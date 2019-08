Justo el día siguiente de la lectura de su discurso de investidura para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso no deja de salpicarle su pasado en el Partido Popular. Ahora, eldiario.es publica unos audios en los que se puede escuchar a Francisco Granados durante una de sus comparecencias ante el juez como investigado, en las que afirma que Ayuso fue "el nexo con los hermanos De Pedro", los gurús informáticos de la trama Púnica.

Así, según el citado diario, Granados afirmó que la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid mantenía con Alejandro de Pedro una relación "habitual" y que fue su contacto para "todo lo que haya hecho" el empresario en las campañas electorales del PP: "Esa relación, quien la tenía con el señor De Pedro, la relación diaria, era la señora Ayuso".

Todo ello a pesar de los esfuerzos de Ayuso por distanciarse de la sombra del caso Púnica que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño."No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo mandato ni obligación", llegó a decir la semana pasada, cuando aseguró que su nexo con Aguirre y Cifuentes era el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas".

Eso sí, El Confidencial informa también este miércoles que Granados ha asegurado a través de su abogado que "mezclar a Ayuso en supuestas irregularidades es absurdo además de injusto" y que no tuvo poder de decisión.

Este diario remarca que "no hay constancia de que el exsecretario general del PP de Madrid haya pedido rectificar sus declaraciones en la Audiencia Nacional, en las que señaló a Ayuso en dos ocasiones".

La defensa de Vox

Por su parte, el secretario general de Vox y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido a la futura presidenta de la Comunidad de Madrid y ha animado a quien tenga pruebas que las presente en los tribunales y no intenten empañar una investidura.

"No voy a entrar en cuestiones que no conozco y hoy no es el día para andar buscando supuestas corrupciones [...] Todo el mundo merece la presunción de inocencia", ha sostenido.

Así, ha indicado que confía en que este será un paso en la Asamblea para la "recuperación de la libertad" en la Comunidad, un precedente para que esto suceda también el el territorio Español por un orden y la libertad constitucional.