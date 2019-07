El cerebro de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017, Abdelbaki Es Satty, fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta el día del atentado. Así lo desvela en exclusiva Público tras una investigación en la que se han reunido documentos confidenciales. Sin embargo, en marzo de 2018, PP, PSOE y Ciudadanos vetaron la creación de una comisión de investigación sobre la relación entre Inteligencia y el imán de Ripoll.

Varios días antes de vetar la iniciativa de ERC y PDeCAT, Cs propuso investigar los supuestos errores policiales, pero no llegó a registrar una solicitud formal para iniciarla. En el debate en la Cámara Alta, la propuesta fue rechazada por PP, PSOE, ERC, PDeCAT, PNV y el resto del Mixto y contó con la abstención de Podemos.

Cs apoyaba entonces investigar los atentados de Las Ramblas, pero no quería "buscar responsables políticos". "Como español y como padre, me preocupa profundamente que en un futuro no seamos capaces de evitar que vuelva a suceder", afirmó el líder de Cs, Albert Rivera, durante una entrevista.

Cs no llegó a registrar una solicitud formal para iniciar una investigación

Por su parte, el PSOE y PP siempre se han mantenido en contra de iniciar cualquier investigación sobre los atentados. El socialista Felipe Jesús Sicilia afirmaba que la propuesta de Cs tenía un claro "componente partidista", mientras que el conservador José Alberto Martín-Toledano acusaba a la formación naranja de "oportunismo político". Ambos partidos reafirmaron su postura cuando el 1 de marzo votaron en contra de la creación de una investigación impulsada por ERC y PDeCAT.

El CNI tuvo que admitir los contactos con el imán

El 5 de marzo, el que entonces era el director del CNI, Félix Sanz Roldán, tuvo que explicar en el Congreso el vínculo de los servicios secretos españoles con el imán de Ripoll, que murió en la explosión en la casa donde los terroristas almacenaban gran cantidad de explosivos. Roldán mantuvo que estos contactos se hicieron en 2014 "siguiendo los protocolos" cuando este cumplía condena por tráfico de drogas.

Esta comparecencia se vio motivada porque tres meses después de los atentados, el CNI confirmó que contactó con Es Satty, pero aseguraron que jamás llegaron a hacer de él un confidente. Unas afirmaciones que ahora Público desmiente.

En esta misma línea, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo aseguró que no existía una implicación entre el CNI y el cerebro de los atentados más allá de estos contactos. Lo aseguraba el 8 de agosto de 2018, cuando explicaba que las visitas de Inteligencia y la Guardia Civil al imán cuando estuvo encarcelado entraban dentro de la rutina policial habitual. "Respecto de la implicación o la relación del imán con el CNI, le puedo decir que en el sumario no hay ninguna referencia a esta circunstancia y no hay constancia de nada de ello. No hemos encontrado ningún elemento que ayudase en la investigación en cuanto a esta cuestión", asegura Carballo en una entrevista.

Casado: "Es una canallada insinuar que la Guardia Civil y la Policía nacional tuvieran algún vínculo con esa célula yihadista"

Por su parte, los presos independentistas denunciaron en el primer aniversario de los atentados que "hubo falta de colaboración del Estado y de otros organismos" a través de una carta. "No podemos cerrar los ojos ante la información que nos llega del sumario del 17 de agosto y que evidencia la estrecha relación entre el imán de Ripoll y el CNI. El respeto a las víctimas, a la ciudadanía y a la transparencia obliga al Estado a responder a estos interrogantes y explicar la verdad", pedían desde la cárcel Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell.

Tras esta carta, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró que "es una canallada insinuar que la Guardia Civil y la Policía nacional tuvieran algún vínculo con esa célula yihadista". "No vamos a tolerarlo", afirmó con contundencia. Por su parte, la socialista Adriana Lastra afirmó que “no es momento para buscar disensiones, para buscar rupturas, sino todo lo contrario”.

Ahora, tras la exclusiva de este medio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su predecesor, Carles Puigdemont, exigen explicaciones al Ejecutivo. Por su parte, ERC y JxCat piden las comparecencias del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en el Congreso.