El cruce de correos que evidencia la estrategia de la mano derecha de Dolores Delgado contra el fiscal Stampa

Dos veces recibió el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García, la propuesta de archivo de la investigación abierta a raíz de la denuncia de Vox contra el fiscal Ignacio Stampa por presunta revelación de secretos en la causa 'Villarejo'. Y dos veces Álvaro García, mano derecha de la fiscal general, Dolores Delgado, sugirió al fiscal jefe de Madrid practicar más diligencias. De esa manera se alargó la instrucción de una investigación que arrojaba nulos indicios de criminalidad, según consta en la documentación interna de la Fiscalía a la que ha podido acceder Público.

En varios correos cruzados entre el fiscal jefe de Madrid de entonces, Jesús Caballero Klink y Álvaro García, a los que ha podido acceder este diario, se demuestra cómo la mano derecha de Dolores Delgado sugería nuevas diligencias de investigación a cada propuesta de archivo, incluso la repetición de varios interrogatorios. No podía ordenarlas pues no tiene capacidad para ello. Una orden debería haber ido firmada por la fiscal general. Pero una sugerencia se puede seguir o no y su rastro es más difícil de seguir.

El motivo para perseguir alargar la investigación contra Stampa podría deberse a que el 27 de octubre de 2020, el fiscal, que llevaba cuatro años en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción, investigando el 'caso Villarejo', iba a concurrir a la adjudicación de ocho plazas fijas en la citada fiscalía y si acudía con la mácula de una imputación su ascenso era prácticamente imposible.

Según demuestran los correos, la última propuesta de archivo la envió Caballero Klink el 23 de octubre de 2020, cuatro días antes de que comenzara el proceso. Si este hecho se hubiera comunicado al Consejo Fiscal es probable que el fiscal Stampa hubiera logrado algún voto favorable a su candidatura para lograr una plaza fija en Anticorrupción, pues se demostraba que había quedado libre de sospecha.

Así lo cree el propio Stampa, según la reclamación patrimonial que ha interpuesto en el Ministerio de Justicia por "irregularidades" en aquel proceso de selección. El fiscal, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid, cree que Dolores Delgado debió abstener en el proceso de selección para Anticorrupción por su "interés" en el 'caso Villarejo', debido a su relación con Baltasar Garzón. El bufete de este defiende a varios imputados en el caso.

Los correos electrónicos entre el entonces fiscal jefe de Madrid y el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado revelan las sugerencias de este último para alargar más la instrucción con más diligencias pese a que el fiscal jefe le aportó en dos ocasiones sendos borradores de decreto de archivo, pormenorizando la investigación que había llevado a cabo el fiscal instructor, Carlos Ruiz de Alegría.

El caso Stampa, como ya se conoce a la supuesta represalia sufrida por este fiscal que se encargaba de la investigación del caso Villarejo desde que se detuvo al polémico comisario, en 2017, esconde un intrincado trasfondo relacionado con ciertas amistades de Dolores Delgado, empezando por su relación de pareja con el exjuez Baltasar Garzón, cuyo bufete de abogados representa a varios imputados en el caso 'Tándem', entre ellos el comisario Enrique García Castaño y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

El 29 de junio de 2020, cuatro meses antes de que el Consejo Fiscal tuviera que decidir sobre las plazas vacantes en Anticorrupción, Vox presentó una denuncia en la Fiscalía contra Stampa por presunta revelación de secretos en la pieza 'Dina' del caso Villarejo, achacada a una hipotética relación sentimental del fiscal con una abogada de Podemos, partido personado como acusación particular. Se basaba Vox en mensajes contenidos en un chat jurídico de Podemos donde se demostraba presuntamente la connivencia de Stampa con la abogada de Podemos.

Pero la investigación del fiscal instructor, que interrogó a los abogados de Podemos, al fiscal que trabajaba con Stampa en el caso, y al abogado despedido por el partido morado, José Manuel Calvente, siguiendo la sugerencia de la mano derecha de Delgado, no arrojó indicios de la presunta revelación de secretos.

Este miércoles en el Consejo Fiscal, Dolores Delgado se ha comprometido a explicar el caso, después de abrirle un expediente informativo a Stampa por las informaciones aparecidas en la prensa a raíz de su reclamación patrimonial por las "irregularidades" en el proceso de selección para Anticorrupción, del que se quedó fuera.

Según ha podido saber Público, están convocados a la reunión del Consejo Fiscal Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, y el propio Álvaro García, autor de las sugerencias que indirectamente le pudieron costar la plaza al fiscal Stampa. La citación de Luzón se debe a que su nombre aparece como receptor de una presunta confidencia realizada por la abogada de Podemos.