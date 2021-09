Un centenar de personas se han concentrado este martes en la Plaza del Museo Reina Sofía, en Madrid, en el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En la convocatoria se ha denunciado que, aunque la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en España desde hace más de 11 años, todavía existen decenas de trabas que dificultan a las mujeres ejercerlo y se ha reivindicado la educación sexual en todas las etapas lectivas.

La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha aprovechado la cita para reivindicar que "sigue ocurriendo" que hay mujeres que se ven obligadas a recorrer miles de kilómetros para ejercer su derecho, que hay menores de 16 y 17 años que se ven obligadas a pedir permiso a su progenitores para abortar y que hay niños y niñas que no acceden a la educación sexual en la formación reglada.

"Tenemos que abordar los principales obstáculos que las mujeres tienen a la hora de acceder al derecho al aborto y tenemos que abordar realidades como garantizar que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas", ha señalado Morillas. También ha destacado la importancia de universalizar el acceso a la anticoncepción y de para formas de violencia como la obstétrica.

El Gobierno ha abierto este martes una consulta pública para reformar la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y creará un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero ha explicado en la concentración que este servirá para "armonizar" el derecho a la objeción con el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Además, ha añadido que que en diciembre habrá un primer borrador de la nueva norma.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, y la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto. — Víctor Lerena / EFE

Alejandra Jacinto: "Hasta que un derecho no se hace efectivo no se puede denominar como tal"

Según los datos recopilados por Sanidad, un total de cinco comunidades autónomas: Aragón, Castilla La-Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia, no han realizado ningún aborto en en hospitales públicos en el año 2019. Preguntada por esta cuestión, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto ha señalado que "hasta que un derecho no se hace efectivo no se puede denominar como tal" y ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considere el aborto "un fracaso": "Nosotras tenemos claro que es un derecho humano", ha dicho.



Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la misma cámara, Mónica García, ha denunciado que en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del PP "llevan más de una década incumpliendo la ley". Así, García ha reclamado a la presidenta Ayuso que "no opere al margen" dela norma y que garantice el acceso al aborto en la sanidad pública.

Varias mujeres participan en la concentración. — Jesús Hellín / Europa Press

Además, las manifestantes ha gritado proclamas como "fuera el aborto del Código Penal", "nosotras parimos, nosotras decidimos" y "frente a la violencias nuestra autonomía". Después, varias mujeres han protagonizado una perfomance denunciando los obstáculos existentes para abortar. "Son situaciones reales que viven hoy las mujeres", han explicado.

"Las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no se mete", han sentenciado las convocantes. En un manifiesto también han celebrado las victorias feministas de México y Argentina al despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y han recordado a las mujeres víctimas de los abortos clandestinos. También han denunciado el acoso a mujeres a las puertas de los centros en los que se practican interrupciones voluntarias del embarazo.