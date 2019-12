Representantes de PP, Cs y Vox han elogiado el discurso de Felipe VI, mientras que la izquierda lo ignora. El líder del PP, Pablo Casado, ha destacado la defensa que ha vuelto a hacer hoy el rey "de la vigencia de la Constitución y la unidad de España" y ha apelado a la unión de los españoles en los valores comunes "sin divisiones ni enfrentamientos".

"Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores que compartimos, sin divisiones ni enfrentamientos que erosionan la convivencia y empobrecen nuestro futuro", ha escrito Casado en su cuenta de Twitter tras conocer el contenido del mensaje navideño de Felipe VI.



La vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha elogiado que el discurso del rey que ha instado a "no caer en los extremos, ni en una autocomplacencia" que silencie las carencias o errores, ni en una "autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político acumulado".

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha destacado del discurso del Rey, la misma frase de Vox: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España".

Arrimadas ha calificado al discurso de Felipe VI de "atinado y pertinente", tras coincidir con Su Majestad en que los españoles tienen "grandes retos por delante, y la mejor forma de encararlos es uniéndose en torno a los valores constitucionales. "Lo hicimos en el pasado y podemos volver a hacerlo", ha señalado.

Atinado y pertinente #DiscursoDelRey. Los españoles tenemos grandes retos por delante, y la mejor forma de encararlos es uniéndonos en torno a los valores constitucionales. Lo hicimos en el pasado y podemos volver a hacerlo.



Por su parte, el partido de extrema derecha Vox ha subrayado la parte de la alocución de Felipe VI: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España y mantengámonos unidos". El mensaje de la red social termina con las siglas V.E.R.D.E, cuyo significado es "Viva El Rey de España".

Felipe VI: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España y mantengámonos unidos".



No se han pronunciado Podemos, Más País ni Izquierda Unida. El que sí ha sido crítico con el discurso ha sido el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, que lo ha comparado con un "mitin de Vox" y pide a la Junta Electoral Central que lo "compense". Además, ha ironizado, en un primer tuit, con un "Felipe hablando de derechos y libertades, y tú con miedo a tuitear". En definitiva, ha sentenciado su reacción al discurso de don Felipe: "Si no te gusta el #DiscursoDelRey pues no le votes más".