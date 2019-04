El escándalo del espionaje a Pablo iglesias se ha cobrado ya su primera víctima en La Moncloa. Así, este viernes, tras el Consejo de Ministros, ha presentado su dimisión el director de Información Nacional, Alberto Pozaz, tras haber sido vinculado por el comisario José Manuel Villarejo con este caso que está investigando la Audiencia.

La vinculación con este asunto proviene de su etapa anterior como director de Intervíu, ya que según declaró el ex comisario en su última comparecencia, el pedrive con el volcado del teléfono de la asesora le había llegado directamente a Pozas, en su calidad de director de la citada publicación por aquel entonces.

Hay que recordar que, según la versión que dio recientemente el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, esta información nunca se publicó y le fue entregada directamente a Pablo Iglesias.

Pozas justifica su dimisión porque cree que está "siendo utilizado" para atacar al Gobierno y a Pedro Sánchez, "y eso no lo puedo permitir", dice en una carta que hizo pública en la tarde del viernes.

El periodista indica que, además, su situación le impide "poder siquiera opinar sobre lo que está pasando", por lo que ha decidido dar este paso y situarse fuera de la estructura del Gobierno.

"Sin hacerme el interesante, he visto de todo, y en los últimos diez años, como director de Interviú, no os quiero ni contar. Aunque hubo muy poco tiempo para aceptar el puesto que me ofrecían, hicimos un breve repaso de las cosas pendientes que heredaba de la dirección de Interviú, y en ningún momento fui capaz de valorar que un asunto que en otras circunstancias podría ser menor, fuera a convertirse en una especie de bomba informativa en plena campaña electoral. Pensé que conocía la política, pero he aprendido una nueva lección: con las urnas cerca, hasta el arco iris puede verse en noche cerrada", escribe Pozas en una nota que ha hecho llegar a los periodistas que cubren la información del Gobierno.

El ya ex director de Información añade: "A partir de ahora, espero que pueda redimensionar el asunto que me ha atropellado. Que quienes han creído que podían mezclar mi nombre con la conocida como “policía patriótica”, vean que estaban muy equivocados, algunos a sabiendas".