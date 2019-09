Adolfo Suárez Illana fue uno de los 'fichajes' estrella de Pablo Casado para las elecciones generales del 28 de abril. Concurrió como número dos en la lista de Madrid, un puesto reservado a aquellos candidatos con un perfil destacado. Hijo del histórico presidente Adolfo Suárez, símbolo de la Transición y abogado de profesión, dejó su puesto en el bufete internacional de abogados en que trabajaba y se volcó en aupar la candidatura del ahora presidente del PP en las primarias del partido.

Casado se lo agradeció. Poco después, le puso al frente de una fundación —llamada Concordia y Libertad— creada expresamente para Suárez Illana, con despacho en la planta séptima de la sede de Génova 13. Un think tank cuyo objetivo era proteger la "concordia y la libertad" dos valores "seriamente amenazados" en España a juicio de los 'populares'. En Génova creen que el problema radica en la Ley de Memoria Histórica, que tachan de "sectaria" y cuya derogación proponen.



Con la elección de Suárez Illana como número se buscaba atraer al votante "más moderado", alejado del actual PP por la dura posición de Casado en materias como la migración o el aborto. Fue, precisamente, esta última cuestión la que desencadenó el silencio informativo en el que está sumido el ahora diputado del PP.

Suárez Illana afirmó que el aborto es "una salvajada” y lo comparó con las prácticas neandertales

En una entrevista en Onda Cero realizada el 28 de marzo de 2019 —justo un mes antes de las elecciones— afirmó que el aborto es "una salvajada" y lo comparó con los neandertales. "Los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que (el bebé) naciera y entonces les cortaban la cabeza". Además, aseguró que en Nueva York "se ha aprobado una ley que permite abortar después del nacimiento".

Tras el aluvión de críticas —algunas, incluso, desde su propio partido— pidió disculpas por sus declaraciones en relación con la legislación del aborto en la ciudad norteamericana. "Después de haber hecho la comparación entre lo que hacían los neandertales con la ley de Nueva York -ley de salud reproductiva- he estado toda la tarde buscando si era correcta o no mi afirmación sobre esa norma", explicó. Un despacho de abogados de esa ciudad le confirmó que no lo es. "Cuando uno se equivoca y mete la pata, lo mejor es pedir disculpas", zanjaba el conservador.

Desde entonces, silencio informativo. Seis meses en los que el conservador no ha vuelto a conceder entrevistas, ni en precampaña ni cuando arrancó de manera oficial la carrera electoral. Tampoco después. El partido decidió que lo más inteligente era apartarlo del foco mediático y aunque Suárez Illana estuvo presente en varios actos en la capital, nunca intervino en ninguno de ellos.

Un perfil "muy bajo" en la Mesa del Congreso

Para evitar otra polémica declaración o intervención, el Partido Popular lo propuso —junto a la expresidenta Ana Pastor— para formar parte de la Mesa del Congreso, el órgano rector y de representación colegiada de la Cámara Baja. Fue elegido como Secretario Tercero de la Mesa y sus funciones corresponden a la parte más institucional de la política, con perfiles muy técnicos.

Fuentes parlamentarias destacan en conversación con Público que el perfil de Suárez Illana es "muy bajo" ya que es Ana Pastor quien acapara prácticamente toda la actividad de los 'populares'. "Está muy supeditado a ella —alegan— al menos en lo que es trabajo parlamentario".



Consideran las citadas fuentes que el diputado "no ha aportado mucho" al trabajo de la Mesa, tampoco en los debates ni proposiciones. Desde el partido lo justifican alegando la amplia experiencia de Pastor en la presidencia de la Cámara, por lo que ven "lógico" que él tenga un perfil menos visible.

Habrá cambios en las listas del PP de Madrid

Se desconoce, por lo pronto, qué sucederá con Suárez Illana ante esta nueva repetición electoral. Lo más probable es que repita como número dos, pero las fuentes consultas en Génova por este diario no lo han confirmado. Sí que ha trascendido que habrá cambios en esta lista, después de las bajas de Andrea Levy, Daniel Lacalle, Miguel Abellán y Javier Lasquetty.

Se da por seguro que quienes mejorarán posiciones serán militantes de la órbita de la organización FAES presidida por José María Aznar y afines a la actual portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, como Pilar Marcos —su actual jefa de gabinete que ya ocupó el puesto 13 de la lista madrileña— y el exsenador y exjefe de gabinete de Aznar, Carlos Aragonés, que ocupó la decimocuarta posición de esa misma candidatura.

Otro de los nombres que suenan para incorporarse a esta lista es el del ex secretario de Estado Gabriel Elorriaga, que este verano fue nombrado por Álvarez de Toledo como jefe de asesoría del Grupo Popular. Elorriaga fue desde 1996 y hasta el 2000, subdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno con Aznar y también ha sido una de las voces críticas frente al liderazgo de Mariano Rajoy.