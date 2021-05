La encuesta metodológica realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la recta final de la campaña electoral de los comicios de Madrid revela que, hasta el último momento, los ciudadanos a los que preguntaban seguían dando la victoria a la izquierda frente al PP de Isabel Díaz Ayuso, un resultado contrario al que se produjo en las urnas.

Tras presentar su sondeo flash en mitad de campaña, un estudio que también daba más opciones de mayoría absoluta a la suma de PSOE, Más Madrid y Podemos, el CIS siguió haciendo entrevistas a ciudadanos hasta la misma jornada de reflexión con el objetivo, según dijo, de identificar con precisión la evolución del electorado dado que, a su juicio, la decisión del votante se pospone al último momento

El equipo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos viene sosteniendo que los criterios que el CIS utilizaba para la estimación de voto en los tiempos del bipartidismo, la llamada 'cocina', ya no son validos en la actualidad al existir más partidos en liza e irse dilatando la decisión sobre el voto.

El 60% tenía decidido su voto antes de la campaña

Por ello defendían la conveniencia de seguir preguntando a los ciudadanos hasta el último momento, para perfilar esas nuevas fórmulas de estimación de voto.

Y esas entrevistas realizadas en la recta final de las elecciones reflejan que el 60,7% de los encuestados por el CIS aseguraba tener decidido el voto antes incluso de la campaña electoral. Además, dos de cada tres madrileños ya avisaban de que su voto no iba a estar condicionado por la situación del coronavirus en la comunidad.

El CIS siguió haciendo entrevistas a ciudadanos hasta la misma jornada de reflexión

La encuesta pone de manifiesto que la muestra con la que ha trabajado el CIS mantenía su apuesta por una mayoría de izquierdas en Madrid. Así, frente a un 27,3% que adelantaba su voto al PP y el 4,6% que se pronunciaba por Vox (entre los dos un 31,9%), la suma de la izquierda llegaba al 34,4% con un 13,7% de PSOE, y un 12,8% de Más Madrid y un 7,8% de Unidas Podemos.

En esos días aún había un 12,5% que no contestaba y un 13,8% que aseguraba no tener decidido su voto. Entre estos madrileños que no se pronunciaban, el PSOE era el partido que despertaba más simpatías en la muestra del CIS.

Además, y aunque siete de cada diez encuestados daban por hecha la victoria del PP, sólo un tercio de los entrevistados por el CIS quería que ganara Díaz Ayuso, mientras que un 20,4% aseguraba que prefería ver un triunfo del PSOE.

Pese a lo dicho por los encuestados por el CIS, el resultado de las urnas fue un 44,7% para el PP de Díaz Ayuso, superando a la suma de los tres partidos de izquierda sin necesidad siquiera de contar el porcentaje de Vox. El sondeo flash del CIS que publicó en campaña también erró el pronóstico al atribuir al PSOE diez escaños más de los obtenidos, y diez menos al PP.

El 94% de los madrileños vio crispación en la campaña

El 94% de los madrileños considera que durante la campaña electoral de las autonómicas del pasado martes hubo "mucha" o "bastante" crispación, una situación de la que culpan mayoritariamente a Vox y a Unidas Podemos, y más al ya exlíder de los morados, Pablo Iglesias, que a la candidata de Vox, Rocío Monasterio.

Un 41,4% señaló al partido de extrema derecha

En concreto, el 72,4% de las personas consultadas por el organismo demoscópico que preside el socialista José Félix Tezanos, apreciaba "mucha crispación" durante la campaña, mientras que un 21,6% juzgaba que había "bastante", sólo un 3% decía que había "poca" o "ninguna".

A quienes dijeron ser conscientes de la crispación, se les preguntó qué partido contribuía más a la misma. Un 41,4% señaló a Vox y un 36,5% a Unidas Podemos. También hubo un 8,6% que responsabilizó a "todos por igual", mientras que sólo un 6,4% se la atribuyó al PP y un mínimo 1,5% al PSOE.