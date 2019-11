Las maniobras de la cúpula policial de Baleares para proteger el entramado mafioso de Bartolomé Cursach –según la querella presentada por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán contra los tres más altos mandos del CNP en Palma– han destrozado las carreras del inspector, subinspector y agentes del Grupo de Blanqueo que investigaban las operaciones ilícitas del empresario conocido como "el rey de la noche". Hasta el punto de que la presión económica que padecen tras ser suspendidos está haciendo que alguno de ellos se plantee cambiar su testimonio al verse sin medios para atender a las necesidades de su familia, tal como se puede escuchar en el audio obtenido por este diario.

Se trata de una conversación telefónica entre el fiscal Anticorrupción de Baleares Miguel Ángel Subirán –apartado de la causa tras haber investigado durante años el caso Cursach– y el subinspector Miguel Ángel Blanco, en el que hablan sobre cómo dicha cúpula policial le ordenó que elaborase un informe falso atribuyendo a ese fiscal la filtración de un informe policial sobre el presunto fraude multimillonario a Hacienda y la Seguridad Social por parte del imperio de Cursach.

Penalva y Subirán han ratificado recientemente su querella por supuesto delito de falsedad documental contra esos tres mandos ´de la Policía Nacional de Baleares –el ex jefe superior Antonio Jarabo, el comisario José Luis Santafé y el inspector-jefe Antonio Suárez–, aportando como prueba esta grabación telefónica, en la que queda claro que fueron ellos quienes idearon ese montaje policial para dar al traste con la instrucción judicial de toda la causa contra la trama mafiosa de Cursach.

La querella de juez y fiscal contra la cúpula policial balear

Tal como afirman juez y fiscal en su querella –a la que ha tenido acceso Público–, "el Sr. Suárez ideó y ordenó la elaboración de un informe policial predeterminando su resultado , concretamente solicitándose expresamente que la conclusión del Informe fuese que habían detectado filtraciones a la prensa y que estas eran imputables al Sr. Subirán".

Y este plan lo pusieron en práctica, según la querella de juez y fiscal, en julio de 2018 a pesar de que el propio autor del informe, el inspector José Luis García que encabezaba el Grupo de Blanqueo, ya había confesado que fue él mismo quien lo entregó a los medios de comunicación. Hecho que, por otra parte, no constituía un delito, puesto que en aquel momento esa pieza de la causa no estaba bajo secreto sumarial.

La querella de juez y fiscal asegura, literalmente:

"A pesar de lo anterior, y por tanto a sabiendas de quien era el supuesto autor de la supuesta filtración, durante el mes de julio de 2018, el Sr. BLANCO fue emplazado por el Sr. SUÁREZ, para que le acompañara al despacho del Jefe Superior, el Sr. JARABO".

"En el despacho se encontraba, además de los anteriores, el Comisario SANTAFÉ, que tomando la palabra ordenó (en nombre propio y del Sr. JARABO Y Sr. SUÁREZ) que tenía que SIMULAR UNA INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE CONCLUYERA QUE LA FILTRACIÓN PROVENÍA Y HABÍA QUE "COLOCÁRSELA" AL FISCAL".

"El Sr. BLANCO preguntó, "qué fiscal" y el Sr. SANTAFÉ le manifestó, sin más explicaciones, que "al fiscal Subirán".

"El Sr. BLANCO, se negó a cumplir lo que se le ordenaba, y así se lo hizo saber a sus superiores, quienes en su presencia y concretamente el Sr. JARABO, concluyó que se "consultaría a Madrid sobre lo que había que hacer".

El escándalo de los móviles de periodistas y whatsapps

Después de esa encerrona, el subinspector Blanco relató al fiscal Subirán lo que había ocurrido y este último informó al fiscal superior, Bartolomé Barceló, pero no llegó a tomarse ninguna iniciativa por parte de la Fiscalía. En cambio, la estrategia para desactivar la investigación sobre el entramado Cursach siguió su curso, llegando incluso a intervenirse e incautarse teléfonos de periodistas con el fin de hallar chats privados de los integrantes del Grupo de Blanqueo con el juez y el fiscal.

Tras el escándalo levantado por la filtración a los medios de esos whatsapps –filtración de unos datos que sí eran secretos y privados–, el fiscal fue apartado de la causa y los policías suspendidos, dejándolos sin casi ingresos durante largos meses. Fue en este periodo cuando se produjo la conversación telefónica entre el fiscal Subirán y el subinspector Blanco, en la que este último le explica que no puede mantener la denuncia de las órdenes ilegales que le dieron sus superiores porque tiene que cambiar de estrategia legal ante el gravísimo apuro económico en el que se encuentra.

Lo que no queda claro es cómo puede llegar a beneficiarle económicamente esa nueva estrategia procesal.

A continuación, reproducimos los extractos más relevantes de esa conversación:

"Perdona, es que estoy suspendido, tengo mis hijas..."

S: "Suárez, Santafé y Jarabo te dijeron que te metieras con el fiscal, ¿verdad?"

B: "Sí, sí, eso es así, Subi, yo nunca he dicho una mentira de nada, pero es que yo de todo esto..."

SUBIRÁN: Bueno pues tu tuviste, me parece una reunión, no sé con quién… me parece que me dijiste que con Suárez, Santafé y Jarabo, ¿verdad?, en la que te decían aquello de que todo apuntaba al fiscal y que te metieras con el fiscal.

BLANCO: Sí, sí, eso es así, Subi, yo nunca he dicho una mentira de nada, pero es que yo de todo esto...

S: No, no, ya sé que no me mentiste, pero aquel día me demostraste al contarme esto que eres especial, especialmente amigo.

B: Sí, ya lo sé, pero es que ahora estamos en una situación ya… es que me estoy poniendo nervioso, tío. Es que estamos en una situación Subi…muy mala. Y perdona, es que estoy suspendido, tengo mis hijas, tengo que mirar por mi puto ombligo, tío.

S: Escúchame, escúchame, que yo no quiero... Vamos a ver, vamos a ver…

B: Que no, que no, Subi, que no quiero hablar, tío.



"¿Sabes mi sueldo después de 24 años? Me he convertido en un puto mileurista y yo miro por mis hijas"...

S: "La filtración me la querían colocar a mí Jarabo, Santafé y Suárez"...

B: "Pues claro que sí, pero no fue Jarabo, fue Santafé, Santafé"

SUBIRÁN: Vamos a ver, ¿eh?

BLANCO: No quiero tío, no quiero... Yo miro por mis hijas. Escúchame: hoy me han dado un certificado. ¿Tú sabes, mi sueldo después de 24 años? ¡Me he convertido en un puto mileurista, tío! O sea...

S: Michael.

B: O sea me da igual Subi, yo te quiero mucho pero no podemos, no puedo.

S: Michael, Michael, Michael…

B: Te agradezco tus palabras pero es que yo…no puedo, me siento mal

S: Michael, Michael, joder que yo no estoy hablando por Iván, yo estoy hablando de lo que estamos haciendo con un abogado, Manuel Penalva y yo; y Manuel Penalva además no quería que hablara contigo pero yo, escúchame joder Michael, otra cosa no, pero cabeza tienes tío; Manuel Penalva no quería es más, no creo que le haga ni puta gracia que esté hablando contigo ahora y yo le dije, mira, yo le debo el paso adelante que dio el tío que le faltó el tiempo para avisarme de que además la puta filtración del informe de José Luis me la quería colocar a mí Jarabo, el comisario Santafé y Suárez...

B: Pues claro que sí, pero no fue Jarabo, fue Santafé, Santafé.

S: Y yo estoy en eterno agradecimiento contigo. Por lo demás, te voy a respetar.



"A mí la dignidad no me va a pagar la hipoteca ni el cole de las niñas, que como siga así no voy a poder pagar"...

BLANCO: ...No puedo Subi… es que estoy destrozado, no puedo, te agradezco la llamada en el tema personal pero es que no podemos hablar.

SUBIRÁN: ¿Qué no podemos hablar? Bueno, pues...

B: No es que no podamos hablar, es que, bueno tío que no sé, que esto es una grandísima mierda y yo siento mucho donde estamos, pero a mí la dignidad no me va a pagar la hipoteca ni me va a pagar el cole de las niñas. Que como siga así no voy a poder pagar. Entonces yo miro por mi puto ombligo ya… y yo siento mucho lo que ha pasado tío, y de verdad que te tengo en el puto corazón y cuando te dije eso, es que te quiero a muerte siempre pero esto nos ha llevado a una auténtica mierda tío y yo lo siento. Es que no sé qué decir, no sé qué decir.

S: "Jarabo, Santafé y Suaréz, nada menos que la cúpula, querían que tú hicieras un informe en el que yo fuera el filtrador, cuando yo no tenía ni siquiera ese informe"

B: "Sí, sí..."

S: Bueno mi teléfono es el de siempre. A tú disposición y no es necesario ni siquiera que, que... No te voy a insistir más, pero sí que he llevado mal el tiempo que no sabía nada de ti. Preguntaba a Manuel, preguntaba, en fin, preguntaba qué sabéis de éste y nadie, nadie me decía nada… Y te voy a decir una cosa, y yo te lo digo: hemos podido demostrar que el atestado está manipulado completamente. Me gustaría hablar contigo más despacio de esto al margen de que llames o no llames a tu abogado, porque además el que decides eres tú. Porque como dices es tu hipoteca, son tus hijas. Yo no te lo voy a decir más veces. Siempre te he querido mucho porque me pareces un tío responsable, me pareces un tío profesional y además me pareces un buen amigo y me pareces muy honrado y mucha honestidad cuando te faltó el tiempo para avisarme que nada más y nada menos que Jarabo, el comisario Santafé y Suárez, nada más y nada menos que la cúpula [de la Policía Nacional de Baleares], querían...

B: Sí, sí.

S: …querían que tu hicieras un informe en el que yo fuera el filtrador, cuando yo no tenía ni siquiera ese informe. Yo por eso, por eso te debo, vamos, te debo todo lo que sea. Y espero que le des una vuelta a la cabeza y que me des la oportunidad de volver a recuperar la amistad aunque luego decidas lo que tengas que decidir y tengas la estrategia que tengas que tener con tu abogado, en la que yo no me voy a meter.

B: No es que el que a lo mejor el que no quieres ser mi amigo eres tú, porque yo tengo mi estrategia, Subi, yo lo siento mucho; es que estoy muy triste, tío, esto es una puta mierda. Pero es que esto… no sé, esto es un compromiso para mí.

S: Bueno .

Cambio de versión en testimonio ante la jueza

Hace dos semanas, los cuatro miembros del Grupo de Blanqueo investigados por, supuestamente, manipular las investigaciones del caso Cursach, testificaron ante la jueza. Tres de ellos se ratificaron en sus anteriores declaraciones y negaron rotundamente las irregularidades que les atribuyen los atestados de la Policía Judicial encargados por Suárez, Jarabo y Santafé. Pero el subinspector Blanco se desmarcó por completo de lo que había afirmado anteriormente, calificando la instrucción de "enfermiza" y poniendo en duda la fiabilidad de algunos de los testigos protegidos.

Sin duda, un radical cambio de "estrategia" procesal que –tal como reconoció Blanco en su conversación con Subirán– "a lo mejor" hace que el fiscal deje de querer seguir siendo amigo del subinspector.

No obstante, hay más grabaciones de audio que parecen demostrar las alegaciones del juez Penalva y el fiscal Subirán de que fue la cúpula policial de Palma la que organizó toda una estrategia para invalidar la causa y proteger al capo Cursach, incluso ordenando tajantemente a los integrantes del Grupo de Blanqueo que dejaran de investigar los claros indicios y numerosas denuncias de graves delitos cometidos por el entramado mafioso del "rey de la noche".

...CONTINUARÁ