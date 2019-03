El Gobierno del PP de Mariano Rajoy insiste en huir de la autocrítica, incluso ante el Tribunal Supremo: la actuación policial contra el referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017 fue proporcionada: "El uso de la fuerza fue el mínimo imprescindible", aseguró este lunes el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, número dos de Interior cuanto se produjeron las violentas cargas contra manifestantes pacíficos.

Nieto reconoce que planificó el desplazamiento de 6.000 agentes a Catalunya: "Conté con el apoyo de mi ministro"

En esta espiral de no asunción de responsabilidad, el exnúmero dos de Interior ha negado incluso que hubiera cargas policiales, "Lo que conocemos como una carga policial no", decía, en referencia a su denominación técnica: "Una actuación con el objetivo de disolver una manifestación o desalojar un lugar ocupado". "Eso no se produjo en ningún momento", "sí hubo empleo de la fuerza", e incluso "de manera llamativa", afirmaba.



En la décima sesión del juicio al procés catalán, ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, Nieto ha cargado en varias ocasiones contra los Mossos D'Esquadra, y ha reconocido que él fue quien diseñó el desplazamiento de cerca de 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil a Catalunya antes del referéndum, si bien ha incidido en que contó con el apoyo del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: "Conté con el apoyo de mi ministro y de otros ministerios".

Sin embargo, en su comparecencia como testigo, la semana pasada, Zoido hizo lo posible por desvincularse de todas las actuaciones policiales en Catalunya, negó haber dado órdenes al operativo del 1-O y descargó toda responsabilidad en los "operativos" que dieron estas órdenes. Es la misma línea adoptada por el entonces presidente Rajoy, y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que también han comparecido ante el Alto Tribunal. Ninguno de los tres sabía quién planificó la actuación del 1-O, ni siquiera quién ordenó la retirada de los agentes de los colegios electorales.

Así, y ante preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Nieto ha asegurado también que no hubo "ninguna orden política" de retirada a mediodía, y que las imágenes de la virulencia de las cargas tampoco motivó esta retirada, que no han sabido explicar ni el expresidente del Gobierno, ni la exvicepresidenta ni el extitular de Interior .

"Se hicieron las actuaciones que estaban previstas, las que se pudo", decía, afirmando incluso que se enfrentaron al "peor de los escenarios" que podían contemplar, por la pasividad de los Mossos y la actitud de resistencia de los concentrados que, a su entender, no puede tildarse de "pacífica". Si la orden hubiera sido "cumplan en cualquier caso con el objetivo", el uso de la fuerza habría sido "mayor", apostillaba.

De hecho, incorporándose así al carril abierto por los máximos responsables del Ejecutivo Rajoy, y ante preguntas de la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista Vox, Nieto ha culpado a los Mossos de que este referéndum tuviera lugar: "Si los Mossos hubieran manifestado voluntad de intervenir, el referéndum no se hubiera producido", e incluso "se hubiera desconvocado", afirmaba.





(Habrá ampliación)