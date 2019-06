El caso de la pensión del diputado del PP Juan José Cortés no es el único en el Congreso. El parlamentario incluyó en su declaración de bienes y rentas unos ingresos por valor de 25.780 euros derivados de una pensión por incapacidad permanente absoluta, una situación que afecta al régimen de incompatibilidades de los diputados.

La ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la asignación constitucional de los diputados (el sueldo que perciben por desarrollar su labor parlamentaria) es incompatible con este tipo de retribuciones públicas. En su artículo 158 se recoge que "los diputados y senadores no podrán percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales o de las Administraciones Públicas (...) En particular, diputados y senadores no pueden percibir pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio".

Según la norma, percibir una pensión pública es incompatible con percibir la asignación constitucional por tener la condición de parlamentario. En el caso de Cortés, el Congreso ya ha avanzado que su situación tendrá que resolverla la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano encargado de estudiar este tipo de incompatibilidades que, previsiblemente, no se constituirá hasta después de la sesión de investidura en la que se elegirá a un presidente del Gobierno.

Sin embargo, hay otros diputados que también perciben una pensión pública, en este caso de jubilación. Se trata de los diputados del PSOE, Agustín Zamarrón, y de Vox, Manuel Mestre y Agustín Rosety. Zamarrón es médico jubilado, y es conocido por haber sido designado presidente de la Mesa de Edad del Congreso en la sesión constitutiva de las Cortes, al ser, con 73 años, el diputado más longevo del hemiciclo. Fue en esta sesión donde algunas personas, sobre todo en las redes sociales, le pusieron el apodo de "Valle-Inclán" por su larga barba, atributo que comparte con el escritor.

En su declaración de bienes, Zamarrón precisa haber percibido 29.682 euros en concepto de "pensión". Tanto Mestre como Rosety, diputados de Vox, son generales del Ejército retirados. El primero es teniente general del Ejército del Aire y el segundo, general de brigada de Infantería de Marina. Mestre, de 67 años, declara haber percibido 36.609 euros en concepto de "pensión de clases pasivas"; Rosety, de 72 años, declara 34.126 euros en concepto de "pensión".

Los diputados pueden elegir no percibir una de las dos retribuciones, o la asignación constitucional o la pensión. En caso de elegir percibir el salario de diputado, tendrán que devolver el dinero percibido de su pensión durante el periodo de tiempo en el que recibieron ambas retribuciones simultáneamente. Tras extinguir su condición de parlamentarios, tienen derecho a volver a recibir sus pensiones.