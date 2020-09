En mayo de 2019 se abre la pieza separada 17 Iberdrola-WIND de la causa Tándem o caso Villarejo tras localizarse entre la documentación incautada al comisario un informe confeccionado por éste, de diciembre de 2011, titulado "Proyecto WIND". Consistía en un "perfil patrimonial" de un empresario por el que Villarejo cobra 25.000 euros más IVA en aquel momento y 70.000 euros más cuatro años más tarde, cuando se le recontrata por el mismo proyecto y entregando prácticamente lo mismo. El material incautado revela que, al igual que con BBVA, Villarejo mantuvo con Iberdrola una relación de al menos 13 años (aunque intermitente en este caso) y con el mismo tipo de entrada: jefes de seguridad con pasado en la Policía Nacional.

Villarejo elaboró multitud de "informes", "notas informativas" y "anexos a informes" relacionados con Iberdrola que fue archivando y copiando en sucesivos pendrives y discos duros externos, bajo carpetas etiquetadas primero como "iber" y luego como "AS" (Antonio Asenjo, exjefe de seguridad de la compañía eléctrica). Entre su documentación figuran informes y audios que tienen al presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez, de protagonista.

El directivo aprovecha estos hallazgos para marcar distancia con el comisario y posicionarse como un "perjudicado" más en su declaración al tiempo que sus medios afines destacan las conversaciones grabadas con el consejero de ACS Manuel Delgado Solís como un intento de la eléctrica para infiltrarse y obtener información desde dentro, acerca de los planes de ACS para 'asaltar' el consejo de administración de Iberdrola. Fuentes cercanas a la eléctrica creen que fue una iniciativa de Villarejo, ni solicitada, ni pagada, y no descartan que fuesen grabaciones orquestadas con las que ofrecer información engañosa.

Los "encargos" de Iberdrola contra el "perjudicado"

En la documentación física e informática incautada al comisario y a su segundo, Rafael Redondo, muchos documentos producidos por el comisario ponen foco en actividades de Florentino Pérez, sus directivos y sus participadas. La práctica mayoría está fechada en 2009, año del intento de entrada de ACS en el consejo de Iberdrola. Por estos posibles "encargos" de la compañía eléctrica Pérez es preguntado el 14 de noviembre de 2019 en el juzgado después de que, durante el mismo día, llegase al juez y los fiscales un oficio informando del hallazgo de informes de Villarejo que le mencionan. Concretamente, se le pregunta por estas cuestiones:

1. Informe Posy. Fechado en marzo de 2009. Se trata de un extenso dosier con varias versiones y anexos sobre la biografía y trayectoria de Florentino Pérez y sus empresas, confeccionado con información pública salpicada de leyendas urbanas que circulan por internet y por la imaginación de Villarejo. No se aprecia que beba de bases restringidas, salvo quizás la del Padrón. Como pasa en muchos otros informes "preliminares" con los que Villarejo comercializa sus servicios, se pinta al supuesto enemigo a batir (Florentino) como un ser poderoso, con gran llegada a los medios de comunicación, múltiples apoyos y capacidad para obtener información y usarla en contra del cliente. Un paisaje inquietante que puede aclararse si el cliente finalmente contrata al comisario; o al menos eso es lo que Villarejo ofrece a sus potenciales clientes. Bajo Posy, Villarejo archiva todos los "sub proyectos" relacionados con Florentino, un clipping de noticias diario y los perfiles de Pérez que va elaborando periódicamente pero a los que da un nombre "clave" diferente cada vez (Flo, Fut, Posy, Gardener, Jardinero), lo que hace pensar a los investigadores que puede haber estado ofreciéndolos a otras personas u empresas.

2. Gipsy. Fechado en marzo de 2009. Contiene un perfil de un directivo de Iberdrola que, según Villarejo, puede ser un topo del presidente de ACS. En ese mes, la empresa del comisario, Cenyt, factura 200.000 euros más IVA por "servicios de seguridad de ejecutivos" que no corresponden a trabajos realizados de esa índole, por lo que dichos ingresos podrían corresponder, según el sumario, a los trabajos y provisión de fondos por los temas Posy y Gipsy. Preguntado por el fiscal, Florentino niega conocer al directivo señalado, pero reconoce su nombre de inmediato por "haber salido en un digital" unos días antes. Lo justificó en que "estaba pendiente de lo que salía publicado de Iberdrola".

– Fiscal: En uno de los proyectos [se refiere al proyecto Gipsy] tratan de investigar a un miembro del staff, a un empleado, al directivo de la propia Iberdrola, porque tienen la sospecha de que pudiera estar trasladándole información sensible sobre Iberdrola a usted. Entonces yo le voy a preguntar si esa persona que fue objeto por el Sr. Villarejo y su entorno, usted la conoce, ha tenido conocimiento de él, ha tenido contactos directos e indirectos. Se trata de JMAV, que sería un directivo…

– Florentino: [interrumpe al fiscal]. Sí. Eso ha salido también en un digital. Era una persona que...

– Fiscal: Sí, la semana pasada hubo una publicación y sobre eso. Le preguntaré después.

– Florentino: Sí, porque ya desde entonces [febrero 2019] sigo todo lo que sale de Iberdrola, ¿no? Y, nada, nunca he sabido de su existencia.

– Fiscal: Usted a esta persona no la conoce, no ha contactado nunca.

– Florentino: No.

3. Audios entre Villarejo y Manuel Delgado Solís. Se trata de conversaciones que Villarejo se graba a partir de mayo de 2009 con el consejero de ACS Manuel Delgado Solís y que el comisario trata de vender a Iberdrola. Para ello el comisario intenta convencer a la eléctrica de que son charlas espontáneas grabadas de forma subrepticia en las que Villarejo se gana la confianza de Delgado prometiéndole arreglar su imputación en Gürtel y en las que, a cambio, Delgado Solís, le revela interioridades de su presidente y de su estrategia para entrar en el consejo de Iberdrola. Pero teniendo en cuenta el modus operandi de Villarejo, es probable -dada la relación de Villarejo con Delgado Solís y de éste con Florentino Pérez- que el audio y ofrecimiento fuesen una argucia: un audio guionizado para confundir a Iberdrola con información engañosa. Un tipo de treta frecuente en los tejemanejes del comisario. Iberdrola niega haber contratado estas grabaciones y fuentes cercanas a la compañía hacen notar que las grabaciones son posteriores a las facturas (mayo de 2009 en adelante frente a las últimas facturas, de marzo).

4. Caso Castor. La fiscalía pregunta a Florentino Pérez por un cuarto asunto que bajo su perspectiva pudiera haber patrocinado Iberdrola por quizás tener algún interés en el nicho del almacenaje de gas y para causar problemas a Pérez. Se trata de la personación, en enero de 2015, de la asociación Transparencia y Justicia -controlada por Villarejo- como "acusación popular" en el caso Castor en Vinaroz, que se abre ese mes para investigar las causas de los múltiples seísmos que terminaron con su clausura. El proyecto Castor estaba promovido y operado por ESCAL UGS SL, una empresa participada en un 67,7% por ACS y en un 33,3% por vehículo llamado CASTOR UGS LP, con sede en Canadá, cuyos partícipes no son desvelados en la memoria de la sociedad.

Florentino Pérez declara que no cree que Iberdrola estuviese detrás de la personación de Villarejo en el caso Castor, pero no descarta que la compañía tratase de influir en los medios para "sacar cosas fuera de contexto". Por su parte, y en un aparente intento de alejar sospechas de connivencia con Villarejo en el caso Castor, Pérez llega a decir que la instalación "era de unos canadienses":

- Fiscal: ¿Habría un conflicto de intereses con Iberdrola que pudiera justificar que Iberdrola se interesara en hacer un seguimiento de este proyecto?

-Florentino: Yo creo que no, pero vamos, no me extrañaría que Iberdrola, que es una empresa que tiene mucho dinero en publicidad se... ayudara a sacar de contexto un tema como ese, que ha sido un absurdo, porque nosotros no hemos tenido nada que ver. Nosotros es una concesión que no la tenemos nosotros, sino que la tienen unos canadienses…

El presidente del Real Madrid minimiza así el interés e importancia del proyecto para ACS utilizando un argumento que ya usó en este mismo juzgado, pero en el caso Púnica, cuando se le citó para preguntarle por el Diario Bernabéu, el digital que pergeña junto a Alejandro de Pedro para auto-ensalzar su gestión con dinero de los socios del Real Madrid, pero sin informarles de ello:

a) En marzo de 2015 Florentino Pérez declara por el caso Púnica en el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional. No entendía por qué el juez Eloy Velasco le molestaba por tal nimiedad y respondió: "El diario es un tema menor", "es uno de los miles que hay sobre el Real Madrid".

b) En noviembre de 2019 el directivo declara en el mismo juzgado, pero por el caso Tándem. Usa el mismo argumento, pero ahora con el proyecto Castor: "ACS tiene 1.200 empresas y 200.000 empleados y ESCAL era una de las 1.200". Y sigue insistiendo en que la participación de ACS en Castor es insignificante, que es de los canadienses y que ACS "no tiene nada que ver" (aunque tenía el 67,7%). En definitiva, Pérez empequeñece la participación real de ACS en Castor desentendiéndose así de los 1.500 millones de deuda que generó el cierre del proyecto y que tuvieron que repagar los españoles a diferentes bonistas europeos a través de sus facturas de gas, so pena de un escándalo internacional y de un enorme daño a la confianza en España como país.

Florentino: [Hablando de Escal, la promotora del proyecto Castor]. Además, esto es una empresa que bueno… el tema habrá salido mucho, pero nosotros tenemos 1.200 empresas y 200.000 empleados. Es decir, esta empresa es una de esas 1.200 donde nosotros somos…éramos…bueno vamos…Cobra, una empresa de otra empresa de otra empresa, tenía acciones con estos canadienses para fundamentalmente para hacer la obra, ¿no?

Florentino no acude al juzgado en calidad de denunciante

El 14 de noviembre de 2019, y con la pieza Iberdrola aún bajo secreto sumarial, el presidente de ACS declara en el juzgado tras ser citado como testigo. No acude, pues, como denunciante, aunque trató de que así se le percibiera, reiterando que durante "muchos meses" (desde febrero de 2019) sufrió avisos recurrentes con relación a futuras publicaciones dañinas -dosieres y audios- sobre su persona, describiendo incluso una extorsión: inversión publicitaria a cambio de que no vieran a la luz.

– Fiscal: Bien, entonces, la contratación que hubiera hecho Iberdrola con el grupo Cenyt para hacerle un dosier a usted o varios dosieres a usted, ¿de eso ha tenido conocimiento por primera vez en febrero del año 2019.

– Florentino: Sí sí, en febrero de este año [declara el 14 de noviembre de 2019]. Ya son muchos meses, y, desde entonces… "que va a salir", "que va a salir" que viene otro amigo periodista y me dice: "Oye, que tienen una cosa sobre ti que va a salir la semana que viene"... O sea; es decir, pues desde febrero, muchísimos meses, err...

De hecho, Vozpopuli publica el 11 de marzo de 2019 parte de un dosier titulado "King", fechado el 9 de julio de 2012, con referencias sobre sus negocios y contactos en Guinea Ecuatorial (ver gráfico). Pérez justificó al fiscal su inacción tras dicha publicación en que "Vozpopuli es un medio que no lee nadie". Un desinterés que contrasta con los puntuales mensajes que el directivo enviaba al púnico Alejandro de Pedro como responsable del digital Diario Bernabéu cuando publicaba informaciones que le disgustaban, a pesar de la escasa audiencia de dicho diario.

Pérez declaró también que nunca supo de informes de Villarejo que incluyeran información sobre él hasta que "amigos periodistas" le alertaron en febrero de 2019. Sin embargo, el informe que desveló Vozpopuli en marzo de 2019 había sido incluido en un oficio judicial en septiembre de 2018 y filtrado a los pocos días a distintas redacciones, que lo publicaron parcialmente.

Informe King con referencias a Florentino Pérez, filtrado a los medios en 2018

El grueso del negocio de Villarejo con Iberdrola, antes de 2006

De acuerdo con el avance de la investigación, se estima que de 2004 a 2017 Villarejo facturó como mínimo a Iberdrola cerca de 1,3 millones de euros más IVA. La cifra considera la posibilidad de que los 291.000 euros más IVA que en 2004 el comisario factura a Casesa, según la Agencia Tributaria, sean en realidad una facturación a Iberdrola, pero con Casesa de sociedad interpuesta.

Cerca del 75% de la cantidad total se factura entre 2004 y 2006, el 20% en 2009 (200.000 euros) y el 5% entre 2012 y 2017. Entre 2006 y 2009 se produce un salto similar al que se da en la historia de Villarejo con BBVA, que también se extiende de 2004 a 2017, aunque con un volumen diez veces mayor y un flujo de pagos sin intermitencia, salvo el salto mencionado (siempre que Villarejo no usara para Iberdrola a un tercero de puente para triangular).

Detalle de la facturación de Villarejo a Iberdrola 2004-2017.

Durante los años en los que el expolicía Marcos Peña permanece en el departamento de seguridad de Iberdrola, la facturación con Villarejo se sitúa en niveles máximos (ver gráfico superior). En cuanto sale de la compañía, en octubre de 2006, el volumen de facturación con el comisario desciende. Aunque Marcos Peña convive en el área de seguridad con Antonio Asenjo entre 2001 y 2006 y este último asume competencias nuevas, Peña conservó la responsabilidad sobre la seguridad de presidencia, del consejo de administración y de las centrales nucleares.

El nexo de Peña con Villarejo venía por partida triple: por su condición de expolicía, por su pasado en Banesto y, en tercer lugar, por su parentesco y estrecha relación con el responsable de Societé Generale en España, Donato González, que también resulta ser el room mate de Villarejo, ya que ambos comparten la planta 9 de Torre Picasso de Madrid.

Fue Marcos Peña quien metió a Donato González y a su padre en la nómina de Banesto cuando ocupaba allí un cargo directivo en el área de seguridad. La relación de Villarejo con Asenjo era también buena, según se desprende de los audios. El nombre de Asenjo sale, además, en la pieza separada que investiga al comisario Carlos Salamanca como una de las personas que le regalaban al policía relojes de lujo, según declaró el propio Salamanca; en su caso, un rólex que el generoso donante explicó como una atención habitual que Iberdrola tiene con altos cargos de algunas empresas e instituciones.

No todos los "informes" de Villarejo se vendían a terceros

El concepto que muestran la mayoría de las facturas que Villarejo emite a Iberdrola (servicios de seguridad para instalaciones o ejecutivos) es ficticio, según la investigación, que reasigna los pagos a varios de los "proyectos" que Villarejo describe en los informes que envía a Antonio Asenjo, y sobre los cuales mantiene diversas reuniones de las que existe constancia por los mails para convocarlas y las grabaciones que hizo el comisario.

Pero no todos los informes incautados a Villarejo y que teóricamente tenían a Iberdrola como destino fueron contratados o solicitados por ésta. De igual manera sucede con muchas otras entidades a las que el comisario se aproximaba. Según se deduce de los archivos incautados, los empleados del comisario elaboraban a diario decenas de "informes" a partir del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) y de noticias de internet sobre empresas y sectores de su interés, y estos luego se usaban de relleno en otros "informes" futuros o como "gancho" para una contratación después de que Villarejo los condimentase con dos o tres "apretones" o "espantos" para incentivar al potencial "cliente".

En el caso de Iberdrola, el millón y pico que Villarejo factura se distribuiría, según la correlación de mails, fechas e informes, entre el llamado proyecto Arrow (puesta en marcha de la Central de Arcos de la Frontera), que se ejecuta entre 2004 y 2005; el seguimiento de la actividad profesional de dos directivos en 2006; un trabajo por determinar en 2009 que puede ser Gipsy y parte de Posy, pero que no alcanzaría a los audios con Delgado Solís porque no se ve correlación; y un supuesto estudio patrimonial de un promotor eólico rumano en 2012 para el que existe otro encargo equivalente (y otro pago) en 2017.

Otros muchos informes, en cambio, que el comisario tenía archivados bajo carpetas llamadas "Iber" o "AS" (iniciales de Antonio Asenjo) y que también consumieron muchas horas en búsquedas en los registros públicos y tenían nombre en clave, no revelan facturaciones asociadas: el proyecto "Fronts", que refería a la central nuclear de Cofrentes, informes sobre personas que podían ser objeto de embargo, otro sobre un empresario de viveros, otro sobre juguetes, otro llamado "Sugus" sobre una empresa de ingeniería, etc.

Los nexos entre Florentino Pérez y Villarejo

Florentino Pérez asegura al fiscal "no haber oído hablar de Villarejo" antes de los avisos que le hacen en febrero de 2019.

Es ciertamente una afirmación extraordinaria pero, en cualquier caso, de lo que no hay duda es de que su entorno de confianza sí tenía relación con el comisario, y mucha. Los nexos más evidentes entre el presidente de ACS y Villarejo son Donato González de Societé Generale, Eduardo Inda y Manuel Delgado Solís:

- Donato González es el responsable de Societé Generale España, el refinanciador de ACS en su peor momento y su banco de referencia. Casi tan cercano a Donato González como Villarejo es Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa Dolores de Cospedal. López del Hierro fue asesor de la entidad durante más de una década, hasta que en 2018 González se vio obligado a cesarle tras salir a la luz las conversaciones de Villarejo con él y Cospedal en su despacho de la calle Génova de Madrid, sede del Partido Popular.

- Eduardo Inda es otra clara conexión entre Florentino Pérez y José Manuel Villarejo. La relación de socorros mutuos entre el director de Okdiario y el comisario viene de muy antiguo (de cuando Inda dirigía Marca) y es patente, así como también lo es el apoyo de Florentino Pérez al director de la web Okdiario. Sirva la anécdota de que el director que se hizo cargo de Diario Bernabéu pasó luego a las filas de la web de Inda cuando lanza -con el apoyo de Florentino- su Diario Madridista.

- Manuel Delgado Solís, consejero en ACS representando al paquete accionarial de los Albertos en ACS y también miembro de los consejos de algunas filiales en representación de la compañía. La relación de Villarejo con los Albertos la contó él mismo en una entrevista con un periodista de Público. Delgado Solís dimite la semana que Moncloa.com y elconfidencial.com publicaron los audios en los que habla de tú a tú con el comisario. La relación de Delgado Solís con Villarejo está probada por muchas horas de audio y al menos hasta 2015, según los registros de llamadas del comisario contenidos en las DP 4676/2014 Caso Pequeño Nicolás y Grabación Ilegal al CNI. La primera llamada que recibe Villarejo en la mañana de la detención de Francisco Nicolás es precisamente la de Delgado Solís.

Conclusión a la medida: “Florentino es la víctima”

Cuatro días después de su declaración judicial, el 18 de noviembre de 2019 Florentino Pérez se persona en la causa como testigo-perjudicado (acusación). Ese mismo día, y en lo que parece un ejercicio inaudito de telepatía (tanto el oficio policial de la pieza Iberdrola como la citación y declaración de Florentino eran secretos), los digitales Moncloa.com y elconfidencial.com inician al unísono y en coordinación, bajo el eslogan de "investigación conjunta", una serie de artículos con el titular inicial "Iberdrola encargó a Villarejo espiar a Florentino Pérez", en los que desvelan imágenes de parte de los dosieres Gipsy y Posy y los audios de Villarejo con el consejero de ACS del año 2009. Los mismos audios que pocos días antes Florentino Pérez había mencionado al fiscal como un objeto principal de la extorsión a la que supuestamente había sido sometido, validando así el "realismo" de lo grabado.

El 20 de noviembre, dos días después de la personación del presidente del Real Madrid como "perjudicado", el magistrado a cargo de Tándem, Manuel García Castellón, prohibió publicar a ambos digitales material adicional sobre Florentino Pérez. La medida puso la guinda a una secuencia con la que se logró maximizar el impacto de los dosieres y "validar" tanto la condición de "víctima" de Florentino Pérez como la de "contratante" de Iberdrola.

Secuencia de citación de Florentino Pérez, filtración y prohibición de publicaciones en Tándem.

El conflicto de Florentino Pérez con Iberdrola

El presidente de ACS cree que Sánchez Galán contrató en 2009 a Villarejo en apoyo de una supuesta estrategia para impedir que ACS entrara en su consejo de administración haciendo valer el 13% del capital de Iberdrola que la compañía de Pérez había adquirido con dinero ajeno, concretamente con un préstamo sindicado de 1.600 millones firmado por 27 bancos.

La operación y la entrada en el consejo de la eléctrica, que buscaba facilitar la financiación de ACS, recibió la oposición frontal de los accionistas de Iberdrola y de su presidente, que veían en ella, entre otras cosas, riesgos de especulación para la acción de Iberdrola. Así lo manifestaba Sánchez Galán en la junta de accionistas de marzo de ese año: "Nadie va a especular con Iberdrola", dijo en clara alusión a Florentino Pérez.

Para poner la frase del presidente de Iberdrola en contexto, baste decir que cuando Florentino Pérez continúa en 2009 haciéndose con capital de Iberdrola (un 2,6% adicional), opta por comprar con un instrumento financiero que le permite nuevamente no arriesgar su dinero pero, además, poder mover esas acciones en Bolsa. Y cuando en 2012 Societé Generale alivió a ACS de una ejecución asumiendo el préstamo sindicado con las acciones de Iberdrola en prenda, la entidad que dirige Donato González realizó seguidamente operaciones bursátiles de préstamo y représtamo de las acciones.