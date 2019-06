La Mesa de la Asamblea de Madrid se constituye este martes 11 de junio. Para que Ciudadanos pueda presidirla —los de Rivera confían en que Juan Trinidad ocupe este cargo— necesitan sí o sí los votos de Vox. Precisamente este domingo Ignacio Aguado, en representación de la formación 'naranja', y Rocío Monasterio, por la parte de Vox, se reunieron en privado. Un encuentro que no fue anunciado a la prensa y que se hizo público a interés de la formación de extrema derecha.

Ciudadanos decidió por mandato de la Ejecutiva vetar cualquier acuerdo con los de Abascal: "No habrá mesas a tres ni gobiernos tripartitos que cuenten con Vox", dijo hace una semana el secretario general del partido, José Manuel Villegas. Este lunes, Villegas ha asegurado que el encuentro mantenido por su candidato "no se habló ni se negoció nada, fue una primera toma de contacto" y ha remarcado que no se habló de la Mesa, por lo que no tienen "ni idea de qué va a hacer Vox".

El número dos de la formación naranja conocía previamente que la reunión se iba a mantener: "No nos ha sorprendido, Aguado ya había dicho que se iba a sentar con todos los partidos políticos", ha argumentado, a pesar de que éste no ha hecho amago de mantener reunión alguna con el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ni con la de Podemos, Clara Serra. "Monasterio también se sentó con Gabilondo —el candidato del PSOE— dentro de la normalidad institucional entiendo que esa reunión se enmarca dentro de la cortesía", ha defendido Villegas.

Sin embargo este encuentro ha sido recibido con duras críticas dentro de las propias filas de la formación. El ex primer ministro francés, Manuel Valls, candidato al que Ciudadanos apoyó para la alcaldía de Barcelona, criticó anoche la reunión 'secreta' que mantuviero Aguado y Monasterio. "¿Normalidad democrática o normalización de la extrema derecha?", se preguntó el político catalán. "No puedo esconder otra vez mi gran preocupación", subrayó en su cuenta de Twitter.

Fue otro diputado de Ciudadanos y fichaje estrella de Rivera, Marcos de Quinto, el que confrontó con Valls tras el mensaje por ofrecer sus votos a Ada Colau: "¿Se lo dices al PSOE para que se abstengan —tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento— para permitir que haya un gobierno Cs-PP sin necesidad de otros apoyos?", añadió. Valls, por su parte, optó por no contestar a la pulla.

A este respecto, Villegas ha asegurado que Valls "sabe perfectamente cuales son las líneas que ha marcado la Ejecutiva para la formación de gobierno" y que "puede estar perfectamente tranquilo", pero no ha revelado el sentido del voto de sus tres concejales si, finalmente, solo se presentan Ada Colau, representante de los 'comunes' y Ernest Maragall, de ERC, a la investidura.

Además, Cs mantiene como "socio preferente" al PP en todas las comunidades autónomas, también en Castilla y León, a pesar de la investigación judicial de las primarias del PP -en el que están relacionados, presuntamente, el candidato autonómico, Alfonso Fernández Mañueco y el excordinador del PP, Fernando Martínez Maillo, y en Murcia, cuya constitución también se celebra mañana.