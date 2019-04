Empieza la cuenta atrás para las elecciones generales del 28 de abril. Esta pasada medianoche arrancó la campaña electoral y lo ha hecho con un altísimo porcentaje de indecisos, el 41%, y con todas las encuestas pronosticando el triunfo del PSOE de Pedro Sánchez, aunque los socialistas estarían muy lejos de la mayoría absoluta y tendrían que tejer alianzas con otros partidos. Pero el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) puede sumar más de 176 escaños, con lo cual habría un cambio de Gobierno en el país. Los analistas pronostican que el resultado va a estar muy ajustado. Todas las incógnitas están abiertas.

La precampaña electoral ha durado más de dos meses y los partidos han tenido tiempo de sobra para desgranar algunas de sus propuestas. Pero se les ha hecho larga —también a los votantes—. Ahora llega la hora de la verdad: hay que convencer a los ciudadanos, una tarea que nunca es fácil. A partir de hoy, y durante los próximos 15 días, Público ofrece un directo de todo lo que pase en la campaña electoral, una de las más inciertas de la historia democrática de España. Muchas gracias por seguirnos.

El PSOE recurre la campaña 'Falcon Viajes' del PP por mostrar a las hijas de Sánchez

El PSOE va a recurrir a la Junta Electoral Central (JEC) la campaña del PP 'Falcon Viajes' y en concreto el uso "intolerable" que hace en uno sus 'memes' de la imagen de las hijas del presidente Pedro Sánchez, ambas menores de edad, con sus padres en una playa de Ibiza, han confirmado fuentes socialistas a la agencia Efe. Además, los servicios jurídicos del partido están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el PP por otras vías, por considerar que la utilización de la menores supone "traspasar una línea roja".

Casado: “Vamos a garantizar que la reforma laboral no se deroga"

“Vamos a garantizar que la reforma laboral no se deroga. Y lo más importante, que se garantizan los convenios de empresa, que no solo permiten crear empleo, sino que además permiten la conciliación, la adaptación, la flexibilidad de las personas de plantilla a su propia empresa”, prosigue Casado, que ha mantenido un breve encuentro con el comité de empresa de la factoría de Alcoa en Avilés, amenazada de cierre al igual que la de A Coruña.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, durante un encuentro con representantes del mundo empresarial, social y cultural asturiano. En la imagen con el comité de empresa de Alcoa en Asturias antes del acto. EFE

Mitin de Casado en Oviedo

"Queremos hacer un anuncio muy importante que nunca se había dado en España: nos comprometemos a dar un informe de claridad fiscal a cada contribuyente todos los años. Recibirá en su casa una carta en la que le dicen cuántos impuestos ha pagado (en el de vehículos de motor, en el IBI, en el IRPF, en otro tipos de tributos), esto unido a que se publiquen las cotizaciones sociales en la nómina, no solo las que paga el trabajador, también el empresario. Esto es una auténtica revolución social”", ha declarado Pablo Casado durante su intervención en el primer mitin de campaña del PP, en Oviedo

Unidas Podemos arrancará en Toledo

Cartel de Unidas Podemos para el 28A.

Unidas Podemos, que ha presentado sus carteles para el 28A, arrancará su campaña esta tarde a las 19.30 horas en Toledo. En el acto participarán Irene Montero, Alberto Garzón, Teresa Arévalo, Daniel Velasco, María Díaz y Juan Ramón Crespo, informa Alexis Romero. Pablo Iglesias participa esta mañana en un acto con Amparo Botejara, portavoz de Sanidad de Podemos en el Congreso, e Isabel Serra, cabeza de cartel a las autonómicas en Madrid.

Casado, en Oviedo

El mitin de Pablo Casado en Oviedo ha arrancado con media hora de retraso. Antes de la intervención del líder del PP, habla la candidata del partido en Asturias, Teresa Mallada: “En tan solo 10 meses Pedro Sánchez ha dinamitado los logros obtenidos por el PP. Menos crecimiento, menos contratos indefinidos, menos confianza de los mercados. El PP ya ha demostrado que puede afrontar con éxito las distintas crisis que ha sufrido nuestro país. Sus viernes sociales nos costarán a los españoles más de 2.700 millones de euros. A esto debemos sumarle una política energética kamikaze con la que este Gobierno sólo busca una campaña de marketing verde”, ha declarada Mallada, que está imputada por presunta prevaricación administrativa entre 2008 y 2010 dentro de la investigación por el caso Hulla.

Orden del debate en Atresmedia

Los candidatos estarán situados en plató durante el debate que Atresmedia emitirá el 23 de abril de la siguiente manera. De izquierda a derecha, formando un semicírculo: Casado, Abascal, Iglesias, Sánchez y Rivera. El candidato del PSOE abrirá el primer turno, seguido de los aspirantes de Cs, Vox, PP y Unidas Podemos, según el sorteo que ha elaborado el grupo de comunicación. El orden del último turno del debate, o "minuto de oro", será el siguiente: Casado, Abascal, Sánchez, Rivera e Iglesias. Está previsto que el debate dure dos horas.

El sorteo ha determinado que estas serán las posiciones que ocupen los candidatos en el plató durante #ElDebate del próximo 23 de abril pic.twitter.com/1mAHdhKUMv — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 12 de abril de 2019

El sorteo ha determinado que este sea el orden de las intervenciones de apertura y cierre de #ElDebate pic.twitter.com/DRHdlQBa0V — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 12 de abril de 2019

ERC propone dos referéndums sobre autodeterminación y monarquía o república

El número dos de ERC al Congreso, Gabriel Rufián. - EFE

El candidato número dos de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha afirmado que su partido impulsará esta próxima legislatura dos referéndums, uno de autodeterminación en Catalunya, y el otro en todo el Estado sobre si los ciudadanos desean la monarquía o una república. En un desayuno informativo organizado por el Fórum Nueva Economía, Rufián ha explicado que ERC desea ser muy fuerte para cerrar el paso a un gobierno con la extrema derecha, pero "nadie puede imaginar" que su partido "apoyará a Pedro Sánchez (PSOE) sin que éste dé un solo paso"

Cs denuncia de nuevo a TV3 ante la JEC por "vulnerar la neutralidad"

Ciudadanos ha registrado un nuevo escrito ante la Junta Electoral Central para denunciar que TV3 ha vulnerado los principios de "pluralismo político y social, así como la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa" con la emisión del documental Un proceso dentro del Procés. Según Cs, el contenido del documental fue "claramente partidista y electoralista" e identificable con "la base del programa de determinadas opciones políticas y candidaturas" como las de JxCat y ERC.

Calvo justifica la negativa de Sánchez a participar en el debate de TVE

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado este viernes que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desprecie a TVE al haber aceptado el debate electoral a cinco propuesto por Atresmedia, ya que no quiere rehuir debatir con Vox y "legalmente no es posible" en la cadena pública. En declaraciones a la Cadena Ser, la número dos por Madrid a las elecciones generales del 28 de abril, ha explicado que TVE "tiene las limitaciones que tiene" y ha asegurado que en todos los debates que se hagan en esa cadena "estará el PSOE como hemos hecho siempre".

La campaña y las procesiones de Semana Santa

El hermano mayor de la Cofradía de la Buena Muerte, Antonio de la Morena, ha enviado tres cartas a Casado, Rivera y Abascal en las que les pide que no asistan al traslado del Jueves Santo. La cofradía reclama a los candidatos, que habían anunciado su intención de acudir al evento, que no vayan al mismo "porque la inminencia de las elecciones puede hacer de este acto, tan importante para nosotros, casi sea un acto pre electoral".

El debate en Atresmedia durará dos horas, sin cronómetro y de pie con atril

El debate de Atresmedia con los cinco principales candidatos a la Presidencia del Gobierno que tendrá lugar el martes 23 de abril, cinco días antes del 28A, durará dos horas, no será a golpe de cronómetro y los participantes estarán de pie, con atriles, frente a los moderadores. En rueda de prensa, los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés, moderadores del debate y los codirectores del mismo, Santiago González, responsable de informativos de Antena 3, y César González Antón, de Noticias de La Sexta, han desvelado que el debate se abrirá con una pregunta de actualidad a cada candidato, constará de tres bloques y de un equipo de verificación en directo. A las 12.30 horas de este viernes, Atresmedia realizará un sorteo para decidir la posición de cada uno de los cinco participantes tanto en la primera intervención como en el "minuto de oro" con el que se cierra el debate y su posición en los atriles, informa Efe.

Albert Rivera se dirige al sur

Albert Rivera se dirige al sur, a Málaga. El líder de Ciudadanos dejó claro ayer que luchará por conseguir ese voto de la España vaciada, de ahí a hacer el acto en Pedraza, un municipio con menos de 500 habitantes. Su lema: "Una España conectada es una España mejor", informa Marta Monforte.

Casado y Abascal, en Oviedo

Pablo Casado estará hoy en Oviedo, donde también acudirá el líder de Vox, Santiago Abascal, para dar su mitin. A su vez, Aznar y Rajoy harán campaña este viernes. Rajoy junto a Ana Pastor y Feijóo en Pontevedra y Aznar en Barcelona junto a Álvarez de Toledo. Es la primera vez que hará campaña en Catalunya desde 2003. La intención de Casado es mandarlo a luchar a las provincias en las que se disputa con Vox, informa Marta Monforte.

Sanchez preside el Consejo de Ministros y dará esta tarde su primer mitin de campaña en Castellón

Pedro Sanchez presidirá este viernes el antepenúltimo Consejo de Ministros antes del 28A, en el que ya no incluirá ningún real decreto. Eso sí, el orden del día de la reunión se incluyen todavía un buen número de asuntos que el Gobierno no quiere dejar de tramitar. Así, se aprobará la regulación de las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado y la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal y creación de 75 unidades judiciales. También se acordará la contratación de infraestructuras tecnológicas y apoyo a la digitalización de las Administración de Justicia, informa Manuel Sánchez.

Tras la reunión, Sanchez se desplazará esta tarde a Castellón para dar el primer mitin oficial de la campaña, acompañado por el candidato a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, que también celebra el 28 de abril elecciones autonómicas.

Será la primera visita a esta comunidad en campaña, pero Sanchez pasará por las tres provincias y cerrará el último día en Valencia.

PP abre 'Falcon Viajes' al lado de la sede del PSOE

Nuevas Generaciones del PP ha alquilado un local en la calle Ferraz de Madrid, próxima a la sede del PSOE en la capital, donde ha inaugurado una supuesta agencia de viajes llamada 'Falcon Viajes'. Las juventudes del PP pretenden así denunciar el "abuso" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho del uso del avión y el helicóptero oficial para asuntos particulares.



Sánchez: "Vamos a teñir de rojo las 52 provincias"

El candidato socialista, Pedro Sanchez, se mostró más que eufórico en su arranque de campaña, pidiendo la movilización del electorado progresista, "porque vamos a teñir las 52 provincias de rojo", afirmó el presidente del Gobierno.

Sanchez critico la actuación de las "tres derechas" y recordó su pacto para gobernar juntas, "pero donde van a ir juntas es a la oposición", afirmó. En este sentido, indicó que más que los tres tenores, los dirigentes de PP, Ciudadanos y Vox son los "tres temores" y advirtió de los riesgos de involucion que corre España si lograsen gobernar, informa Manuel Sánchez.

Pedro Sánchez en Dos Hermanas. (EFE)

El lider socialista reiteró que su programa tiene tres ejes; justicia social, acabar con la corrupción y recuperar la convivencia.

Pasadas las doce de la noche, Sanchez pidió abiertamente el voto para el PSOE y, tras pulsar un botón empezó en todas las pantallas una cuenta atrás numérica que acabó con un rótulo: "Vota PSOE" mientras Alejo Stivel interpretaba el famoso tema de Tequila Salta.

La prioridad de Rivera: echar a Sánchez de la Moncloa

En la pegada de carteles —vía holograma— Rivera ha querido hacer un guiño a la España rural: "Hoy estamos hablando de cómo conectar a los españoles en las ciudades, en el campo. Con buenas infraestructuras. La España conectada". El lema de la campaña será: "Vamos a votar. Vamos Ciudadanos, vamos España".

El holograma de Rivera en la sede de Ciudadanos. (EFE)

El resto de su discurso ha sido repetir lo que ha venido diciendo las últimas semanas: "Quiero hablar de educación, de nuevas modalidades, quiero ser el presidente que vuelva a unir a este país que está dividido entre rojos y azules, de territorios enfrentados, de hombres y mujeres". "Sé que mucha gente que esta dudad ando. Si no vais a votar se quedará Sánchez, Podemos y los separatistas". Rivera ha obviado deliberadamente a Vox y al PP y ha dejado claro hacia quien va a dirigir sus alianzas, cual será su prioridad en esta campaña: echar a Pedro Sánchez de la Moncloa

ERC apela al voto útil independentista

Con las encuestas de cara -demasiado, incluso, según algunas fuentes del partido consultadas por Público- ERC ha arrancado la campaña para las elecciones españolas del 28 de abril en Sant Vicenç dels Horts, la patria pequeña de Oriol Junqueras, su presidente y cabeza de lista, informa Marc Font.

Encabezada por el vicepresidente de la Generaltat, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, la cúpula de ERC ha desembarcado en la ciudad con la voluntad de transmitir el mensaje de que el triunfo del partido en Catalunya el 28-A es la mejor manera de frenar la derecha española y, al mismo tiempo, impedir un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, "el sueño húmedo del Ibex 35", en palabras de Aragonès

Rivera se presenta a través de un holograma en Pedraza

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera se ha ido hasta Pedraza (Segovia). Nuestra compañera Marta Monforte la nota del partido naranja: "Ciudadanos (Cs) quiere estar presente una noche importante como la del inicio de la campaña electoral en la España rural, concretamente en Castilla y León. Cs quiere destacar y volver a poner sobre la mesa las necesidades de estas zonas. Para iniciar la campaña electoral con la pegada de carteles, en Cs hemos elegido un fórmula tecnológica que ya ha sido utilizado en distintos países y que refuerza que este partido es un proyecto moderno y ligado a la innovación. Rivera iniciará la campaña electoral con la tecnología del holograma. Hemos elegido un municipio de menos mil habitantes que representa esa España vaciada y que pone de manifiesto la necesidad de que los partidos apuesten por ellos. Este es el compromiso de Cs".

Unidas Podemos arranca en el barrio de Villaverde

Nuestro compañero Alexis Morán ha estado en el acto de apertura de campaña de Podemos en la Avenida de Los Poblados, en el distrito de Villaverde de Madrid. Pablo Iglesias y el líder de IU, Alberto Garzón, han escenificado la pegada de carteles electorales. El lema de campaña es La historia la escribes tú.

En el acto ha ha hablado Pablo Iglesias, quien ha recordado la detención de Julian Assange: "Hoy ha sido detenido Julian Assange por decir verdades. El día 28 las urnas se tienen que llenar de verdades, las de un país al que los poderosos no les tienen que escribir la historia"

La Junta Electoral rechaza el debate en prisión que pedía Sànchez y suspender el juicio del 'procés'

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la petición de JxCat de que su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Sànchez, actualmente en prisión preventiva, participe en un debate electoral en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

Además, la Secrataría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha comunicado oficialmente a ERC que no podrá celebrar actos políticos en las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá-Meco donde se encuentran los políticos que lideraron el procés y que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.

ERC empieza la campaña en el pueblo de Oriol Junqueras

ERC, el partido que lidera las encuestas en Catalunya para el 28-A, arranca la campaña en Sant Vicenç dels Horts, el municipio de su líder y cabeza de lista, Oriol Junqueras. Horas después de que la plataforma Free Junqueras le haya brindado un homenaje con motivo de su 50 cumpleaños, el partido celebra ahora mismo su primer acto electoral en la plaza de la Vila del pueblo que tuvo al presidente de Esquerra —en prisión desde el 2 de noviembre de 2017— como alcalde durante cuatro años y medio. Encabezada por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, la cúpula del partido ha desembarcado en el municipio, de 28.000 habitantes y situado en el área metropolitana de Barcelona, informa Marc Font.

Pedro Sánchez en Dos Hermanas

Algo más de 500 personas esperan ya en el salón del club deportivo de Dos Hermanas (Sevilla) donde Pedro Sanchez dará su primer mitin oficial de campaña.

El candidato socialista intervendrá poco antes de las doce de la noche y, cuando llegue la hora, el PSOE tiene preparada una pegada de carteles muy singular, que vendrá precedida de una cuenta atrás, informa Manuel Sánchez.

Antes del inicio del mitin en Dos Hermanas se han concentrado a la puerta del recinto un grupo de funcionarios de prisiones. También se han manifestado previamente un grupo de policías nacionales reclamando la equiparación salarial. Gritos de "¡Marlaska dimisión!".

El presidente del Gobierno hará un llamamiento a la movilización del voto progresista y moderado el próximo 28 de abril porque si la derecha suma y forma gobierno "la confrontación territorial está garantizada" y volverán la corrupción y los recortes.

A quienes han decidido no ir a votar les digo que su voto cuenta, que voten porque su voto decide en democracia.

Y a quienes van a ir a votar y aún no saben a quién les pido que confíen el futuro de España en el @PSOE, el único proyecto cabal, moderado y sensato. #HazQuePase /❤ pic.twitter.com/hTBOJGN4B5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de abril de 2019

"Orgullosos de que la Plaza Mayor contara verdades"

Pablo Iglesias también ha defendido este jueves la proyección el pasado sábado de unas imágenes con los conocidos como papeles de Bárcenas en la fachada de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, una acción enmarcada en una campaña de la formación 'morada' bajo el lema Que no vuelvan.

"Orgullosos de que hiciéramos que la Plaza Mayor de Madrid contara verdades", ha subrayado el líder de Podemos. En este sentido, ha anunciado que Podemos recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid de incoar expediente sancionador al partido y al Ayuntamiento de la capital por esta acción. "Si nos tienen que sancionar, pagaremos la multa, recurriremos y a ver qué pasa", ha indicado.

Iglesias se solidariza con Cayetana Álvarez de Toledo

En la entrevista en Antena 3, el secretario general de Podemos se ha solidarizado con la candidata del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, después de que un grupo de personas intentaran impedir su entrada a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

"Es terrible y lamentable que una candidata no pueda intervenir en una universidad". "Lo que pasa es muy grave", ha sostenido Iglesias, que ha lamentado también que los candidatos de ERC y PDeCAT "estén en prisión" y tampoco puedan participar en la campaña electoral. "Hace falta reconciliación", ha aseverado.

A su juicio, esta situación "hace mucho daño a la democracia". "Hay que resolverla con sentido de Estado, diálogo y buscando la reconciliación. Sobra la agresividad y hace falta más mano izquierda", ha apuntado.

Otegi: "El día 28 hay que amargar la noche a todos los fascistas"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha emplazado a "amargar la noche a todos los fascistas del Estado español" en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Otegi ha participado esta tarde en Vitoria en un acto previo a la apertura oficial de la campaña electoral a los comicios a las Cortes Generales, en el que también ya participado el cabeza de lista al Congreso por Álava, Iñaki Ruiz de Pinedo.

El líder de la coalición abertzale ha advertido de que en estos comicios "están en juego los valores" ya que "la ultraderecha, el trifachito" está en plena "contraofensiva para "imponer", ha dicho, la misoginia ante el feminismo, el 155 ante la autodeterminación, la explotación ante la igualdad y la imposición ante los derechos de los pueblos.

Esos son los valores que "comparten" PP, Ciudadanos y Vox "además de los toros y la caza", ha afirmado Otegi, que ha considerado que el hecho de que EH Bildu esté "todo el día en su boca indica -ha dicho- que estamos en el buen camino".

Ortuzar, del PNV: "Hay que frenar en seco a la derechona"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado este jueves que votar al PNV es "un voto doble, un voto dos por uno" porque sirve para defender Euskadi y al mismo tiempo para "frenar en seco a la derechona, a la involución y al populismo".

Ortuzar ha participado esta noche en el arranque de la campaña electoral del PNV en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, donde el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, junto a otros candidatos, han pedaleado subidos a seis bicicletas de spinning con las que han generado energía para reproducir el lema de la campaña "Nos mueve Euskadi. Zurea, gurea (lo tuyo es lo nuestro)".

Ortuzar ha puesto de relieve que "la única alternativa" para que a Euskadi le vaya bien "es que el PNV sea fuerte en Madrid" y ha animado a pelear y a "dar pedales" para conseguir su sexto representante en el Congreso. Y ha advertido de que, tal y como se ha visto en estos días previos, la campaña "va a ser un circo".

Inés Arrimadas: "Sánchez saldrá de Moncloa"

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves, a pocas horas del inicio de la campaña electoral, que España se encuentra "a 15 días de que (Pedro) Sánchez salga de Moncloa y al separatismo se le acabe el chollo que ha tenido con este Gobierno".

En un acto en el hotel Meliá Barcelona Sky poco antes de la tradicional pegada de carteles que se hace pasada la medianoche, Arrimadas ha señalado que, "por primera vez", existe la posibilidad de cambiar "no al PSOE por el PP o al PP por el PSOE".

"Tenemos muchas ganas de hablar de futuro, de quitarles las llaves del país a quienes quieren romperlo", ha añadido. "Salimos a por todas, a ganar, a gobernar este país. A hacer historia como hicimos en Catalunya hace un año y medio en las urnas".

Pablo Iglesias apuesta por un Gobierno de coalición

Pablo Iglesias es entrevistado en Antena 3, informa Alexis Romero. Le preguntan al líder de Podemos si después de las elecciones pedirá el Ministerio del Interior para acabar con las cloacas del Estado y respode: "A mí me gustaría tener la Presidencia del Gobierno". Sobre una coalición con el PSOE, Iglesias afirma que la representación en el Gobierno tiene que ser "proporcional" a los resultados de las elecciones.

Iglesias, sin embargo, no apuesta por la entrada de los partidos independentistas en el Ejecutivo: "Habría que buscar acuerdos puntuales con los independentistas, no su entrada en el Gobierno. Hay que intentar llegar a acuerdos incluso cuando tienes mayoría".

Esta medianoche comienza una campaña electoral en la que entramos cargados de ilusión, con propuestas al servicio de la gente y del futuro de España. Serán días de mucho trabajo, y también de mucha alegría. A tu lado, volveremos a demostrar que sí se puede. #UnidasPodemos28A pic.twitter.com/SZX6VhRAGF — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de abril de 2019

El líder de Podemos también ha hablado sobre la irrupción de Vox y su relación con el conflicto territorial catalán: "Vox es una de las consecuencias de la agresividad que tenemos entre Catalunya y España. Hay que buscar espacios de reconciliación que sean capaces de seducir".

Rajoy y Aznar entran en campaña el primer día

Los candidatos de los principales partidos se reparten por la geografía española en la primera jornada de campaña, en la que entran ya a jugar dos expresidentes del Gobierno, y ambos del PP: Mariano Rajoy en Pontevedra y José María Aznar en Barcelona.

José María Aznar vuelve a primera línea de una campaña tras años distanciado de su partido y participa además en un acto en Catalunya por primera vez en quince años, al acompañar a la cabeza de lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

Rajoy, por su parte, arropará a su amiga y cabeza de lista por Pontevedra, la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Actúa llama al voto "honesto" para sumar en la izquierda

Actúa, el partido impulsado por el exmagistrado Baltasar Garzón, ha iniciado este jueves su campaña electoral llamando al voto "honesto" frente al útil en las próximas elecciones del 28 de abril, con la intención de "sumar" con escaños en la "mayoría progresista" y la izquierda.

En su intervención en el acto de inicio de campaña de Actúa, que ha tenido lugar en Madrid, Garzón ha animado a una votación "con convicción" y no "por inercia", en un acto que se ha celebrado en la sede del partido, El Foro, donde en vez de cartelería, el partido ha optado por que dos grafiteros pintasen un mural con la imagen del candidato a la presidencia del mismo, Gaspar Llamazares.

María Jesús Montero: "A este país no no lo va a conocer ni la madre que la parió"

Emulando los mejores tiempos de Alfonso Guerra, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número uno del PSOE por Sevilla, ha afirmado en la capital andaluza, la ciudad escogida por los socialistas para estrenar la campaña, ha dicho una frase que ya es mítica: ""A este país no no lo va a conocer ni la madre que la parió"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el acto electoral del PP en Sevilla. (JOSÉ MANUEL VIDAL | EFE)

Casado quiere acabar con la 'kale borroka' en Catalunya

"Se va acabar eso de quemar fotos de Felipe VI, y venir a sonarse los mocos con la bandera de España. Vamos a ilegalizar a la kale borroka del entorno separatista catalán, aplicando la ley de partidos", ha dicho Pablo Casado, elevando el tono en este arranque de campaña.

Sobre los indecisos o exvotantes, Casado ha dicho: "A aquellas personas que ahora cuando habláis con ellas ya dicen que no tienen motivos para votarnos o que quieren castigarnos, decirles que no hagan juegos de ruleta rusa, aquí esta su PP, que no les va a defraudar, su partido en el que pueden confiar, que va a representar a la España de los balcones, va a representar nuestra historia y sobre todo nuestro futuro".

El acto ha acabado con el himno de España y con música. Casado ha entrado en el Florida Park a la espera de que llegue la pegada de carteles.

Suárez Illana: "Está en peligro la concordia"

En el acto del PP también ha hablado Adolfo Suárez Illana, número dos de la lista por Madrid: "Llevo 40 años iniciando campañas electorales, hace 16 protagonicé una y nunca pensé que estaría en una otra vez. Gracias por llamarme. Pablo, bien conoces los motivos de mi vuelta, que tan largamente hablamos en la casa de mi padre. La concordia que construimos hace 40 años está en peligro, la concordia social, territorial y política", ha dicho.

El PSC, en Santa Coloma de Gramanet

Los socialistas catalanes han elegido la localidad de Santa Coloma de Gramanet, uno de los consistorios fuertes del socialismo catalán bajo el mandato de Núria Parlón, para dar el pistoletazo de salida a su campaña. En el acto participarán la alcaldesa del municipio y candidata para las eleccions del 26 de mayo, Lídia Guinart, candidata para el Congreso del PSC, Miquel Iceta, primer secretario del partido, y Meritxell Batet, cabeza de lista del PSC para las elecciones generales y ministra de Política Territorial y Función Pública

El PP estrena la campaña en Madrid

El PP ha organizado un acto en la sala Florida Park, en el Parque del Retiro en Madrid. Hay unas 2.000 personas dentro de la sala y unas 500 se han quedado fuera. Pablo Casado se ha dirigido a los que se han quedado fuera. Mientras hablaba Casado, algunas personas protestaban en favor de la vivienda pública, informa Marta Monforte.

Pablo Casado se dirige a un grupo seguidores en el Parque del Retiro de Madrid. (M.M.J.)

También ha hablado Pío García-Escudero, presidente del Senado para recriminar a Pedro Sánche que haya esquivado el cara a cara con Casado: "Sánchez quiere anestesiar la campaña, no quiere debates con Pablo. Él sólo habla de verdes praderas, de nubecillas blancas".

Sánchez rechaza el cara a cara con Casado

Como en todas las campañas electorales, uno de los puntos álgidos serán los debates electorales. En esta ocasión no habrá cara entre el presidente del Gobiero y el líder de la oposición: Pedro Sánchez ha rechazado medirse con Pablo Casado en vista del agresivo discurso del líder del PP. Sí habrá, en cambio, un debate a cinco (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox) en Antena 3. Será la semana que viene.

La encuesta del CIS otorga una amplia ventaja al PSOE

Apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral, la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha marcado la agenda política: el PSOE podría llegar a los 138 escaños y podría gobernar con el único apoyo de Unidas Podemos. El sondeo del CIS pronostica también una ligera recuperación para el PP, que obtendría entre 66 y 76 escaños y una caída progresiva de Ciudadanos, que tendría entre 42 y 51 escaños. Unidas Podemos obtendría entre 33 y 41 diputados. Vox oscilaría en una horquilla de entre 29 y 37 diputados.

Una precampaña muy larga para el PP

El PP entra en la campaña temiendo el peor resultado de su historia. No ayuda que, durante estos meses, tanto Pablo Casado como su equipo se hayan visto obligados a apagar fuegos que ellos mismos habían provocado.

También hay elecciones autonómicas en València

No hay que olvidar que el 28 de abril también se celebran elecciones en la Comunitat Valenciana. Según la encuesta del CIS, el PSPV ganará estos comicios, aunque para poder gobernar necesitaría reeditar el pacto del Botànic con Compromís y Unides Podem-EUPV.

En cuanto a la proyección del reparto de escaños, de los 99 que están en juego en el parlamento autonómico, el PSOE-PSPV se movería en una horquilla entre 33 y 36 (obtuvo 23 en las elecciones de 2015); el PP entre 18 y 19 (tiene 31 actualmente); Compromís estaría entre los 17 y 18 escaños (tiene 19); Ciudadanos, que ahora atesora 13 escaños, entre 16 y 19; Unides Podem-EUPV obtendría entre 7 y 8 (13 en 2015); y Vox, sin representación parlamentaria hasta el momento, podría lograr hasta 5 o 6 escaños.