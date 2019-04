Pablo Casado acudía al debate celebrado este lunes por RTVE con un objetivo claro: confrontar con Pedro Sánchez y erigirse como única alternativa al socialista. Sin embargo, el promedio de las encuestas realizadas por ocho medios -recogidas en Público- dan por ganador al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mientas que Sánchez y Casado están prácticamente empatados en la última plaza, cobrando un poco de ventaja el líder del PP. El secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, ha defendido este martes que la actitud de Casado -más sosegada que en sus mítines- fue la correcta, porque pudo convencer a los indecisos e inspiró confianza.

El conservador apenas cruzó mirada con otro candidato que no fuera el presidente del Gobierno y el líder del PP dedicó la mayor parte de sus intervenciones a realizar reproches hacia la gestión socialista del país, no solo de Sánchez sino también del expresidente José Luís Rodriguez Zapatero. En el único momento en el que se dirigió, directamente, al líder de Ciudadanos fue cuando Rivera le acusó de haber pactado con el PNV en el pasado, sembrando la duda de cara a la próxima legislatura. Entonces, Casado, le respondió: "No es mi adversario, ni sus electores ni los míos van a entender su postura" y presumió de tener más credibilidad en la cuestión relativa a las alianzas.



Una idea que García Egea ha destacado en al rueda de prensa celebrada en la sede del partido. El número dos de los 'populares' no concede credibilidad a Rivera y dice que éste le hace "el trabajo sucio a Sánchez y los independentistas" al atacar a Casado. Además, critica su posición fluctuante respecto a los pactos y el debate: "Ayer tocaba un Rivera que ataca, hoy no sabemos qué Rivera nos vamos a encontrar". Y ha repetido las palabras de su líder: "Si alguien se confunde de adversario, tendrá que enfrentarse a sus votantes", ha zanjado.

Preguntado por si hacen autocrítica desde la formación tras el balance del debate de RTVE, el número dos del partido considera que no es necesario hacerla porque Casado estuvo a la altura y fue el único que demostró que podía ser presidente. "Fue un debate de propuestas, algunos estuvieron más preparados para una tertulia de corazón -en una clara alusión a Rivera y Sánchez- que para un debate de ideas, no vimos ni una sola de sus propuestas".

En Génova defienden que su templanza fue parte de una estrategia medida, dirigida hacia el centro político y los indecisos. "¿Perdió algún voto? Ha mostrado que no ese radical al que le estaban pintando" y alegan que el formato de este martes en el debate que organiza Atresmedia es distinto porque es más ágil y puede dar pie a las réplicas y a la confrontación de ideas, sin estar tan pendientes del tiempo, cuestión que, a su juicio, perjudicó a Casado porque recibía ataques de los que no se podía defender.

"Aspiramos a gobernar en solitario"

El pacto entre PP y Ciudadanos -que se da por hecho, al formar ambos parte del bloque de la derecha junto a Vox- no se verbaliza igual en el PP que en Ciudadanos. Mientras Rivera tiende constantemente la mano a su homólogo en el Partido Popular, García Egea ha dicho que en su formación aspiran a gobernar en solitario. A su vez, ha aprovechado para cargar contra la formación por sus fichajes. "No sé si va alguien de Ciudadanos en sus listas a Europa", ha ironizado, pues muchos de sus candidatos son expolíticos del PP, PSOE e incluso de Upyd.

El secretario general del partido también ha confesado sentirse "un poco desconcertado" con la estrategia de Vox de "insultos y fichajes". Critica que los de Abascal se refieren a ellos como "la derechita cobarde" pero, al mismo tiempo, cojan de entre sus filas a expopulares a los que "no les gusta el sitio en el que van en la lista".Cree el conservador que quien sale perjudicado de los debates es quien "tienes ideas que no pueden exponerse" y, al contrario, se beneficia quien "no las tiene y no aparece en el debate".

Durante el debate de RTVE la cultura, la migración, la vivienda, el cambio climático y la igualdad, entre otras cuestiones, fueron las grandes ausentes. García Egea ha afirmado que estos temas estuvieron presentes aunque no se aludiera a ellos directamente. "Se hizo de forma transversal, hablar de las mejoras en economía, de un nuevo proyecto, de suprimir el impuesto de sucesiones, también es hablar de vivienda".