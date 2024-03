Una diputada del PP ataca a Ana Pardo de Vera con su hermana por mencionar una información de 'Público' sobre Feijóo

La diputada del PP Ana Vázquez ha atacado este miércoles a Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público, en el programa de televisión de Cuatro Todo es Mentira usando a su hermana, Isabel Pardo de Vera.

Durante la tertulia del espacio presentado por Risto Mejide, Pardo de Vera estaba comentando la noticia publicada en infoLibre en la que se explica que la Xunta de Galicia en la época de Alberto Nuñez Feijóo concendió al menos 114.000 euros a la empresa en la que trabajaba su pareja y recordó varias noticias de Público que informaban sobre las adjudicaciones millonarias que había recibido en su día el Grupo Eulen, empresa en la que Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del ahora presidente del PP, ha tenido varios puestos de responsabilidad.

En ese momento, Ana Vázquez ha pasado al ataque personal poniendo sobre la mesa el nombre de Isabel Pardo de Vera: "Que tú te pongas a hablar de los hermanos, que acaba de ir a declarar tu hermana". "Eso es juego sucio y lo sabes", le ha replicado Ana Pardo de Vera, para explicar que su hermana acudió a declarar ante la Guardia Civil en calidad de testigo como expresidenta de Adif por la compra de mascarillas durante la pandemia.

"No te atrevas, Ana, a mencionar a mi hermana y tratar de mezclarla en estos temas", le ha advertido con firmeza la periodista. Mientras, la diputada del PP seguía interrumpiendo: "¿Qué estás diciendo de la empresa de la familia de Feijóo? ¿Qué estás diciendo de la hermana? ¿Quieres que diga que ha hecho tu hermana, que fue a declarar por lo de las mascarillas, y ella misma reconoció que no las compró? Hombre, por favor, seamos sensatos".

Visiblemente enfadada, Ana Pardo de Vera ha replicado a la popular: "¿Pero qué estás diciendo? Estás haciendo unas acusaciones muy graves, Ana. No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal. No te atrevas, encima de cómo la trataron". Y ha recordado que lo que estaba hablando sobre la hermana de Feijóo "lo publicamos en Público y nadie nos rectificó".

"Entiendo que tengáis que salvar a la mujer del presidente de toda la corrupción en la que está metida, pero poner el ventilador de esa manera no es oportuno", ha insistido Vázquez. "El ventilador lo has puesto tú y me parece indecente. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué tiene que ver que mi hermana haya declarado como testigo en un caso de corrupción porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas?", ha respondido Pardo de Vera. Y ha retado a la diputada a denunciar a su hermana si considera que ha cometido alguna irregularidad. "Hay que ser miserable, esto sí que no me lo esperaba de ti", ha intentado zanjar.

El ataque personal de Vázquez se ha producido sin que en ningún momento se haya producido una intervención del presentador para frenarlo e intentar reconducir el debate. Ya pasados unos minutos, Mejide ha pedido dar paso a publicidad para rebajar la tensión: "Vamos un momentito a publicidad y nos calmamos un poquito".

Después Risto Mejide ha dado paso a Ana Vázquez para que la diputada del PP pudiera pedir perdón a Pardo de Vera: "Yo pido disculpas y sí que pido el respeto a los familiares porque veo que, por primera vez en política, estamos metiendo a muchísima gente que lo pasa mal también y que no cobran de la política". Ante estas palabras, la periodista ha aceptado las disculpas.