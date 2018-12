Directo: PSOE, PP y Cs se postulan para gobernar en Andalucía

Nadie lo había anticipado, pero el hundimiento del PSOE, que ha perdido 14 escaños y se ha quedado por debajo de la barrera del 30% de los votos por primera vez desde 1982 en unas elecciones autonómicas, y, sobre todo, la irrupción de Vox con 12 escaños abren un nuevo escenario en Andalucía que podría desembocar en un cambio de ciclo político tras 36 años de Gobierno en Andalucía y probablemente en el resto de de España.

La derecha suma en Andalucía. La resaca andaluza va a ser dura para el PSOE, pero también para Podemos e Izquierda Unida, a quienes la magnitud del fenómeno de Vox ha cogido con pie cambiado. Ahora, en pleno desconcierto, toca encontrar soluciones.

El PSOE andaluz cree que Díaz está "legitimada" para seguir al frente del partido

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha sostenido hoy que Susana Díaz está "totalmente legitimada" para seguir al frente del partido tras las elecciones andaluzas y ha asegurado que su liderazgo es "indiscutible" como secretaria general.

"Está totalmente legitimada para seguir al frente del partido porque hemos ganado las elecciones y, en todo caso, serán los órganos del partido los que analicen los resultados obtenidos y no hay por qué pensar en otra situación o cuestión. Hay menos apoyos, pero está la autoridad de haber ganado las elecciones", ha esgrimido Cornejo en una entrevista en RNE.

Al igual que planteó Díaz tras confirmarse los resultados, el número dos de los socialistas es partidario de que los partidos que creen en la Constitución reflexionen sobre esta situación y busquen acuerdos que permitan "la no entrada de la ultraderecha en las instituciones y menos en Andalucía, porque si empezamos por aquí tendría un efecto en otros lugares de España", ha advertido.

Maíllo descarta que haya que replantearse la coalición Adelante Andalucía porque "no queda otra que la unidad"



El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha descartado este lunes tras el resultado en las elecciones autonómicas que hay que replantearse la coalición Adelante Andalucía porque "no queda otra que la unidad".

En declaraciones a RNE y Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Maíllo ha señalado que, sin duda, no se ha cumplido el objetivo electoral de la coalición entre Podemos e IULV-CA y se ha producido una "sacudida" para la izquierda en las elecciones.

Ha indicado que no se ha conseguido atraer a esos votantes del PSOE-A que no apoyaban el pacto con Ciudadanos (Cs) en esta última legislatura. Para Maíllo, nos tenemos que preguntar y analizar por qué no han ido a votar los ciudadanos de izquierda.

Pastor, sobre la irrupción de Vox: "Fuera de la Constitución no hay nada"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha subrayado este lunes, al ser preguntada por la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía, que "fuera de la Constitución no hay nada" y ha recalcado que todos los partidos deben respetarla.





Antonio Maíllo promete "resistencia"

"Vamos a resistir y vamos a estar en la voz de la gente que ahora está desasosegada. Hay que ocupar espacios en los que no estamos dispuestos a que la derecha avance", promete Antonio Maíllo, líder de IU en Andalucía, en TVE.

Zapatero cree que el CIS "tiene que hacer una reflexión"

El expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha atribuido hoy a un "exceso de confianza" el retroceso del PSOE en las elecciones andaluzas y ha considerado que encuestas, como el CIS, que daban una victoria holgada a la izquierda, "tienen que hacer una reflexión".

En una entrevista en Antena 3, Zapatero ha explicado que ese "exceso de confianza" se ha traducido en una participación electoral más baja de lo habitual y ha precisado que las redes sociales "daban síntomas de que algo estaba pasando". De hecho, ha dicho, las redes "son mejores predictores que las encuestas tradicionales".



García Egea (PP): Los partidos realmente peligrosos no son Vox, sino los que pactan con Puigdemont"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que su candidato en Andalucía, Juanma Moreno, tiene "toda la legitimidad" para convertirse en el presidente de la Junta y ha recalcado que Ciudadanos tiene "pocas excusas" para no apoyar al candidato del PP.

En lo que respecta a Vox, que entra en el Parlamento con 12 escaños, y si es posible un gobierno de coalición entre los tres partidos, García Egea ha manifestado que "todo aquel que se sienta identificado con los proyectos principios y líneas de actuación" del PP tiene en Juanma Moreno "a su candidato" y espera que voten favorablemente para su investidura.

Para García Egea "los partidos realmente peligrosos" no son Vox, sino "los que pactan con Puigdemont, Torra y Rufián y los partidos como Podemos que blanquean el separatismo en Catalunya, o que dicen que se puede celebrar un referéndum ilegal en Catalunya".

Moreno confía en "entenderse" con Cs y Vox

El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, ha confiado hoy en "entenderse" con el de Ciudadanos, Juan Marín, porque los andaluces "no perdonarían un ejercicio de tacticismo político o de ombliguismo", y ha opinado que también con Vox están capacitados para llegar a "un punto de encuentro".

Moreno, que necesitaría el apoyo de ambos partidos para ser investido presidente de la Junta, ha defendido en varias entrevistas radiofónicas que su partido es el que debe liderar un nuevo ciclo histórico con el PSOE en la oposición.

El dirigente del PP-A no ve razonable que Marín se presente a la investidura tras haber sido tercera fuerza y después de que en Catalunya, donde ganaron, no lo hicieran.

"Hay cinco puntos de diferencia, eso debe ser respetado", ha indicado Moreno, quien entiende que "en el orden del cambio hace falta criterio" y es el PP el que debe presidir la Junta. La postura de Vox sobre un acuerdo la desconoce Moreno, pero ha advertido de que "sería un gravísimo error frustrar las ansias de cambio que tiene el electorado".

Andrea Levy (PP) censura que Cs se postule a la investidura siendo tercero

La vicesecretaria Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afeado este lunes que el candidato de Ciudadanos en Andalucia, Juan Marín, pretenda presentarse a la investidura y busque el apoyo del PP, pese a ser tercera fuerza y quedar cinco escaños detrás de los 'populares'.

"Me sonroja que el partido que ganó las elecciones en Catalunya y no se presentó a la investidura ahora, siendo terceros, digan que se quiere presentar", ha asegurado en declaraciones en la Cadena SER. Según ha recordado la dirigente del PP, la formación naranja, pese a los pronósticos que apuntaban a un sorpasso, al final ha quedado a 100.000 votos y cinco diputados del PP.

García Albiol defiende pactar con Vox

El expresidente del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, conocido por sus posturas ultras defiende en Twitter que es legítimo pactar con Vox y se pregunta "por qué es legítimo pactar con la extrema izquierda que quiere cargarse la Constitución o con los independentistas y no pueda serlo llegar acuerdos con Vox".

No comprendo por qué es legítimo pactar con la extrema izquierda que quiere cargarse la Constitución o los independentistas que han provocado un golpe al Estado y no pueda serlo llegar acuerdos con Vox. Dicho ésto, el @ppandaluz sabrá que es lo mejor para los andaluces y España — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 3 de diciembre de 2018

Así es Vox, el partido de la extrema derecha en España

Vox condiciona los acuerdos en Andalucía de la derecha con 12 diputados y lo hace con un discurso radical contra la migración, contra el sistema autonómico o contra las políticas de género. Así es Vox.

Pablo Iglesias: "Hay que alcanzar una alianza antifascista que va más allá de unos presupuestos"

Pablo Iglesias ha estado esta mañana en el programa de La Cafetera y ha analizado lo acontecido en Andalucía: "Nos toca hacer una reflexión profunda y autocrítica para alcanzar una alianza antifascista que va más allá de unos presupuestos y que tiene que ver con la dirección democrática de este país". El líder de Podemos emplaza así a los partidos independentistas. También ha lanzado el mensaje por Twitter.

Hay que cerrar filas frente al bloque de la extrema derecha. Esto no va solo de sacar adelante unos presupuestos o una legislatura, sino de defender la justicia social y las libertades. Es tiempo de reflexión y de autocrítica, pero sobre todo es tiempo de alianzas democráticas. pic.twitter.com/QforVtr3wu — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de diciembre de 2018

El Parlamento andaluz se constituirá el 27 diciembre

El Parlamento andaluz que ha salido de las elecciones abrirá su undécima legislatura en una sesión constitutiva que se celebrará el 27 de diciembre. Será el primer paso para un periodo de negociaciones para tratar de formar gobierno.

La primera decisión de la Mesa del Parlamento será estudiar si se declarará hábil el mes de enero, ya que se trata de un mes inhábil a efectos parlamentarios. Si, como cabe esperar, se declara hábil, se abre un plazo de quince días para la celebración del debate de investidura, una fecha que fijará el presidente de la Cámara.

Según el Estatuto de Andalucía, para su elección, el candidato deberá en primera votación obtener mayoría absoluta.De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después en la que necesitará una mayoría simple y, de no conseguirla, se celebrarán sucesivas votaciones. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y se convocarán nuevos comicios en un plazo de 54 días, con lo que, si se repiten, podrían coincidir con las europeas y municipales de 26 de mayo, ya que debe transcurrir un periodo mínimo entre dos comicios.

¿Quién debe gobernar en Andalucía?

Esa es la pregunta ahora. La derecha suma, pero no parece que el acuerdo vaya a ser fácil. De momento, Juan Manuel Moreno, candidato del PP, se postula a presidir la Junta. Juan Marín, de Ciudadanos, dice que no, que debe ser él quien gobierno. Y por si esto fuera poco, Mario Jiménez, portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento andaluz, ha dicho en la cadena Ser: "Que gobierne el PSOE es la única manera de garantizar un cordón sanitario contra Vox"

El candidato de Vox, un juez condenado por prevaricación

Vox ha irrumpido en el Parlamento Andaluz con 12 diputados encabezados por el juez sevillano en excedencia, Francisco Serrano, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Serrano, de 53 años, conocido en Sevilla como "el juez Serrano", ejerce de abogado en un bufete de especializado en derecho de familia. En 2014 se afilió a VOX y fue el único candidato que se presentó a las primarias para las elecciones autonómicas en Andalucía de 2015.

Serrano fue condenado en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por modificar el turno de custodia de un menor para que saliera en una cofradía de la Semana Santa de Sevilla. El Tribunal Supremo reviso la primera condena y endureció la pena, y el Constitucional, más tarde, amparó el exjuez de familia de Sevilla y anuló la condena del Supremo, aunque hizo firme la sentencia del Tribunal Andaluz. En 2017 el Tribunal Supremo le rehabilito como juez y ahora está en excedencia.