El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, ha difundido un audio desde prisión con el ánimo de ejercer, según precisa, su "derecho de rectificación" y defender su "honor" en el que acusa al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de controlar "para el PSOE" el sumario de su causa y al CNI que dirige Félix Sanz Roldán, de "tolerar" las filtraciones de sus grabaciones, que sólo "benefician" a "populistas e independentistas". "Si alguien quiere hacer daño a la Monarquía -asegura- conmigo que no cuenten".



El audio fue grabado por su mujer, Gema Alcalá, el pasado 23 de diciembre a las 10:25 horas, y se trata de una declaración vía telefónica desde la cárcel de Estremera, según ella misma ha explicado. Tras identificarse como José Villarejo, el comisario jubilado, investigado entre otros delitos por organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo, dice desear que "todos puedan oír" su versión, dado que en su opinión, le mantienen preso "para evitar que pueda hablar" y se "defienda de tanto bulo y tanta mentira".

En primer lugar, se refiere a la reunión entre el abogado de su esposa, Javier Iglesias, y los fiscales de Anticorrupción encargados de su causa, cuyo contenido se difundió la pasada semana y en la que el letrado les habría ofrecido el silencio de Villarejo a cambio de la libertad provisional. "Es rotundamente falso que mandara a nadie a ver a ningún fiscal", asegura en la grabación.

Según su versión, desde Fiscalía se solicitó una reunión con su abogado y ante su negativa, citaron al de su esposa. "Mi abogado se negó porque puso como condición que estuviera presente el juez De Egea, al que han echado porque quería ponerme en libertad", señala en relación con el que ha venido llevando la instrucción del caso Tándem y que ha abandonado la Audiencia Nacional alegando "motivos personales".

Villarejo afirma que en Anticorrupción le dijeron que "si quería estar libre tendría que colaborar totalmente y contarles a ellos todo sobre las personas de nivel" con las que tuvo "relación", pero "no tenían ningún interés en conocer detalles sobre comidas y reuniones con otros jueces y fiscales" sino sobre la Corona.

Sobre hablar del rey: "Me niego en redondo"

"Se puede comprobar muy fácilmente, solo oigan mis declaraciones en la Audiencia Nacional (...) En ellas se ve claramente como me interrogan para que cuente cosas contra nuestro Rey y cómo me niego en redondo", dice Villarejo, para incidir en que "si alguien quiere hacer daño a la Monarquía son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos". "Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia, esta fiesta de iluminati sólo busca destruir la Corona a cualquier precio", añade.

El comisario jubilado, investigado en una macrocausa de la que ya se han abierto ocho piezas secretas separadas, se refiere asimismo a "las filtraciones de otros personajes" que se le atribuyen como responsable y afirma que así, "están admitiendo que el CNI no sirve para nada, al permitir que un jubilado en prisión pueda poner en jaque al Estado".

Afirma que el director del CNI "sabe y tiene controlado quién está filtrando" y asegura que "le colaron la charla con la princesa Corinnna", en la que la examiga del Rey emérito hablaba sobre presuntos negocios irregulares de éste en el extranjero, "porque se confió con 'los de los abrazos' pensando que los tenía controlados".

"Él deja que filtren porque se alegra del daño que me hacen apareciendo yo como un chantajista al que todos temen. Pero aunque Félix quiera destruirme (...) por encima de todo creo que es un patriota y que asume que todo se le ha descontrolado dañando a quien debía haber protegido el primero. Por eso espero que en algún momento pondrá orden a este despropósito ya que solo beneficia a los populistas, los independentistas a los que solo quieren buscar y hacer daño a España", asegura el investigado.

Sánchez y Marlaska

En su mensaje grabado por teléfono, Villarejo dice estar "viendo atónito cómo el PP se deja montar una segunda Gürtel con el tema 'Kitchen'", la operación policial que investiga la Audiencia Nacional con la que se habría pagado con fondos reservados al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentación sensible que él a su vez se había llevado del partido en su despido. "No se dan cuenta que desde junio quien controla y maneja para el PSOE mi sumario es (el ministro del Interior, Fernando) Grande-Marlaska. Y es un auténtico trilero manipulando causas, recuerden el Faisán", señala.

Dice que "hasta el presidente del Gobierno" le ha "condenado". "Soy culpable, ya no tengo solución. Mejor que me mandaran a Guantánamo", llega a afirmar en el audio, en el que también se refiere a su seguridad personal para apuntar que si bien al inicio de su estancia en prisión el trato era el "normal", ahora está "preparado para lo peor". "Me repugnan los miserables cobardes que quieren utilizar a unos pocos de esos funcionarios para hacer el trabajo sucio al que ellos no se atreven", añade.