Si uno de los principales objetivos que se impuso el Gobierno de coalición desde su nacimiento, en enero de 2020, fue la resolución del conflicto territorial con Catalunya, las elecciones autonómicas que se celebrarán, previsiblemente, el 14 de febrero representan una de las mejores oportunidades de la legislatura. Así lo ven por lo menos en Unidas Podemos, que consideran estos comicios cruciales para poder cambiar las dinámicas que han imperado en los últimos años en Catalunya.

Aunque el foco se centra ahora en los comicios, cuya campaña arranca este jueves, eso no significa que no se hayan dado pasos y no se haya puesto en marcha una estrategia con el objetivo de revertir el escenario político. El mejor ejemplo, probablemente, sea la constitución y el asentamiento del denominado bloque de la investidura, compuesto por aquellos partidos que sostienen al Ejecutivo de coalición en el Congreso y que resultaron esenciales para aprobar los Presupuestos Generales de 2021.

Los de Pablo Iglesias siempre han apostado por evolucionar esta mayoría parlamentaria en un bloque político de legislatura que trascienda la colaboración y las negociaciones en la Cámara Baja. El vicepresidente segundo del Gobierno ha defendido abiertamente la inclusión de partidos como ERC y EH Bildu en la toma de decisiones de Estado, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en la actualidad sigue bloqueada.

Para el espacio confederal esta acción no solo reforzaría el bloque de la investidura e incrementaría la estabilidad de la legislatura, sino que ayudaría a revertir también el escenario político catalán y el estado actual de las relaciones entre el Govern de la Generalitat y el resto del Estado, y en especial las relaciones con el Ejecutivo central.

En este contexto, el objetivo de En Comú Podem en las elecciones es doble y pasa por la conformación de un Gobierno de coalición progresista. Por un lado, se busca constituir un Ejecutivo que priorice la política social frente a la estrategia territorial; por otro, se quiere romper con la dinámica de los últimos gobiernos independentistas y dar un vuelco al escenario político catalán, monopolizado en este tiempo por el conflicto territorial, un marco del que solo se ha logrado salir, de forma coyuntural, tras la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Este Govern estaría conformado por el PSOE y ERC, además de En Comú Podem. Por ello, la estrategia también pasa por tratar de excluir de la ecuación a JxCat, el principal partido que, junto a los republicanos catalanes, ha sostenido los gobiernos independentistas de los últimos años.

Jéssica Albiach, la llave de un tripartito con el PSOE y ERC

En este sentido se expresó el pasado lunes la portavoz de Podemos Isa Serra: "Las elecciones en Catalunya son una oportunidad para salir del bloqueo que viven los catalanes desde hace muchísimo tiempo. El objetivo es constituir un gobierno de izquierdas que ponga por delante la protección de los derechos sociales de los ciudadanos y también el diálogo con el Estado español. Eso es una prioridad e implica un gobierno de izquierdas que deje fuera a JxCat".

Para poder lograr este objetivo, en el espacio confederal son conscientes de que necesitan la fuerza electoral suficiente que les permita ser llave de la gobernabilidad en Catalunya, lo que pasaría por que la aritmética que salga de las urnas permita constituir un Ejecutivo de PSOE, ERC y En Comú Podem, a la vez que no se dan otras coaliciones y sumas más proclives a la formación de un gobierno, como por ejemplo una nueva alianza entre ERC, JxCat y las CUP.

El pasado domingo también entró en juego otro escenario poselectoral, cuando la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, apostó abiertamente por un Govern de PSC y Cs en Catalunya, la coalición "más centrada y mejor que se puede hacer", según la propia Arrimadas.

El hecho de que el PSOE y ERC compartan espacios electorales con En Comú Podem podría perjudicar a los de Albiach

En el escenario electoral propiamente dicho la perspectiva de una coalición progresista también podría terminar perjudicando a En Comú Podem. Según los sondeos, el PSC y ERC son los dos favoritos a ganar las elecciones, los que cuentan con unas mayores perspectivas de triunfo. En este contexto, dado que ambas formaciones comparten espacio electoral con la candidatura liderada por Jéssica Albiach, existe cierto riesgo de que puedan dejar sin oxígeno al espacio confederal tanto por el lado soberanista de izquierdas (voto recogido por ERC) como por el lado que apuesta por un cambio en Catalunya (el PSC y el denominado 'efecto Illa').

En el barómetro preelectoral en Catalunya del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado la pasada semana, se pronosticaba una horquilla de entre 9 y 12 escaños para En Comú Podem (en la actualidad tiene a ocho diputados en el Parlament). Con este resultado, y con el PSC y ERC alrededor de los 30 escaños (como recoge la encuesta), Albiach sería clave para conformar gobierno.

Las elecciones catalanas también son un punto de inflexión para Unidas Podemos en lo que respecta a su fuerza territorial. En los últimos comicios autonómicos, celebrados en Galicia y Euskadi en plena pandemia de la covid-19, los resultados de los de Pablo Iglesias fueron malos, llegando a quedarse sin representación en las elecciones gallegas y perdiendo cinco escaños en las vascas, desde los 11 hasta los 6 parlamentarios.