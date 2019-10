La Junta Electoral Central (JEC) ha admitido este martes un recurso de Más País por el que la formación solicitaba ser incluida en el plan de cobertura informativa de RTVE de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Los de Errejón justificaban esta medida en base a que Equo, uno de los partidos que están dentro de la coalición, había obtenido representación en las pasadas elecciones generales.

Precisamente el diputado que obtuvo la formación ecologista el 28 de abril fue Juantxo López de Uralde, uno de los líderes de Equo, que decidió permanecer en la coalición de Unidas Podemos después de que buena parte de su formación se coaligara con Errejón de cara a los próximos comicios.

El escrito de la Junta Electoral reconoce que "la formación política Equo obtuvo representación política en las pasadas elecciones equivalentes (las generales de 28 de abril de 2019) al conseguir un escaño por la circunscripción de Álava, sin que pueda eludirse esa realidad acudiendo a la circunstancia de que en las presentes elecciones generales la formación política de referencia no haya presentado candidatura endicha circunscripción, como pretende RTVE en su escrito de alegaciones".

El ente público había alegado que, pese a que Equo obtuvo un escaño por Álava en los anteriores comicios, en la actualidad Más País no se presentaba por esa circunscripción, pero finalmente el órgano de arbitrio electoral lo ha desestimado.

Por lo tanto, la Junta Electoral ha dado la instrucción de que "la coalición Más País-Equo deberá ser incluida en el Plan de Cobertura Informativa de RTVE teniendo en cuenta su condición de formación política que obtuvo representación parlamentaria en las pasadas elecciones equivalentes". Habrá que esperar para ver si esta instrucción abre la posibilidad de que Errejón pueda ser incluido en alguno de los debates que se celebran en la televisión pública.

Anuncios con contenido electoralista

Donde es casi seguro que no será incluido es en el debate a cinco que RTVE celebrará entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox). En la anterior campaña electoral, la JEC no incluyó a Vox en el debate porque la formación de ultraderecha no tenía una representación significativa en el conjunto del Estado (solo tenía diputados en el Parlamento andaluz), por lo que, teniendo en cuenta que el sentido de la instrucción se basa en que Equo obtuvo un solo diputado por Álava, es muy previsible que este criterio se mantenga.

En la misma instrucción el órgano también obliga a los de Íñigo Errejón y a Vox a retirar algunos de sus anuncios de las redes sociales al entender que tienen contenido electoralista. La ley electoral establece que no se pueden llevar a cabo acciones con contenido electoral antes de que comience de forma oficial la campaña (a partir del día 1 de noviembre).