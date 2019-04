"Una oportunidad, una sola legislatura", eso es lo que ha pedido Pablo Iglesias este miércoles durante un acto electoral en Valencia. El secretario general de Podemos ha insistido en que su partido está "más cerca del Gobierno que nunca" y ha interpelado a todas aquellas personas que está indecisas entre varias formaciones políticas, y aquellas que pretenden optar por la abstención, para que le den la opción de gobernar a Unidas Podemos.

"Quiero pedirle a la gente que nos den una oportunidad de gobernar. Una legislatura, una sola. Para ver si efectivamente podemos cambiar algunas cosas. Hay quien dice que las cosas no se pueden cambiar. Lo que ha ocurrido en los últimos días demuestra que las cosas se pueden cambiar", ha defendido el líder de Podemos, que ha instado a los asistentes al acto a que "nadie se quede sin tener una conversación para demostrar que la política puede cambiar las cosas".

Iglesias se ha referido a asuntos como las cloacas del Estado o las puertas giratorias para ejemplificar "que sí se pueden cambiar las cosas". "Si la política no sirviera para cambiar las cosas, las empresas de energía no se comprarían a expresidentes, no habría millonarios que se compran periódicos que no son rentables. Las oligarquías tienen conciencia de clase y saben que necesitan representantes políticos, y se los compran uno a uno. La mejor prueba de que se pueden cambiar cosas desde el Gobierno es todo lo que han organizado para que no gobernemos", ha afirmado, refiriéndose al presunto espionaje y fabricación de pruebas falsas contra él.

El secretario general de Podemos también ha apelado a los pensionistas, con los que se ha comprometido a demostrar que la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC "es cuestión de voluntad política". "Queremos pedir una oportunidad a la gente que se lo está pensando, que no confía en los políticos. Si después de gobernar cuatro años en este país no hemos sido capaces de que se cumplan los artículos de la Constitución, que no nos voten más, pero creo que nos hemos ganado una oportunidad”.

La polémica de los debates electorales en televisión también ha estado presente en el discurso de Iglesias, que ha arrancado su intervención con este asunto. El líder de Podemos ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha afeado su estrategia y la negativa a debatir en primera instancia en la televisión pública, así como su cambio de opinión tras la decisión de la Junta Electora Central de no incluir a Vox en el debate de Atresmedia por carecer la formación política ultraderechista de representación a nivel estatal.

"Hay gente en su casa que está indignada por el espectáculo que estamos viendo. Lo más importante en una campaña son los debates; los políticos se tienen que someter al escrutinio de los espectadores. Los debates son muy importantes, por eso no se entiende que el candidato del PSOE diga que no va debatir a la televisión pública porque no va Vox", ha asegurado el dirigente de Podemos.

Los debates electorales, por ley

En este sentido, Iglesias ha pedido que se obligue "por ley" a los candidatos a la Presidencia del Gobierno a mantener debates en televisión y ha retado a Pedro Sánchez a participar en los dos eventos, tanto en la cadena pública como en la privada.

"Cualquier candidato debería estar obligado por ley a debatir en la pública. A mi juicio la Junta Electoral comete un error. Ahora Sánchez dice que va a la pública. Hago una propuesta. La pública celebra su debate el día 22, y la privada, el día 23. Lo más razonable es que vayamos a los dos debates. Nosotros estaremos en los dos. Es clave en una sociedad democrática que nos vean debatir, de empleo, de sanidad, de servicios públicos… En unas elecciones todos los candidatos tenemos que tener toda la disponibilidad para debatir cuando se nos invite. Esto va de respeto a los ciudadanos españoles", ha afirmado Iglesias.

En el acto también han participado, entre otros, Txema Guijarro, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Alicante; Marisa Saavedra, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Castellón; Esther Sanz, candidata de Unidas para cambiar Europa al Parlamento Europeo; Pilar Lima, candidata a las Corts Valencianes; Rubén Martínez Dalmau, candidato a la Presidencia de las Corts Valencianes; y Héctor Illueca, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Valencia.