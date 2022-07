Feijóo se estrena en el Congreso y niega los buenos datos de empleo

El PP se niega a reconocer la consolidación de una tendencia positiva en el empleo. El empleo subió en 115.607 personas en junio y marcó un récord histórico con 20,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Récord también en contrataciones indefinidas: 783.595 contratos. Por primera vez desde otoño de 2008 el número de parados bajó de 2,9 millones. Pero el presidente del PP reniega de estas buenas cifras. "No se entiende que se hable de datos de paro formidables cuando el paro ha bajado con el peor resultado desde 2008", criticó Núñez Feijóo el Congreso. Se refiere a que la bajada es menor, pero porque desde hace meses se vienen registrando cifras récord en el empleo.

Feijóo ha reunido este martes, durante poco más de una hora, a su grupo parlamentario. El objetivo, según trasladó Génova, era abordar el debate sobre el estado de la nación que se celebrará la semana que viene y hablar también de las propuestas legislativas del partido. Lo cierto es que su intervención se convirtió en una ristra de ataques al Gobierno.

El más duro ha sido contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Feijóo se suma a la ola de ataques por su viaje oficial a Nueva York. "Cuando una ministra y sus amigas deciden hacer turismo en Nueva York es una falta de respeto a los ciudadanos. El señor Sánchez debería pronunciarse", dijo. Obviando que la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo hace días en Miami y asistió a un partido de béisbol, por ejemplo, o que su número tres en Génova tiene una imagen idéntica a la de Montero en la ciudad estadounidense durante un viaje de trabajo cuando presidía la Diputación de Málaga.

Núñez Feijóo también utiliza las discrepancias ideológicas en el seno de la coalición acerca del gasto en defensa para deslegitimar al Gobierno. "No hay sentido de estado en el consejo de ministros", dijo. Feijóo no se pronunció sobre si el PP apoyará o no el incremento del gasto militar y cree que Sánchez busca "el apoyo del PP porque no es capaz de conseguir el apoyo del gobierno".

Para el jefe de los populares su partido ha demostrado "mucho más sentido de estado y voluntad de diálogo", a pesar de que mantienen el bloqueo de la renovación del CGPJ. El argumento del PP, pronunciado este martes por Feijóo, es que estaban negociando y "el Gobierno rompió la baraja de forma unilateral" con su propuesta para renovar el Tribunal Constitucional después de las andaluzas. Moncloa mantiene que nunca hubo negociaciones porque el PP no quiso.

Modificar los presupuestos de 2022

La única propuesta que ha explicado Núñez Feijóo desde la sala Constitucional del Congreso es modificar los presupuestos del año 2022. Dice el líder del PP que "ya no se corresponden con la realidad" económica de España y que "ya no sirven". Además instó a lo suyo a "trabajar de forma inmediata" en las cuentas de 2023 para hacer "cambiar de rumbo" al Ejecutivo.

Feijóo ahondó en el discurso conspiranico del PP que acusa al Gobierno de querer "apropiarse" de las instituciones para usarlas en su beneficio y contestó a las últimas declaraciones de Sánchez. "Hay personas muy poderosas que quieren que no esté en el Gobierno, es verdad", dijo. "Son millones de españoles con nombres y apellidos que están hartos de un gobierno dividido".

El líder del PP ha tardado más de tres meses desde que le nombraron presidente de su partido en venir a la Cámara Baja y volverá a hacerlo el próximo martes 12 de julio para sentarse en el escaño de líder de la oposición durante el debate sobre el estado de la nación. Será solo para salir en la imagen porque no puede intervenir.