mas o el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, como avanzó The New Yorker este lunes. Sin embargo, estas intervenciones no son nuevas y Público lleva informando desde 2017 de que las cloacas de Interior utilizaron Pegasus para espiar a políticos de la oposición.

Según publicó este medio en exclusiva, el Gobierno de Mariano Rajoy compró con fondos reservados en 2014 Sprinter e InterApp, diseñados por el Grupo Rayzone israelí para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto". Este sistema fue el que después se llamó Pegasus.

Se encargaron de esto el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional –máximo cargo uniformado del cuerpo–, Eugenio Pino, y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, que actuaban bajo instrucciones directas del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ya entonces pretendían utilizar esa alta tecnología israelí para que la brigada política del comisario José Manuel Villarejo espiase a los políticos soberanistas catalanes en lo que acabaría llamándose Operación Cataluña.

El propio ministro Fernández Díaz fue grabado por el sistema Pegasus, según desveló también este medio. Y es que a través de este sistema se consiguieron las conversaciones desveladas conspirando contra políticos y partidos en su despacho.

Este mismo sistema de grabación, a través de un teléfono móvil que es secuestrado para convertirlo en micrófono remoto, fue el que se empleó también para grabar ilegalmente la reunión entre agentes del servicio secreto CNI y de Asuntos Internos, hecho del que se ha abierto una pieza separada en el sumario del caso del pequeño Nicolás.