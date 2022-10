Cuidado con el fuego amigo

Está claro que el PP no quiere a Victoria Rosell en el CGPJ y está claro también que el PSOE no está muy por la labor de que esté. Van a decir que Rosell es poco independiente.

El argumento es ya ridículo en sí mismo cuando de lo que se trata es de pactar una lista de jueces a propuesta de los partidos. Estarán de acuerdo conmigo en que, a la vista de la experiencia que tenemos, no parece muy creíble que PP y PSOE vayan a proponer a jueces que no les sean afines. Pero no nos vamos a limitar a decir que el argumento es ridículo, sino que a lo largo del programa vamos a dar datos y a explicar también quienes son los jueces que proponen PP y PSOE. Es cosa de ustedes juzgar si son más independientes o no que Victoria Rosell. Pero hasta aquí todo está dentro de lo previsible.

Al PP no le gusta la jueza Rosell, y el PSOE no la va a defender. Lo preocupante sería otra cosa. Lo preocupante sería que la izquierda cediera a la presión política del PP, del PSOE o a la presión mediática de la derecha y de la progresía mediática para eliminar a Victoria Rosell. ¿Por qué digo esto? Pues por un artículo que leí en eldiario.es que me dejó de piedra. No voy a nombrar al autor porque la última vez que analicé una pieza de eldiario.es, mi amigo Aitor Riveiro me dijo que señalaba a un compañero por mencionar al firmante.

Ya sabéis que en la profesión, puño de hierro y mandíbula de cristal. Así que, el que quiera, que lo busque. En el texto se afirma lo siguiente: "Según fuentes conocedoras de esa negociación, tanto la vicepresidenta como el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Enrique Santiago pusieron sobre la mesa el nombre de Rosell, aunque este fue descartado hace ya algunos días por el compromiso de 'despolitización' que han adoptado los partidos para no presentar candidaturas vinculadas directamente a unas siglas".

Y después se sigue: "Desde el equipo de la vicepresidenta difieren de la postura de Podemos de no participar del acuerdo en caso de que no incluya a Victoria Rosell. De hecho, según todas las partes implicadas en las conversaciones, el de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género es un nombre descartado desde hace algún tiempo y se negocian otros vocales de marcado carácter progresista. Fuentes del grupo confederal al tanto de la negociación anteponen la necesidad de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces a la incorporación de nombres concretos como el de Rosell. El enfoque de la pieza ya os lo podéis imaginar. Podemos muy mal por defender la candidatura de Rosell hasta el final porque eso va a provocar un enfrentamiento con el PSOE y con el resto del espacio. Y, por otro lado, PSOE, Yolanda Díaz e IU muy bien por aceptar el veto porque claro, Rosell es una candidata politizada, a diferencia de los candidatos del PSOE (a los que se define como progresistas pero no politizados) y de los del PP".

Cualquiera que lea el texto comprobará que la intención indisimulada del mismo es defender la posición que atribuyen a Yolanda Díaz y a IU de estar dispuestos a entregar la cabeza de Victoria Rosell al PP. Lo que pasa es que si alguien goza de prestigio profesional y absoluta legitimidad entre las bases del conjunto del espacio de Unidas Podemos es la jueza que fue víctima de una operación de lawfare orquestada por el PP con José Manuel Soria a la cabeza que, sin embargo, no les salió bien y ha terminado con el juez Alba en la cárcel.

Lo diré muy claro. Aunque quisieran, ni Yolanda Díaz ni Enrique Santiago se pueden permitir sacrificar a una jueza prestigiosa que además ha sido una víctima de las cloacas y del más repugnante acoso. No creo además que tengan las intenciones de aceptar el veto que les atribuyen en eldiario.es y ya les digo yo que, si les preguntan, dirán que bajo ningún concepto aceptarán ese veto.