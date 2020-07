PSOE, Unidas Podemos y ERC han acordado una enmienda transaccional en la que matizan el punto del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el que se excluía a la escuela concertada de las ayudas frente a la covid-19.

Es decir, en el anterior Dictamen decía en su punto 18.1 que "la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa", excluyendo por tanto la educación concertada, en la enmienda transaccional se retira la mención a la educación pública de gestión directa.

Ahora, de acuerdo con esta enmienda, dicho punto queda redactado de esta forma: "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad", sin hacer mención a la educación pública.

En cualquier caso, Ciudadanos mantiene que va a votar en contra del dictamen sobre políticas sociales porque considera que la transaccional sigue sin apoyar a la enseñanza concertada ni la educación especial.

Así lo ha indicado desde la tribuna el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, durante el Pleno del Congreso que se ha reunido este martes 21 de julio, en sesión extraordinaria, para votar el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

"El sector más radical de este Gobierno, Unidas Podemos se ha negado en rotundo a la ayuda a la educación pública, porque la concertada es educación pública y no se puede distinguir entre etiquetas que son falaces", ha subrayado Bal durante su intervención.

Según ha indicado, a pesar de que el dictamen incluye medidas que consideran positivas, votarán en contra porque consideran que la exclusión de la concertada es "una línea naranja" que "atenta contra la libertad de enseñanza". "El 25% estudia en la enseñanza concertada, millones de padres la eligen, ellos también han sufrido la pandemia, tienen miedo pero el Gobierno los abandona", ha criticado.

Una barrera infranqueable

Por su parte, el diputado de Junts Per Catalunya Ferran Bell Accensi ha indicado que excluir de las ayudas a la escuela concertada es para su grupo "una barrera infranqueable". No obstante, se ha mostrado "desconcertado" por la entrada de esta enmienda transaccional de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana "con la literalidad del voto particular de Ciudadanos" y ha pedido una aclaración.

Según ha defendido la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, con el acuerdo de reconstrucción se puede sacar adelante un acuerdo para "impulsar la inversión en educación", entre otros objetivos, aunque no se ha referido en concreto a la enseñanza concertada.

También ha defendido la enseñanza concertada la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, quien ha asegurado que "no se puede dejar excluidos a miles y miles de alumnos que están en la escuela concertada". "Defendemos y defenderemos siempre la libertad para educar, no podemos privar a las familias del derecho a la libre elección de centro escolar", ha enfatizado, al tiempo que ha recordado que la escuela concertada está recogida en la Constitución Española.

Por su parte, el diputado de Vox Juan Luis Steegmann, ha acusado a la Cámara de "haber generado falsas expectativas no solo en el tema sanitario sino también en otros temas importantes como la "educación concertada" con este dictamen de la Comisión de Reconstrucción que ha tachado de "farsa".