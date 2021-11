El 'caso Villarejo' le estalla a Dolores Delgado por la negativa al fiscal Stampa para entrar en Anticorrupción

El pasado le pasa factura a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El próximo jueves tiene que dar explicaciones en el Consejo Fiscal sobre la polémica salida del fiscal Ignacio Stampa del caso Villarejo o macrocausa Tándem hace un año, cuando no logró una plaza en la Fiscalía Anticorrupción como resultado de "maniobras de dilación" supuestamente dirigidas por Delgado, según denuncia el propio fiscal, destinado ahora en la Fiscalía de Madrid.

El caso Stampa, como ya se llama a la supuesta represalia sufrida por este fiscal que se encargaba de la investigación del caso Villarejo desde que se detuvo al polémico comisario, en 2017, esconde un intrincado trasfondo relacionado con ciertas amistades de Dolores Delgado, empezando por su relación de pareja con el exjuez Baltasar Garzón, cuyo bufete de abogados representa a varios imputados en el Tándem, entre ellos el comisario Enrique García Castaño y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

Ignacio Stampa ha presentado una reclamación patrimonial de 245.203 euros ante el Ministerio de Justicia por supuestas "irregularidades" en el proceso de selección que le dejó sin una plaza fija en Anticorrupción el 27 de octubre de 2020. En su reclamación considera que la fiscal general debió abstenerse de participar en la deliberación del Consejo Fiscal de aquel día al tener "interés personal" en el caso Villarejo por ser pareja de Baltasar Garzón y defender éste a procesados en el caso.

El Consejo Fiscal es el órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, que ha de ser escuchado en los nombramientos. Está formado por la fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales elegidos entre toda la carrera fiscal. Stampa no logró ni un solo voto a favor de hacerse con una de las ocho plazas vacantes en Anticorrupción. Y en eso se basa Dolores Delgado para negar irregularidades en su salida de esa Fiscalía Especial, en la que hasta entonces estaba en comisión de servicios. Pero, ¿por qué Stampa no logró los avales de sus compañeros fiscales? Esa es una cuestión fundamental.

El extraño recorrido de la investigación contra Stampa

El 29 de junio de 2020, cuatro meses antes de que el Consejo Fiscal tuviera que decidir sobre las plazas vacantes en Anticorrupción, Vox presentó una denuncia en la Fiscalía contra Stampa por presunta revelación de secretos en la pieza Dina del caso Villarejo, achacada a una hipotética relación sentimental del fiscal con una abogada de Podemos, partido personado como acusación particular.

La denuncia llegó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargándose de la investigación el fiscal Carlos Ruiz de Alegría, que a principios de octubre dictó la primera propuesta de archivo al no detectar indicios de delito en el proceder del fiscal Stampa. El entonces fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió esa propuesta de archivo a la Fiscalía General de Estado, en concreto, al secretario técnico de la fiscal general, su mano derecha. Este sugirió practicar más diligencias antes de decidir si se archivaba el caso. No podía ordenarlo pues no tiene potestad para ello.

La sugerencia, que no orden, no puede ser cuestionada: el fiscal puede seguirla o no. Caballero Klink decidió seguirla y ordenó a su subalterno el fiscal Ruiz de Alegría continuar con la instrucción. Este volvió a proponer el archivo de la denuncia, pues no hallaba delito alguno, el 23 de octubre. El fiscal jefe de Madrid volvió a remitir la propuesta de archivo a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que no comunicó nada a los fiscales de Madrid hasta principios de diciembre.

Así pues, cuando el 27 de octubre se celebró el Consejo Fiscal que trató la adjudicación de plazas para la Fiscalía Anticorrupción, un puesto para el que se postulaba Stampa, este no recibió ni un voto porque la información que tenía el Consejo era que seguía estando investigado por el grave asunto de la revelación de secretos a la acusación particular del 'caso Villarejo' en una supuesta connivencia con los abogados de Podemos.

Ignacio Stampa se quedó sin la plaza fija en la fiscalía en la que durante cuatro años había estado trabajando para dilucidar la madeja que es la macrocausa Tándem, donde están imputados, además de Villarejo, ex altos mandos de la Policía relacionados con él, como los comisarios García Castaño y Carlos Salamanca, con fuertes vínculos con la pareja de la fiscal general.

Fuentes jurídicas consultadas por Público opinan que la decisión de dejar fuera a Stampa de la investigación de Tándem perjudicó la marcha de las pesquisas. Además apuntan a que, independientemente de que Stampa no hubiera logrado la plaza fija en Anticorrupción, la fiscal general podía haberle mantenido en la causa.

Carta de Stampa a los fiscales

Stampa sufrió una grave campaña mediática en su contra. Hasta el entonces teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, le abroncó públicamente, aunque después se disculpó. El fiscal Stampa reveló en marzo pasado su versión en una carta a la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, a la que él pertenece y de la que no recabó ni un voto para que consiguiera plaza en Anticorrupción. En dicha misiva, acusaba a la Fiscalía General del Estado de dilatar el procedimiento en su contra: "Y, aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales [del Consejo Fiscal] de lo anterior, también consta que no fueron informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", consta en la carta.

El fiscal Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha explicado someramente en un artículo en la web de la fundación Hay derecho los entresijos de estas diligencias de investigación contra Stampa, el circuito que siguieron y la extraña dilación de una investigación abocada al archivo, dado que a los cuatros meses de arrancar el fiscal instructor tenía claro que la denuncia de Vox carecía de indicios delictivos.

"A mi modo de ver, todas las garantías de los fiscales en sus funciones sobre abusos de la jerarquía se han quebrado aquí, lo que invita a reflexionar si el Ministerio Fiscal español está en condiciones —hoy y con estos mimbres— de asumir más relevantes tareas procesales en lugar de los jueces (...). Han fallado los controles, y hay que pensar en eso. Para mí, que todavía no he olvidado por qué me hice fiscal, es un escándalo", escribe Viada. Hasta el 16 de febrero de 2021 no se archivaron las actuaciones contra Ignacio Stampa.

Crisis en la Fiscalía General del Estado

Con motivo de la reclamación de Stampa ante el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado se comprometió con la carrera fiscal a dar explicaciones y por ello en la reunión del próximo jueves, 24 de noviembre, hay fijado un punto en el orden del día relativo a las "gravísimas y difamatorias imputaciones" aparecidas en varios medios en relación a las razones que llevaron a excluir a Stampa de la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación de Fiscales (AF) ha exigido a la Fiscalía General que se explique de forma "muy detallada" en el seno del Consejo Fiscal las "supuestas maniobras" que denuncia el exfiscal del caso Villarejo. También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exige a la fiscal general una aclaración sobre la denuncia de Ignacio Stampa.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Dolores Delgado, ha emitido un comunicado en el que explica que "no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas". Esta asociación apoya a Delgado.

Dos días después del próximo Consejo Fiscal, la Asociación de Fiscales celebrará un congreso bajo el lema En defensa de nuestra independencia. Un lema que, según ha apuntado la presidenta, Cristina Dexeus, reivindica "la necesaria independencia del fiscal general del Estado y de la Fiscalía respecto al poder político y la defensa de neutralidad de la institución".



La respuesta de Dolores Delgado

La fiscal general del Estado compareció este jueves en la Comisión de Justicia del Senado y fue inquirida por esta polémica. Delgado afirmó que son "inadmisibles" las críticas relacionadas con la polémica sobre el fiscal Stampa y aseguró que el 95,12% de los nombramientos discrecionales realizados durante su mandato han sido conforme al criterio mayoritario del Consejo Fiscal y no ha habido ninguno alineado con una posición minoritaria de ese órgano "ni, por supuesto, con cero votos".

Además, insistió en que el Consejo Fiscal es un "órgano democrático" y que sus componentes vocales electivos son miembros en activo de la carrera fiscal y que hacen un trabajo riguroso a la hora de emitir un voto sobre un aspirante. "Hacen trabajo de campo, se informan no solo sobre la plaza concreta, sino que acuden a los jefes, los presentes y los anteriores. Hablan con los compañeros actuales y otros. Buscan los mejores perfiles. Es un trabajo exhaustivo. Por eso cuando emiten su opinión lo hacen con conocimiento de lo que están haciendo, con toda la información y sin tergiversaciones", respondió Delgado a una pregunta relacionada con Stampa.