Sospechas confirmadas. El lehendakari Iñigo Urkullu ha confirmado este lunes que el próximo 5 de abril habrá elecciones autonómicas en Euskadi. En las próximas horas se publicará el decreto oficial por el que quedará disuelto el Parlamento disuelto –el pleno ordinario previsto para este jueves, con su orden del día definido, ya no se celebrará– y se abrirá así la precampaña electoral de cara a los comicios que darán paso a la XII legislatura vasca.

La agenda pública del lehendakari ha sido testigo de la incertidumbre que ha reinado en torno al adelanto electoral –los comicios tenían que celebrarse, como tarde, en octubre próximo–durante la última semana. Inicialmente, Urkullu solo tenía previsto una recepción a primera hora de la mañana a Gianluca Esposito, Jefe del Departamento de Acción contra el Delito y Secretario Ejecutivo del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, y a Drago Kos, Jefe del grupo de trabajo sobre sobornos en transacciones comerciales internacionales de la OCDE.

Sin embargo, a las 12.39 de este lunes el Gabinete de Prensa de Lehendakaritza (Presidencia) envió una escueta convocatoria en la que anunciaba que tres horas y media más tarde Urkullu ofrecería una comparecencia en Vitoria. En las distintas sedes políticas, tertulias y medios locales se dio entonces por hecho que las elecciones serían el 5 de abril, ya que este lunes expiraba el plazo legal de 54 días que debe mediar entre la convocatoria y la cita con las urnas.

Urkullu terminó de deshojar la margarita ante las cámaras. En medio de una amplia expectación mediática, el lehendakari ha confirmado que ese día de primavera habrá elecciones. Lo ha hecho acompañado de todas y todos los miembros de su gobierno, integrado por PNV y PSE.

El mandatario vasco, que volverá a liderar la candidatura del PNV, busca alejar así la cita electoral vasca de las elecciones catalanas, cuya fecha aún está en el aire. Urkullu y su partido defienden el modelo de estabilidad que encarna Euskadi, una comunidad autónoma que ahora busca concretar con el Gobierno de Sánchez la transferencia de las competencias aún pendientes.

De hecho, ya hay una cita fijada para el 20 de febrero en Bilbao, donde se determinará el calendario pactado entre ambos Ejecutivos para fijar el traspaso de competencias al País Vasco, cumpliendo lo marcado desde hace 40 años por el Estatuto de Gernika.

Confirmaciones y enigmas

Una vez concretada la fecha de las elecciones vascas, aún quedan algunos aspectos por confirmar. Por un lado, el PP debe aclarar cuál será el futuro de su líder regional, Alfonso Alonso, a quien la Junta Directiva autonómica apoya como candidato frente a las reticencias mostradas por la dirección nacional que encabeza Pablo Casado. También falta saber si finalmente habrá una coalición entre el PP y Ciudadanos. El peso electoral de la formación naranja en el País Vasco es, de momento, irrelevante.

Mientras tanto, Podemos Euskadi tiene previsto celebrar a finales de mes su proceso de primarias. La ex diputada Rosa Martínez cuenta con el apoyo del secretario general, Lander Martínez, mientras que la ex senadora Miren Gorrotxategi se presenta al proceso con el respaldo de los tres diputados de Podemos por Euskadi, entre los que se encuentra el ex responsable de este partido en el País Vasco, Roberto Uriarte.

EH Bildu ya ha anunciado que su candidata –ratificada por las bases– será la parlamentaria y ex presentadora de EITB Maddalen Iriarte. Su rival directo en el campo nacionalista será Urkullu, quien buscará mantener al PNV al frente del Ejecutivo vasco.

Por su parte, el PSE, socio del PNV en las principales instituciones vascas, se presentará nuevamente con su secretaria general, Idoia Mendia, como principal candidata.