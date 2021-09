El Congreso apoya penalizar el acoso a las mujeres que acuden a abortar

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto PP y Vox, se han mostrado a favor de reformar el Código Penal y que se castigue con cárcel a quienes acosan y hostigan a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. La iniciativa legislativa propone penas de prisión desde tres meses hasta un año o de trabajos en beneficio de la comunidad que oscilan entre los 31 y 80 días.

Sólo los portavoces del PP y Vox han manifestado su oposición a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE en un debate tenso que ha sido suspendido durante diez minutos por el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez, tras la defensa de la iniciativa por parte de la diputada socialista Laura Berja, a la que el parlamentario de Vox José María Sánchez García ha insultado llamándola "bruja".

En su defensa de la iniciativa, Berja ha denunciado el acoso y hostigamiento que muchas mujeres sufren a las puertas de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y ha censurado que el objetivo de los grupos que acuden a estos centros es "someter a escarnio público a las mujeres". "Ofender, insultar y llamarlas asesinas no es libertad de expresión, es un delito y es coacción", ha aseverado la diputada.

El 89% de las mujeres que acudieron a abortar se sintieron acosadas

Y es que un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) mostraba que el 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.

Para las mujeres -ha dicho- es muy duro verles allí porque la "misión" de estos grupos es hacerlas sentir culpables. "Señorías de Vox, recen cuanto quieran pero dejen a las mujeres en paz", ha subrayado Berja, que ha lamentado que escuchar a Vox supone retroceder a 1975.

Tal como recoge el texto legislativo, grupos ultracatólicos y de extrema derecha abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica con el objetivo de cambiar su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento. "En España, ACAI ha solicitado una regulación que considere el acoso en las clínicas de este tipo de acciones como un delito de obstaculización del aborto", añade la iniciativa.

Tras recordar que el aborto es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico, Berja ha acusado a la derecha de oponerse al ejercicio de la propia libertad: "Están obsesionados con el aborto y con someter a las mujeres a la regla de su doctrina", ha espetado.

PP y Vox rechazan la iniciativa

Unos argumentos que ha rechazado la diputada del PP Teresa Angulo, que ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es desarrollar "un nuevo ordenamiento jurídico ideológico al servicio de sus intereses políticos", ya que, ha dicho, quieren prohibir el derecho de reunión y de expresión de "quien no les gusta, y sólo les falta poner nombre y apellidos". "No vamos a caer en sus trampas ideológicas (...) No van a amedrentarnos con su populismo punitivo señalando siempre a los españoles en función de su ideología", ha apostillado Angulo.

Desde Vox, su portavoz, María de la Cabeza Ruiz, ha asegurado que no juzgan a las personas que se ven obligadas a abortar, pero ha tachado el aborto como "el crimen más terrible de la humanidad". "Son libres de hacer el mal, pero al menos no impidan que otros hagan el bien; dejen a los grupos provida intentarlo", ha pedido al PSOE.

Frente a PP y Vox, el resto de grupos han apoyado la iniciativa socialista y han censurado las tesis de la derecha y el insulto proferido por Sánchez García. "Si hay un diputado de la ultraderecha que con ira y con soberbia se atreve a comportarse así en esta cámara con una diputada, qué no le dirán a las puertas de las clínicas a las mujeres que van solas a intentar abortar", ha exclamado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.

De "atroz, antidemocrático e indecente" ha calificado la portavoz de Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón, el acoso que sufren las mujeres que acuden a estos centros y ha apostado por "ir más allá", porque han pasado 11 años desde que se aprobó la ley del aborto y "hay que amoldarse al tiempo que nos ha tocado".

ERC también apoyará la propuesta porque hay que "hacer frente a la ola autoritaria", ha dicho Pilar Vallugera, mientras que la diputada de Junts Pilar Calvo ha instado a "parar los pies a esos cañeros hostigadores y acosadores".

Mikel Legarda (PNV) también ha censurado el hostigamiento de las mujeres que acuden a esa clínicas "para tener acceso a un servicio legal y público", una situación que Sara Giméenez (Cs) ha tachado de "indignante" y que también han denunciado EH-Bildu y BNG.