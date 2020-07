Eduardo Inda figura como "perjudicado-espiado" en la causa Tándem o caso Villarejo que instruye la Audiencia Nacional; concretamente, en la pieza IX (BBVA), que investiga 13 años de contratación del comisario encarcelado José Manuel Villarejo con la entidad.

Como muchos otros "perjudicados" personados en este caso que está abriendo en canal la forma de operar durante décadas de varios sectores de la sociedad, Inda basó su petición de ser considerado "víctima" de Villarejo en un supuesto acceso ilícito (que se supone que no es consentido por Inda) a sus comunicaciones telefónicas durante un periodo determinado, que tendría por objeto la confección de un documento incautado a Villarejo y a su segundo, Rafael Redondo, cuando ambos son detenidos en noviembre de 2017.

El documento en cuestión son en realidad tres archivos: un informe titulado "Gossip-29.1.16-IF.doc" y dos anexos etiquetados como "Anexo I. 29.1.16.doc" y "Anexo II 29.1.16.doc". Los tres documentos están fechados el 29 de enero de 2016, y la data última de modificación es el 10 de febrero del mismo año. Villarejo se los envía a Rafael Redondo el 31 de enero de 2016, pidiéndole que los revise y se los entregue a Julio Corrochano, entonces Jefe de Seguridad del BBVA e intermediario del comisario con el banco en los negocios que compartían.

Portadas Informe Gossip y de su dos anexos.

En la portada del informe "Gossip" se especifica que éste es solicitado por el "cliente K" (BBVA) el 7 de octubre de 2015, tras haberle remitido Villarejo un "avance de 5 de octubre de 2015". Los dos primeros epígrafes ("I. Origen" y "II. Antecedentes") explican textualmente el detonante del "proyecto encomendado" (o a encomendar): un artículo de Okdiario de 30 septiembre de 2015 titulado "Francisco González perdonó 312.000 euros al ministro que le había nombrado: Rodrigo Rato". En dicho artículo se acusa al entonces presidente del BBVA, Francisco González, de haber condonado supuestamente un préstamo a Rodrigo Rato quince años atrás (en 2000). El presunto delito estaría por tanto prescrito y no tendría relevancia penal alguna; sin embargo, Villarejo lo traduce a su cliente como el inicio de una campaña mediática instigada por hipotéticos enemigos de Francisco González.

Primeros dos epígrafes del Informe Gossip incautado en los registros a Villarejo y su equipo

Como justificación de la indagación que el comisario lleva a cabo sobre los posibles filtradores del contenido del artículo, en el informe "Gossip" Villarejo facilita a su "cliente K" un perfil de Inda y de su supuesta agenda de contactos. Dibuja al periodista como una persona con "poder", con incontables relaciones de doble dirección (como fuentes y como altavoces) y por eso insinúa incluso la idea de contentarle con una oferta de inversión publicitaria no "mezquina", que es como Villarejo califica el volumen de inversión que BBVA había ofertado a Inda, y que según el comisario no motiva al director de Okdiario "para dejar de publicar en contra [de BBVA]". La web okdiario.com había nacido el 23 de septiembre de 2015; es decir, siete días antes de publicar la información sobre Francisco González.

Villarejo resalta en su dossier el hecho de que, a pesar de ser un medio recién nacido, este artículo fuera "profusamente reproducido" por La Sexta, cadena de la que el periodista es colaborador habitual y que, según el comisario, actuó como "caja de resonancia" de dicha información.

"Se detecta el inicio de la acción contra K una vez que el medio digitá (SIC) OKDIARIO.ES, propiedad del periodista EDUARDO INDA (EDI) publicara el 30/09/15 bajo la firma de FRANCISCO MERCADO…". "La SEXTA TV actuó a modo de caja de resonancia…", puede leerse en el informe del comisario.

La información de Okdiario se publica seis días antes de que Villarejo hiciera llegar el "avance" del informe a su cliente.

El artículo de ‘OKdiario’: ¿el huevo o la gallina?

El comisario, hoy ya jubilado, habla en "Gossip" de un proyecto y dossier "ya encomendado", y no de un "proyecto a encomendar". Sin embargo, no hay constancia de que se le hiciera tal encargo: no existe correo, contrato, factura o cobro que mencione nada de este asunto más allá de los correos de Villarejo a Redondo (en los que no hay interacción alguna de Corrochano).

Esta ausencia de documentación abre el interrogante de si la iniciativa del encargo de servicios a Villarejo partió de BBVA tras el artículo de la web de Inda o si fue en realidad una argucia del binomio Villarejo-Corrochano (para el que se investigan comisiones supuestamente recibidas del comisario en forma de muebles y otros conceptos) para lograr luz verde a una nueva contratación del comisario por parte del banco. En otras palabras, ¿se utilizó el artículo de Okdiario para generar la ‘urgencia’ a BBVA de contratar a Villarejo con el fin frenar esa supuesta campaña mediática contra Francisco González? Es decir, ¿se utilizó el artículo de la web de Inda para una estrategia de automarketing del comisario?

La última contratación de Villarejo con BBVA había tenido lugar en diciembre de 2014. Después hubo dos facturas más sin el amparo de un contrato y sin relación con el tema de este informe, y el comisario no vuelve a conseguir un nuevo contrato hasta junio de 2016, apenas cinco meses después del informe "Gossip". Varios indicios apuntan a una posible actuación coordinada para incentivar una contratación y alguna otra contraprestación:

a) La situación de sequía en la que se encontraba Villarejo con BBVA y el resto de sus clientes a raíz de que su nombre y negocios fueran destapados por Público y por Javier Ayuso (El País), le impelía a ser agresivo en términos de contratación y de buscar el cobro de facturas ya emitidas. Si quería seguir manteniendo oficinas, empleados y nivel de vida, necesitaba contratar, cobrar y hacerlo, además, en España. Repatriar capitales desde el extranjero era arriesgado siendo ya el foco de todas las miradas.

Los seguimientos comerciales quincenales que Villarejo y su equipo realizan para sus reuniones internas dan fe de su interés en activar nuevas contrataciones con BBVA, como se desprende de los archivos de "seguimiento" de septiembre de 2014 a abril de 2015 incautados a Redondo. No es hasta junio de 2016 que BBVA por fin le firma el nuevo contrato sobre "seguridad y entorno", y nada menos que por 50.000 euros al mes a cambio de "alertas diarias" e informes de 'riesgo país' elaborados con noticias de prensa y comunicados oficiales de acceso público.

Evolución contratación y facturación de Villarejo a BBVA en el periodo 2014-2016

b) La estrategia de automarketing no es nueva. Son recurrentes párrafos similares sobre el "peligro de la prensa" en "informes preliminares" realizados tanto para BBVA como para otros clientes, ya se trate de información verdadera o falsa. Son tantos los ejemplos, que de recogerlos todos esta información sería interminable; a continuación, una muestra de esa estrategia a la que el propio Villarejo bautizó como "currarse el espanto" de la que ya informó Público en informaciones sobre la pieza Land.

Mas párrafos similares con la prensa como motivo de oferta de servicios

c) El Informe "Gossip", elaborado para supuestamente conocer la trastienda de Inda, no incluye sin embargo información relevante sobre sus negocios y que, además, es accesible para cualquiera en bases de datos públicas.

Es cuando menos curioso que el propio Inda no se haya hecho eco en su web de la totalidad de este informe "Gossip", pantalleando solo selectivamente en las ocasiones en que ha alardeado de su personación como "perjudicado" en Tándem.

Cronologia y Contexto del Informe Gossip

Objetivos: ¿publicidad más honorarios de protección? La fundación Zagatka

La última frase del informe "Gossip", con la que se cierra el último epígrafe ("Conclusiones"), es para afirmar que la escasa oferta de inversión publicitaria ("mezquindad", en palabras de Villarejo) por parte de BBVA en la recién nacida web de Inda ha provocado en éste la reacción contraria a la que, según Villarejo, se pretendía (que dejara "de publicar en contra" [de Francisco González]). Y le sirve al comisario para autoproponerse como "enlace" entre BBVA y Okdiario, "toda vez que el propio periodista ha comentado que no hay química con las personas del banco". Es importante recordar que la web de Inda tenía una semana de vida cuando publica el artículo contra Francisco González.

Frase de conclusión del Informe Gossip incautado a Villarejo en los registros practicados.

El anexo I de "Gossip" contiene una relación de empresas y personas entre las que figuran la Fundación Zagatka -vinculada al rey emérito- y Shaphari Zanganev, la iraní que trabajó para el consorcio del Ave a La Meca. Villarejo advierte en el informe de que ambas son sospechosas de blanqueo y de que existe información sobre las mismas que circula ya por las redacciones debido a filtraciones. El informe y anexos están fechados el 29 de enero de 2016; es decir, meses después de que Villarejo se viera con Corinna Larsen en presencia de Juan Villalonga.

Sin embargo, ningún medio publica nada sobre la Fundación Zagatka hasta tres años después, y es precisamente la web de Inda la que lo hace; eso sí, citando como fuente el sumario del juzgado suizo. Pero, curiosamente, cuando publica sobre el informe "Gossip" y su personación como "víctima de Villarejo" cita la existencia de un Anexo I, pero no describe su contenido.

No se entiende muy bien el encaje del Anexo I con el contenido del informe "Gossip", cuyo objetivo supuestamente era advertir de peligros para el BBVA y su presidente. Por las fechas del dossier (enero de 2016), el objetivo de dicho anexo podría ser hacer ver a BBVA la capacidad de Villarejo de filtrar información de alto voltaje o bien hacer las veces de "aviso" de lo que podían encontrarle a Villarejo si era detenido y registrado, ya que en esas semanas el juzgado del Caso Nicolás comenzaba la investigación por la grabación ilegal al CNI y su posterior difusión, y el asunto afectaba tanto a Inda como a Villarejo. Pero tendrá que ser la investigación la que determine las razones de la inclusión en este informe "Gossip" de dicho Anexo 1.

Tres de las cuatro páginas del Anexo I del Informe Gossip donde se menciona a la Fundación Zagatka vinculada al rey emérito

Más usos del informe "Gossip"

Villarejo y Asociados nunca desaprovechan la ocasión para hacer doblete o triplete, sus tejemanejes y producciones literarias siempre son multipropósito o multicliente. Así es frecuente que, en previsión de una difusión futura, un documento suyo incluya acusaciones falsas a terceros o versiones suyas de historias, aunque no vengan a cuento. Las mete cual zapato de cristal a las hermanas de Cenicienta. Es una forma como otra cualquiera de asentar leyendas urbanas con las que atacar a sus enemigos, preparar otro "encargo" o dar cambiazo a alguna historia en la que le hayan pillado.

Y este "Gossip" no es excepción: incluye inventiva difamatoria sobre Javier Ayuso y Jaume Roures, a los que describe de forma delirante como "confidentes" o "contactos" de Inda, "aunque suene contradictorio". Público y Javier Ayuso (El País) eran por entonces los únicos que desvelaban los tejemanejes de Villarejo y sus cómplices. Ayuso había sido previamente director de comunicación de BBVA entre 1997 y 2009, algo que Villarejo utiliza para intentar justificar un supuesto desencuentro entre él mismo e Inda, escribiendo que Javier Ayuso avisa a Inda de que "Villarejo ha sido contratado por BBVA para investigarle". Ayuso niega haber mantenido contacto alguno con Inda y Roures los limita a contadas interacciones y siempre por asuntos profesionales cuando Inda era director de Marca.

El uso de los medios con "apretones"

No hay más que leer dos o tres de los "informes preliminares" que Villarejo entregaba a sus "clientes" para captar que una palanca fundamental para conseguir contratar y cobrar era el uso de los medios de comunicación; y otra, su supuesta y cacareada mano en la UDEF y en la Audiencia Nacional. Tanto el juzgado del Caso Nicolás cuando lo dirigía el magistrado Arturo Zamarriego como la Fiscalía del Caso Tándem destacan la frecuencia y número de contactos entre Villarejo y Asociados y un alto número de redactores de las secciones de Interior, Tribunales y de "investigación" de diferentes medios de comunicación.

No es casualidad que el primer expediente a Villarejo del que se tiene constancia por filtrar datos de una investigación se remonte a 1979 (el dato se incluía en un documento publicado en primicia por Público). Era un caso de asesinato y el periodista fue imputado. Y tampoco es fruto del azar que Villarejo buscase poder policial y ganancias por la vía de dirigir un sindicato y asegurarse el control de la primera revista de esta organización sindical, Tribuna Policial, en la que se situó como "gerente accidental", según la base de jurisprudencia del Consejo del Poder Judicial, y que tuvo que ser clausurada en 1983 con Villarejo expedientado por un asunto grave tras, según sentencias en todas las instancias, comprobarse un "déficit" a la par que ingresos millonarios por publicidad solicitados y cobrados irregularmente a empresarios. En 1983 es precisamente cuando solicita la "excedencia"; aún está por ver si se formalizó debidamente.

Tuvo clara la estrategia. Como explica a Julio Corrochano en una conversación de 1 de abril de 2005, creaba la necesidad en el "cliente" o víctima sacando una primera noticia en un diario tipo "confidencial" de impacto limitado para, seguidamente, plantarse delante de la persona objetivo con el artículo y un relato inquietante sobre que era el inicio de una serie de filtraciones futuras en medios nacionales. Cuando se le pregunta por qué no empezar con un diario de gran tirada en aquella época (como El Mundo), Villarejo lo razona así:

"…si tú le amenazas con irse con el tema al Confidencial y el tío lo lee, y dices 'como no [como no accedas a lo que te pido], te saco en El Mundo' , y..." y entre interrupciones de Corrochano Villarejo continua con la lección...."y..y si le sacas…" "Y si le sacas en ElMundo ya no lo puedes…" "…amenazar con nada".

Fragmento de una conversación de Villarejo de 2005 con el jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano donde el primero le explica la estrategia de marketing a seguir con los medios de comunicación

Es decir, Villarejo presiona avisando desde digitales periféricos, pero deja margen para poder ofrecer el antídoto bajo pago. Su negocio consistía en anunciar una bomba a su cliente o "víctima" y ofrecer su desactivación por un precio en efectivo o especie; por eso, si la bomba explotaba el primer día haciendo uso de un medio grande, se quedaba sin nada que ofrecer... y que ganar.