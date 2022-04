Feijóo abre la puerta a ser senador, no prioriza renovar el CGPJ y condiciona su apoyo al plan de medidas contra la guerra

Alberto Núñez Feijóo no descarta ser senador por Galicia. El nuevo líder del PP ha explicado este martes en una entrevista en Onda Cero que "en las próximas semanas" presentará su dimisión como presidente de la Xunta de Galicia y que entonces se decidirá también su sustituto. Lo más previsible es que sea Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, quien le releve en el cargo. "Para el mes de mayo todo el mundo estará ya en su sitio", aseguró Núñez Feijóo. El suyo, probablemente, será en el Senado: "No descarto ser senador por la Comunidad Autónoma", confirmó. Feijóo no tendrá escaño en el Congreso y la Cámara Bajara es el único lugar desde donde podrá hacer oposición a Pedro Sánchez.

A dos días de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente del PP ha condicionado el voto del grupo parlamentario popular en el Congreso a que Sánchez incluya "medidas para mejorarlo". "¿Usted quiere el apoyo del PP? ¿Está dispuesto a atender algunas de las propuestas que le hagamos para mejorar el decreto ley del Plan Nacional?", dijo Núñez Feijóo. "Si Sánchez quiere que apoye sus medidas económicas, tendrá que aceptar alguna de nuestras sugerencias". "No puedo aprobar un real decreto que dice que es por la crisis de Ucrania", asegura Feijóo.

La exigencia principal del Partido Popular es la bajada de impuestos para sortear la inflación. El Gobierno de coalición ya ha aprobado el Real Decreto en el seno del Consejo de Ministros y PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que no hay que hacer rebajas fiscales.

Feijóo llegó a asegurar en un acto de campaña que el Gobierno se estaba "forrando" con los impuestos a la luz y a la gasolina. Lo cierto es que son las comunidades autónomas, como la que él preside, quienes recaudan el 100% de los ingresos por la producción eléctrica y más de la mitad de los impuestos a los hidrocarburos. "Es una expresión coloquial", justificó este martes Alberto Núñez Feijóo.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder, un mandato constitucional que PP y PSOE llevan más de tres años incumpliendo, Núñez Feijóo asegura que "no me parece prioritario". El nuevo presidente del PP dice que "no es el momento" de sentarse a negociar el reparto de sillones en órgano de gobierno de los jueces con la situación económica que atraviesa España. El CGPJ lleva más de tres años con el mandato caducado.

La reunión con Pedro Sánchez será la segunda gran cita de Feijóo como presidente del PP después del encuentro que mantendrá con Felipe VI este miércoles. La otra fecha que le pondrá a prueba como nuevo líder de los conservadores es la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

Vox ha retrasado las negociaciones para hacer coincidir a Feijóo y Santiago Abascal y en la 'foto de familia' pero Alberto Núñez Feijóo no muestra muchas intenciones de acudir al acto de investidura de Mañueco. Irá si su agenda se lo permite, ha asegurado el presidente del PP escudándose en que todavía no hay fecha. Feijóo quiere marcar distancias con Vox y también ha castigado a Mañueco por su pacto en Castilla y León dejándole sin influencia en la dirección del partido en Génova.