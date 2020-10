Los gobiernos autonómicos de Euskadi, Catalunya, Cantabria y cinco comunidades gobernadas por el PSOE, así como la ciudad autónoma de Melilla, han solicitado a lo largo de la tarde de este viernes al Ejecutivo central que decrete el estado de alarma para poder tomar medidas restrictivas que ayuden a contener la pandemia del coronavirus.

Presidentes como Íñigo Urkullu, Guillermo Fernández Vara, Concha Andreu, Maria Chivite o Emiliano García-Page han coincidido en que esta norma se debería tomar a nivel nacional, mientras que País Vasco, Catalunya, La Rioja o Navarra han reclamado la gestión del estado de alarma.

El primero en elevar esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ha comparecido en rueda de prensa en torno a las 16.00 horas de este viernes para anunciar que solicitará el estado de alarma, que gestionará el máximo representante del Gobierno Vasco.

Además, Urkullu ha planteado que el decreto del estado de alarma se debería implantar a nivel nacional y ser los gobiernos autonómicos los encargados de gestionar la pandemia.

Asimismo, durante esta tarde, el Govern de la Generalitat de Catalunya se ha reunido de manera urgente para decidir pedirle al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma. Como ha sucedido con otros gobiernos autonómicos, en Catalunya también reclaman la gestión de ese estado de alarma.

En esta línea, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho confiar en que el Gobierno central tome la decisión "con la mayor celeridad posible", estimando que pueda ser durante la jornada del sábado.

País Valencià y Baleares también lo solicitan

El País Valencià aplicará desde este sábado y hasta el 9 de diciembre el toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana. Además, ha solicitado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que aplique en su comunidad el estado de alarma.

El Govern balear ha solicitado al Ministerio de Sanidad que incluya al archipiélago en el decreto de nuevo estado de alarma para disponer de amparo a la hora de establecer "restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la covid-19". Según ha recordado el Ejecutivo autonómico, la incidencia acumulada en las islas de casos de coronavirus en 14 días, según datos propios de PCR positivas hasta este viernes, es de 174,3 diagnósticos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la semana precedente la cifra era de 133 por 100.000.

Castilla-La Mancha pide oficialmente el estado de alarma

Este sábado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido de manera extraordinaria, ha acordado solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma en España y el ámbito de la Comunidad Autónoma. Un acuerdo que ha sido respaldado "plenamente" por PSOE, PP y Cs en la región momentos antes de celebrarse esta cita.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, que ha detallado que el máximo responsable autonómico, Emiliano García-Page, ha enviado una carta al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, este mismo sábado en la que le solicita ese estado de alarma "para la mayor seguridad jurídica" y "con la finalidad de actuar con la mayor celeridad y eficacia, y preservar la salud de toda la ciudadanía, limitando la transmisión comunitaria del coronavirus".

"El virus no conoce fronteras, ya lo sabemos. Somos 17 comunidades autónomas pero no puede ni debe haber 17 estrategias distintas, tiene que existir una misma estrategia a nivel nacional con la flexibilidad suficiente para ser eficaz en cada territorio con una gobernanza compartida porque aquí no sobra nadie pero que garantice firmeza, rapidez y diligencia a la hora de tomar medias en todas las comunidades autónomas porque lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a las comunidades autónomas limítrofes y, por ende y por extensión, a toda España", ha precisado Fernández.

El gobierno cántabro ha anunciado que formalizará este sábado la petición al Gobierno central que decrete el estado de alarma. El presidente de la comunidad, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha defendido este instrumento "para tener cobertura legal" y ha destacado la necesidad de "homologar medidas similares en todo el territorio español".

Cinco Gobiernos del PSOE

A estas peticiones se ha unido también la de cinco gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE: Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha solicitado este instrumento jurídico para restringir la movilidad nocturna en la comunidad autónoma, si bien no ha aclarado por el momento si sólo lo pide para el territorio asturiano o es una reclamación a nivel nacional.

Más claro se ha mostrado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha añadido que "lógico" sería aplicarlo en todo el territorio nacional. Según ha defendido el líder extremeño, esta solicitud, que trasladará esta misma tarde al Gobierno central, se basa en que no tienen suficiente base como para seguir tomando medidas que restrinjan la movilidad.

Por eso "para seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma", ha aseverado Fernández Vara, quien ha considerado que en la situación actual "es la mejor solución de las posibles", ya que "vienen semanas complicadas" por lo que es bueno "tener una base legal suficiente" para tomar medidas.

La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, que insta además a que se decrete en todo el territorio nacional y el mando y la gestión pertenezcan a las autonomías, tal y como ha planteado Urkullu.

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de Navarra, que también ha pedido este instrumento y ha solicitando su gestión "como autoridad competente si lo aprueba el Consejo de Ministros".

La socialista Maria Chivite ha resaltado que Navarra "ha ido marcando su camino en estos meses, desde el compromiso con un modelo de cogobernanza y lealtad que ha funcionado". Y ha ratificado que "lo razonable es que caminemos con estrategias compartidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, más aún en estos momentos de crecimiento de la incidencia de manera generalizada".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya anució que este sábado celebraría un Consejo de Gobierno extraordinario con el fin de solicitar la aplicación del estado de alarma e insistió en que "lo razonable es extenderlo al conjunto nacional y dejar en manos de las autonomías la forma de graduar" su aplicación.

Por su parte, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, también ha anunciado que ha solicitado por escrito al Gobierno central la aplicación del estado de alarma para posibilitar el confinamiento nocturno "porque la ciudad está a punto de entrar en el colapso" sanitario.

Madrid lo vería "interesante"

Por el momento, ninguna autonomía gobernada por el Partido Popular ha solicitado esta norma jurídica que ha estado rigiendo durante quince días en nueve municipios de la Comunidad de Madrid después de que así lo aprobara el Consejo de Ministros. Desde Génova han planteado en varias ocasiones al Gobierno un plan b jurídico como alternativa a este decreto de alarma.

"Tendría más sentido nacional y siempre respetando la evolución en cada comunidad. Creo que sería una decisión que podría ser interesante, pero quien debe tomar la decisión es el Gobierno de España", ha asegurado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

El Gobierno, a la espera

Esta batería de solicitudes que han realizado las Comunidades Autónomas no ha encontrado por el momento respuesta oficial en el Gobierno central. El Ejecutivo no descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario próximamente para aprobar el estado de alarma, después de que el presidente Pedro Sánchez haya afirmado este viernes a mediodía, en una declaración institucional desde La Moncloa, que está dispuesto a adoptar las medidas que haga falta para doblegar la curva de contagios.

Es el Consejo de Ministros el que, según la Constitución, debe aprobar la declaración del estado de alarma. El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar este instrumento, salvo que tenga que pedir una prórroga para aplicarlo más allá de los 15 días iniciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Roma para asistir este sábado a su audiencia con el Papa Francisco I en el Vaticano. No obstante, ya hace dos semanas delegó en su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la declaración del estado de alarma "territorializado" para restringir la movilidad en la Comunidad de Madrid, que se aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario.