Tras la experiencia del Partido Popular en Navarra, donde la candidatura electoral junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Ciudadanos (Cs) le permitió salvar los muebles en las pasadas generales del 28-M, desde la dirección del PP esperan que esta alianza pueda producirse en otras regiones en el supuesto de un adelanto electoral en otoño. Los comicios autonómicos que se prevén más cercanos son en Galicia —también en Catalunya— y desde el PP gallego no están dispuestos a reeditar la fórmula.

Todo comenzó con 'Senadores por el 155' una iniciativa que los 'populares' ofrecieron a los de Albert Rivera para ir en coalición al Senado antes de las elecciones generales. Su objetivo era contar con los números necesarios para aprobar la aplicación del artículo 155 en Catalunya: "Casado lo habló con Rivera y él dijo que no, luego Rivera se lo pensó dos veces pero ya era tarde, no se podía hacer nada… y al final el resultado fue el que fue", apunta una voz de la dirección del PP a este diario.

En la Cámara Baja, los socialistas se impusieron con 121 senadores —la mayoría absoluta se consigue con 105—, el Partido Popular obtuvo 56, Esquerra Republicana 11, el PNV 9 y Ciudadanos 4. Vox, por su parte, no consiguió ningún senador mediante representación directa, tampoco Unidas Podemos.



Desde Génova consideran que si ambos partidos se presentan juntos en los lugares en los que tienen dificultades, se podría dar una situación ventajosa para ambos. Autonomías como Catalunya, Galicia o el País Vasco. En la primera de ellas Ciudadanos es primera fuerza desde diciembre de 2017 —aunque ha perdido fuerza en las generales y, especialmente, en las locales— por lo que la dirección del PP, plantea una suerte de trueque con Galicia —donde Alberto Nuñez Feijóo gobierna con mayoría absoluta—para concurrir conjuntamente.

"Ciudadanos ha de revisar las cifras en Catalunya, el salto a Madrid de Arrimadas no les ha beneficiado"

En diciembre de 2017, la formación que preside Albert Rivera consiguió 1.109.732 voto en Catalunya, siendo primera fuerza. Inés Arrimadas, la portavoz nacional, encabezó el proyecto y ejerció como jefa de la oposición. En los comicios municipales del 26-M, Cs se ha quedado en 178.330 sufragios, cosechando casi un millón de votos menos que hace año y medio, perdiendo el 85% de su poder. "Cs ha de revisar las cifras en Catalunya, el salto a Madrid de Arrimadas no les ha beneficiado", valoran en la dirección 'popular'.



La situación en Euskadi no es nada halagüeña para PP ni Cs, como prueba esgrimen los 'populares' que Javier Maroto, vicesecretario de Organización, no lograse salir elegido diputado por Vitoria (donde fue alcalde) en los pasados comicios. El PP, sin embargo, no deja de hacer números y cree que podría sacar rédito de una coalición electoral con Cs en Euskadi, consciente de que Maroto no fue elegido por 380 votos, en beneficio de Bildu.

Por su parte, desde la dirección de Ciudadanos consideran que la posibilidad de un 'Navarra Suma' a nivel nacional es "ciencia ficción" —sea para el Congreso o para el Senado—: "Navarra fue una circunstancia muy especial, UPN era un partido mayoritario dentro de ese ámbito y, a nivel nacional, no se da ese escenario con ninguna formación". Sobre la posibilidad de acuerdos concretos en algunas autonomías, los 'naranjas' no son tan categóricos aunque admiten que es una "fórmula complicada" porque PP y Cs "son partidos diferentes".

El PPdeG: "No interesa una coalición así, sales perdiendo"

Al PPdeG, sin embargo, no les convence esta fórmula. "Esta propuesta choca frontalmente con lo que defiende Feijóo, esto no gusta nada", defienden desde la formación en Galicia en declaraciones a Público. "En las pasadas elecciones generales, Ciudadanos consiguió un escaño en Coruña y otro en Pontevedra. El de Coruña, el de Marta Rivera de la Cruz, sale por su relación con Rivera; los escaños se sacan desde Madrid, no desde Galicia", alegan.

"En Galicia la gente no sabe quien es de Ciudadanos. No tienen proyección, no tienen capacidad, como no tienen representación parlamentaria, no existen". Además, ponen de manifiesto que sus encuestas internas no arrojan un gran resultado para los de Rivera. "Puede cambiar mucho la cosa en un año, pero no parece que vaya a ser así. No interesa una coalición así, sales perdiendo".

Por el contrario, los datos que manejan los 'populares' en Galicia les sitúan en una posición aventajada: "Nosotros internamente nos mantenemos como estamos y estamos seguros de que reeditaremos la cuarta mayoría absoluta... y es mérito de Feijóo, que, al contrario de lo que se publica en algunos medios, está determinado a presentarse otra vez".

Además, los gallegos admiten que "hay una gran cantidad de diferencias programáticas" con los 'naranjas' en la región: "Una cosa es que se plantee una posibilidad de acuerdo en las generales, pero en las autonómicas no lo veo, las diferencias se agrandan, Cs es un rodilllo centralista". Los 'populares' destacan que la formación de Rivera nace "por el cabreo con el nacionalismo catalán, con el independentismo, y traslada su rechazo a todo posicionamiento autonomista a todas partes". En la defensa del gallego consideran que "en eso se parecen más a Vox", ya que "son absolutamente contrarios al estado autonómico".